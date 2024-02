Gọi Tăng Thanh Hà là "bà mẹ siêu nhân": Chỉ chia sẻ 1 bức ảnh mà dân tình phải khen lấy khen để chuyện dạy con

Nói về chuyện dạy con, hẳn Tăng Thanh Hà phải luôn được đưa vào hàng "bà mẹ kiểu mẫu" của showbiz. Dù con cái sinh ra "ngậm thìa vàng" nhưng con của Hà Tăng đều tự lập bởi được phụ mẹ rửa bát, chăm sóc cây xanh trong nhà, tự làm bữa sáng. Tăng Thanh Hà còn nhiều lần đưa quý tử lẫn ái nữ đến thư viện hoặc các viện bảo tàng để tích luỹ vốn sống, rèn cho con thói quen đọc sách.

Đặc biệt, Thanh Hà từng được người hâm mộ khen là "super mom" khi không ngần ngại cùng con khám phá đủ nơi, từ lên rừng cho đến xuống biển.

Bức ảnh mới nhất "nàng dâu hào môn" này chia sẻ trên trang cá nhân cũng cho thấy quan điểm nuôi dạy con hiện đại của bà mẹ này. Trong ảnh, cô cùng con trai lớn - Richard đang ngồi trên thuyền sup. Có thể thấy, cậu bé đã được cùng mẹ tham gia hoạt động chèo thuyền trước đó. Qua ngoại hình Richard có thể thấy bức ảnh đã chụp một thời gian khá lâu, bởi hiện tại cậu bé đã cao lớn vượt trội.

Bức ảnh mới nhất Tăng Thanh Hà chia sẻ trên trang cá nhân

Cho con trải nghiệm nhiều hoạt động, chú trọng giáo dục tình yêu thiên nhiên

Nếu theo dõi trang cá nhân của Tăng Thanh Hà sẽ thấy, vợ chồng "ngọc nữ màn ảnh Việt" rất chú trọng việc dạy dỗ, cũng như cho con trải nghiệm rất nhiều bộ môn giúp phát triển cả trí tuệ và thể chất. Thời gian trước, Tăng Thanh Hà từng khiến nhiều người trầm trồ khi khoe bức ảnh con trai lớn Richard đang ngồi chơi cờ vua cùng bố, doanh nhân Louis Nguyễn. Ngọc Nữ cùng từng chia sẻ đoạn clip Richard và Chloe say sưa tập luyện môn boxing trông rất cá tính.

Các con của Tăng Thanh Hà cũng được tham gia một số trò chơi vận động nhẹ khi còn nhỏ như high rope, zipline, leo núi, cầu lông... dành cho trẻ em. Năm 2021, Richard và Chloe theo mẹ đi cắm trại qua đêm và tổ chức tiệc BBQ trên đồi thông. Dù bận rộn, bà xã doanh nhân Louis Nguyễn vẫn dành thời gian đưa con đi đạp xe đạp. Nhờ vậy mà hai bé Richard và Chloe nhà Tăng Thanh Hà sở hữu chiều cao vượt trội so với tuổi.

Các con của Tăng Thanh Hà cũng được tham gia một số trò chơi vận động nhẹ khi còn nhỏ

Thanh Hà từng được người hâm mộ khen là "super mom" khi không ngần ngại cùng con khám phá đủ nơi, từ lên rừng cho đến xuống biển.

Nhân dịp nghỉ lễ cuối năm mới đây, gia đình Tăng Thanh Hà có chuyến đi Đà Lạt, vào một con thác sâu, cao 7 tầng trong rừng thông, cách trung tâm thành phố khoảng 30 km.

Trekking và hiking đều là đi bộ đường dài trên núi vì mục đích rèn luyện sức khỏe, giải tỏa tâm trí, khám phá thiên nhiên. Đoạn đường đi gian nan thử thách, con phải tự đi bộ, tự mang balo, vượt suối, ngủ lều, leo dốc,... Đây là những thử thách để con rèn luyện tính tự lập, sự dũng cảm, khả năng xử lý tình huống. Hai bé lớn là Richard và Chloe có thể tự đi, theo sự hướng dẫn của người lớn cùng trang bị bảo hộ. Bé út Mason còn nhỏ nên được mẹ địu khi di chuyển.

Tăng Thanh Hà đăng tải lời nhắn nhủ đến các con: "Hope that as you grow up, you'll continue to find peace and joy in nature, just like the moments we've shared together in these woods" (tạm dịch: Mong rằng khi lớn lên, các con sẽ tiếp tục tìm thấy sự bình yên và niềm vui giữa thiên nhiên, giống như những khoảnh khắc chúng ta cùng chia sẻ trong khu rừng này).