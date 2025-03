Gọi Từ Hy Viên là cô gái của gió mưa: Kết hôn ngày gió to, chôn cất ngày mưa lớn

Mới đây, lễ an táng tro cốt Từ Hy Viên đã diễn ra tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Thời tiết mưa to tầm tã khiến người hâm mộ càng thêm não lòng, thương xót cho nữ diễn viên quá cố. Nhìn lại cuộc đời của nàng “Sam Thái”, netizen phải cảm thán Từ Hy Viên đúng là cô gái của gió mưa đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Hai sự kiện quan trọng của người đẹp là kết hôn, an táng đều diễn ra trong thời tiết xấu, cứ như nói thay cho những sóng gió của đời cô.

Nhiều năm trước, Từ Hy Viên từng chia sẻ khi tham gia show truyền hình: "Cuộc đời của tôi xoay chuyển quá nhanh, sống 1 đời cứ như 8 đời của người khác”. Thật vậy, cuộc sống của Từ Hy Viên cứ như bấm nút “tua nhanh”, từ kết hôn, ly hôn, tái hôn đến ra đi đều chóng vánh, khiến netizen chẳng kịp trở tay.

Từ Hy Viên được netizen ví von là cô gái của gió mưa.

Kết hôn ngày gió to, chôn cất ngày mưa lớn

Ngày 16/11/2010, Uông Tiểu Phi - Từ Hy Viên khiến công chúng phải ngỡ ngàng khi đăng ký kết hôn, chính thức nên vợ nên chồng chỉ sau 48 ngày ngày quen biết. Khi đó, Uông Tiểu Phi 29 tuổi, Từ Hy Viên 34 tuổi. Đến tháng 3/2011, cặp đôi tổ chức hôn lễ thế kỷ ở Hải Nam, Tam Á (Trung Quốc) với sự góp mặt của các ngôi sao đình đám cũng như giới truyền thông.

Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi gây sốc vì yêu nhanh cưới vội.

Chẳng ai ngờ ngày vui của nữ diễn viên Vườn Sao Băng lại đụng phải thời tiết "10 năm mới gặp một lần”. Trời gió to tới mức dàn khách mời ai nấy đều xây xẩm mặt mày, dàn phù dâu điêu đứng vì váy áo bị gió thổi bay, hoa tươi trang trí tan tác hết cả. Khi tiến vào lễ đường, Từ Hy Viên di chuyển vô cùng khó khăn, thậm chí phải tháo khăn voan ra cho khỏi vướng.

Ngày cưới không như ý đã mở màn cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Từ Hy Viên. Trong suốt 11 năm bên nhau, cặp đôi Từ Hy Viên – Uông Tiểu Phi trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, từ mặn nồng đến không muốn nhìn mặt nhau. Tháng 11/2021, Từ Hy Viên nộp đơn xin ly hôn Uông Tiểu Phi, chấm dứt cuộc hôn nhân với vị doanh nhân và nhanh chóng bắt tay gây dựng lại cuộc sống mới.

Những khoảnh khắc hết hồn vì thời tiết trong ngày trọng đại của Từ Hy Viên.

Chưa đầy nửa năm sau khi ly hôn, người đẹp họ Từ khiến dư luận xôn xao khi thông báo tin kết hôn với DJ Koo – mối tình đầu từng bỏ lỡ của cô vào tháng 3/2022. Cứ ngỡ lần này Từ Hy Viên sẽ được hạnh phúc thì ai dè, ngày 2/2 vừa qua, người đẹp này đột ngột qua đời tại Nhật Bản, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Từ Hy Viên cưới vội lần 2 với DJ người Hàn.

Giờ đây, sau khi qua đời 41 ngày, Từ Hy Viên được người nhà chôn cất tại trang Kim Bảo Sơn, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Koo Jun Yup đại diện gia đình ôm bình tro cốt Từ Hy Viên đến nơi hạ táng. Tro cốt của mỹ nhân Vườn Sao Băng được chôn trong khu vực vườn hoa hồng của nghĩa trang Kim Bảo Sơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, chồng Từ Hy Viên gầy gò, cúi đầu trong suốt quá trình di chuyển. Anh khóc đến run rẩy khi ôm bình tro cốt của vợ để làm lễ an táng. Do phong tục "người đầu bạc không được tiễn người đầu xanh" của văn hóa Đài Loan (Trung Quốc), mẹ Từ Hy Viên đã không thể vào đưa tiễn con gái lần cuối. Em gái Từ Hy Đệ cũng chọn ngồi trên xe cùng mẹ để an ủi, động viên bà. Hứa Nhã Quân - chồng MC Từ Hy Đệ - hỗ trợ anh rể lo liệu lễ an táng và chăm sóc 2 con Từ Hy Viên. Những người thân khác trong gia đình cũng đội mưa đưa tiễn Từ Hy Viên lần cuối. Chồng cũ Uông Tiểu Phi không có mặt.

Lễ an táng của Từ Hy Viên diễn ra vào ngày trời mưa tầm tã.

Cuộc đời ngập trong sóng gió, drama đeo bám đến chết cũng không yên

Từ Hy Viên được khán giả yêu thích nhờ nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo và diễn xuất tốt, ghi dấu ấn qua những bộ phim như Vườn Sao Băng, Chiến Thần, Thiện Nữ U Hồn… Ngay khi mới bước chân vào showbiz, người đẹp này đã khiến giới truyền thông phải tốn bao giấy mực.

Thời trẻ, Từ Hy Viên từng chiến netizen sốc đến tận góc với tuyên ngôn "Hoặc là gầy, hoặc là chết". Cô gây hoang mang với những biện pháp làm đẹp nghiêm khắc, thậm chí là cực đoan như chế độ ăn “hủ tố” (ăn thực phẩm bị hỏng, hư thối), dùng thuốc chống đông máu để có làn da trắng bật tông…

Từ thời trẻ, Từ Hy Viên đã là tiêu điểm chú ý của công chúng.

Không chỉ vậy, đời tư của Từ Hy Viên vô cùng ồn ào. Cô từng hẹn hò với nam diễn viên Lam Chính Phong và kết thúc không êm đẹp. Điều đáng nói chỉ vài tháng sau khi chia tay, Từ Hy Viên công khai hẹn hò với Châu Du Dân – bạn thân của tình cũ. Sự tuyệt tình của Từ Hy Viên khiến Lam Chính Long bị trầm cảm nặng trong suốt 3 năm sau đó. Nam diễn viên chua chát nói: "Tôi cảm thấy mình bị phản bội bởi chính người yêu và bạn thân". Rất nhiều năm sau, Lam Chính Long vẫn chưa tha thứ cho bạn gái cũ, anh từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến Từ Hy Viên khi trả lời phỏng vấn.

Mối tình chị em giữa Từ Hy Viên và Châu Du Dân cũng chẳng đi được đến cuối cùng. Có trang tin khẳng định, Từ Hy Viên thích kiểm soát khiến Châu Du Dân chỉ cần nghe thấy tiếng giày cao gót của cô đã sợ hãi.

Từ Hy Viên từng hẹn hò với Lam Chính Long, Châu Du Dân nhưng không thể đi được đến cuối cùng.

Sau khi chia tay Châu Du Dân, Từ Hy Viên yêu nhanh cưới vội với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Được biết, cặp đôi trúng tiếng sét ái tình tại bữa tiệc do An Dĩ Hiên tổ chức. Nàng “Cỏ” cũng nhận nhiều chỉ trích vì nghi vấn "nẫng tay trên" chàng thiếu gia Bắc Kinh từ tay cô bạn thân An Dĩ Hiên.

Hôn lễ của cặp đôi Từ Hy Viên – Uông Tiểu Phi cũng khiến công chúng xì xào trong suốt thời gian dài vì cả loạt drama. Chiếc váy cưới phù dâu mặc trong đám cưới của nàng “Cỏ” bị tố là ăn cắp thiết kế từ bộ phim Sex And The City. Ngoài ra, mẹ chồng Từ Hy Viên cũng mất điểm vì huênh hoang, “phông bạt” về mối quan hệ với chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt, bị Vương Tư Thông (thiếu gia của tập đoàn Vạn Đạt) bóc phốt ê chề.

Sóng gió đeo bám Từ Hy Viên từ ngày cưới đến cuộc sống hôn nhân. Uông Tiểu Phi nhiều lần bị ngoại tình, bạo hành, thiếu tôn trọng vợ, lợi dụng danh tiếng nữ diễn viên để kiếm tiền... Người ta còn đồn Đại S bị gia đình chồng ép sinh con dù sức khỏe không cho phép. Cô cũng được cho là phải bán tài sản riêng giúp chồng kinh doanh thua lỗ trong đại dịch COVID-19.

Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi từ lúc yêu nhau đến ly hôn vẫn chưa hết ồn ào.

Sau nhiều tổn thương, thất vọng, Từ Hy Viên ly hôn với chồng doanh nhân và nhanh chóng tái hôn với DJ Koo. Những tin đồn về việc chồng Hàn Quốc ăn bám Từ Hy Viên rộ lên khắp nơi, bất chấp việc cặp đôi luôn tỏ ra ngọt ngào, nồng thắm bên nhau. Được biết, mọi khoản phí sinh hoạt lẫn các hóa đơn mua sắm của Koo Jun Yup tại Đài Loan đều do Đại S chi trả. Thậm chí, xe sang, biệt thự mà DJ Koo sử dụng đều là tài sản thuộc sở hữu của cô.

Kể cả khi cô tái hôn, sóng gió vẫn chưa dứt ngày nào.

Trong khi nhiều “thuyết âm mưu” còn chưa ngã ngũ thì Từ Hy Viên lại đột ngột qua đời khiến người hâm mộ vô cùng xót xa. Hàng loạt tranh cãi xoay quanh việc thừa kế khối tài sản khổng lồ 30 triệu USD (trên 761 tỷ đồng) và việc an táng cố nghệ sĩ khiến dân tình “hít hà” drama. Cho tới tận bây giờ, khi Từ Hy Viên được mồ yên mả đẹp, những lùm xùm xoay quanh cô có lẽ mới đi tới hồi kết.

Nguồn: Sohu, QQ