Golden Crown Hai Phong: Đẳng cấp duy biệt, tầm nhìn đế vương

Vương miện vàng định danh đường chân trời



Đại diện cho quyền uy tối thượng của bậc đế vương, hình tượng "vương miện" đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của những tòa tháp chọc trời. Thiết kế này được đánh giá như một đặc trưng khó thay thế tại những thành phố phát triển. Trên thế giới, nhắc đến khái niệm "tòa tháp thiết kế hình vương miện" là nhắc đến những kiệt tác kỳ công, thay đổi diện mạo đường chân trời đô thị như: The Crown Building ở New York (Mỹ), tháp Crown Sydney cao nhất thành phố cảng Sydney (Úc) hay Elbphilharmonie – Tòa Tháp vương miện cao nhất Hamburg (Đức)...

Mới đây, Jacob & Co., nhà sản xuất đồng hồ triệu đô đã ra mắt tháp vương miện kim cương Burj Binghatti Jacob & Co Residences tại trung tâm Dubai. Đây được dự đoán sẽ là công trình kiến trúc vương miện tinh xảo, đồng thời "soán ngôi" Central Park Tower (New York) và trở thành tòa tháp dân cư cao nhất thế giới.

Tháp vương miện Burj Binghatti Jacob & Co Residences tại trung tâm Dubai sở hữu chiều cao nổi bật và vẻ đẹp ấn tượng.

Tại Việt Nam, Golden Crown Hai Phong là một trong những công trình đầu tiên sở hữu kiến trúc vương miện cao quý. Đây là sản phầm đặc sắc tiếp theo trong dòng Kim địa ốc – bất động sản nghệ thuật kim hoàn được DOJILAND ra mắt trong năm 2024 này. Nếu như trước đó, Diamond Crown Hai Phong nổi danh với thiết kế Diagrid độc đáo thì Golden Crown Hai Phong lại gây ấn tượng với thiết kế tỉ lệ vàng hoàn mỹ. Giá trị của thiết kế tỷ lệ vàng, theo đại diện DOJILAND, không chỉ tôn vinh tình yêu với cái đẹp của cộng đồng tinh hoa phố Cảng, mà còn thể hiện tham vọng của Chủ đầu tư về một công trình kiến trúc đẹp trường tồn với thời gian.

Dưới bàn tay của kiến trúc sư lừng danh thế giới Massimo Mercurio, Golden Crown Hai Phong được khắc hoạ với hình tượng vương miện uy quyền của đức vua, mang ý nghĩa về sự "lên ngôi" của Hải Phòng trong tương lai. Biểu tượng vương miện vàng được thể hiện đồng nhất từ các tầng đế cho đến tầng mái của công trình. Bên cạnh màu vàng sâm panh nổi bật thì điểm nhấn của công trình chính là ở tầng thượng với tạo hình vương miện vàng trên đỉnh tháp, nơi mỗi đầu dầm được kết thúc bằng điểm nhấn độc đáo với hình viên kim cương lung linh toả sáng, mang đến một trải nghiệm thị giác đa cảm xúc.

Dự án được kỳ vọng sẽ thay đổi đường chân trời đô thị, định danh một điểm đến tinh hoa, xứng tầm với khí chất Hải Phòng và phong cách sống chất của giới tinh hoa phố Cảng.

Thiết kế duy trì một số nét đặc trưng của những ý tưởng Vương Miện Kim Cương ở dự án Diamond Crown Hai Phong trước đó, nhưng vẫn có nét độc đáo riêng, như một miếng ghép hoàn hảo để tạo nên bức tranh toàn cảnh đô thị Hải Phòng rực rỡ nhất, phồn vinh nhất.

Sự xuất hiện của công trình mang thương hiệu DOJILAND đã ngầm khẳng định, Hải Phòng đang từng bước gia nhập thị trường bất động sản hạng sang Quốc tế. Golden Crown Hai Phong được đánh giá có nhiều nét tương đồng với tòa tháp nổi tiếng của Jacob & Co., đều lấy cảm hứng từ những vật liệu quý giá (vàng, kim cương, đá quý), đi theo kiến trúc "vương miện" với những đường nét thiết kế tinh xảo, sang trọng và đều mang sứ mệnh tái thiết lập đường chân trời đô thị.

Tầm nhìn đế vương - 100% căn hộ view thành phố

Sau những thành công và kỷ lục bán hàng của Diamond Crown Hai Phong, dự án được ra mắt năm 2022 của DOJILAND, sự chú ý của thị trường bất động sản hạng sang đang tiếp tục hướng về Golden Crown Hai Phong. Dự án nằm tại vị trí đắt giá trong trung tâm thành phố, ngay giữa giao lộ Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nơi đây là tọa độ trung tâm kết nối, mang đến đặc quyền di chuyển thuận tiện, đồng thời sở hữu tầm nhìn thoáng rộng, bao quát cả thành phố. 360 độ quanh dự án là những tòa biệt thự thấp tầng, cung đường hiện đại bậc nhất Hải Phòng. Chiều cao nổi bật lên tới 160m, cộng hưởng với thiết kế ba cánh, lấy cảm hứng từ hoa phượng đỏ, Golden Crown Hai Phong tối ưu tất cả các mặt thoáng hướng về đường lớn, mang đến 100% căn hộ tầm view rộng mở, thu trọn những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày nơi phố Cảng.

Golden Crown Hai Phong mang đến tầm nhìn đế vương, nơi các vị chủ nhân như sở hữu riêng cả bầu trời cao rộng và cảm nhận nhịp điệu thành phố phồn hoa ngay dưới chân mình.

Tại bất cứ đô thị nào trên thế giới, tầm view là một trong những tiêu chí quan trọng của khái niệm bất động sản hạng sang. Tại Golden Crown Hai Phong, tầm view của các quý chủ mỗi buổi sáng thức giấc là hình ảnh bình minh ngang tầm mắt, những ánh ban mai đầu tiên của thành phố xuyên qua khung cửa kính lớn chạm sàn. Khi hoàng hôn buông xuống, đêm tối bất tận được tô điểm bởi những ánh đèn rực rỡ, quý chủ nhân thu trọn trong tầm mắt mọi tinh hoa đất trời và phồn hoa đô thị.

Với kinh nghiệm và tiềm lực của nhà phát triển bất động sản hạng sang hàng đầu Đông Nam Á DOJILAND, tòa tháp vương miện Golden Crown Hai Phong dự kiến sẽ sớm được thành hình, nổi bật, lộng lẫy giữa trung tâm phố cảng. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng cho phong cách sống chất của giới tinh hoa, thiết lập đường chân trời mới Hải Phòng. "Bằng khoa học công nghệ, tinh thần chế tác của những nghệ nhân kim hoàn, Golden Crown Hai Phong sẽ cùng phố Cảng gia nhập câu lạc bộ tòa tháp vương miện, những biểu tượng kiến trúc hiện đại, mang vẻ đẹp và giá trị trường tồn với thời gian", đại diện DOJILAND chia sẻ.

Thông tin chi tiết:

Thông tin dự án: Dự án Diamond Crown Complex Hai Phong (Diamond Crown Hai Phong)

Hotline: 18000 88896

Website: https://goldencrownhaiphong.com.vn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hải Phòng Invest

Đơn vị phát triển dự án: DOJILAND - https://dojiland.vn/

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh BĐS Weland - https://weland.com.vn/