Google mất dần vị thế tại Mỹ

Google tiếp tục đánh mất vị thế trong lòng giới trẻ Mỹ. Theo khảo sát với hơn 2.000 người trưởng thành tại Mỹ do The Verge, Vox Media và Two Cents Insights thực hiện vào tháng 12/2024, 61% Gen Z (sinh năm 1995-2012) và 53% Millennials (sinh năm 1981-1995) cho biết họ sử dụng công cụ AI thay vì Google hoặc các công cụ tìm kiếm truyền thống.

Trước đó, đã có những dấu hiệu cho thấy Google Search có thể đang suy giảm. Thị phần của Google lần đầu tiên giảm xuống dưới 90% kể từ năm 2015, trong khi nhiều khảo sát khác cũng ghi nhận sự thất vọng của người dùng về chất lượng tìm kiếm. Xu hướng này thay đổi nhanh chóng khi các công cụ AI tạo sinh lên ngôi và mạng xã hội trở thành kênh tìm kiếm thông tin phổ biến, như TikTok, Instagram và Pinterest. Nhiều thương hiệu và nhà tiếp thị vẫn đang phải thích nghi với sự dịch chuyển này.

Theo khảo sát, 42% người dùng cho rằng Google và các công cụ tìm kiếm ngày càng kém hữu ích; 55% cho biết họ tìm kiếm thông tin từ cộng đồng nhiều hơn là sử dụng nền tảng tìm kiếm trực tuyến; 52% tiết lộ họ dùng chatbot AI hoặc các nền tảng như TikTok để tra cứu thông tin thay vì Google; 66% phàn nàn rằng chất lượng tìm kiếm đang giảm, khiến họ khó tìm được nguồn đáng tin cậy.

Theo The Verge, khảo sát nhằm tìm hiểu cách người tiêu dùng Mỹ thích nghi với sự thay đổi của kỷ nguyên hậu mạng xã hội, khi cộng đồng trực tuyến đang được tái định nghĩa.

(Ảnh: Getty Images)

Kết quả khảo sát rút ra một số xu hướng chính:

Niềm tin vào các nền tảng lớn suy giảm: Google và các nền tảng mạng xã hội đang dần đánh mất độ tin cậy và tính xác thực. Ngày càng nhiều người tìm đến chatbot AI, cộng đồng ngách và nền tảng như TikTok để tiếp cận thông tin. Sự thay đổi này tạo cơ hội cho những đối thủ mới cung cấp trải nghiệm chân thực và đáng tin cậy hơn.

Nhu cầu về kết nối thực chất tăng cao: Dù mạng xã hội giúp kết nối con người, phần lớn người dùng cho rằng nó cũng góp phần làm gia tăng sự chia rẽ xã hội. Xu hướng tìm kiếm những kết nối ý nghĩa đang ngày càng rõ rệt và những nền tảng có thể đáp ứng nhu cầu này sẽ định hình giai đoạn tiếp theo của cộng đồng trực tuyến. Theo khảo sát, 60% người dùng có cái nhìn tiêu cực về mạng xã hội, cho rằng họ chỉ là một con số trong hệ thống thuật toán khổng lồ.

AI mạnh mẽ nhưng không phải lúc nào cũng được chào đón: Việc tự động hóa gia tăng khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái. Người dùng không muốn các tương tác của họ bị thao túng hoặc quá máy móc. Họ mong muốn các kết nối mang tính cá nhân và con người hơn. Những nền tảng có thể cân bằng yếu tố này sẽ chiếm ưu thế trong tương lai. Gần một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ ưu tiên tham gia các cộng đồng không cho phép nội dung do AI tạo ra.

Các cộng đồng nhỏ, thân mật hơn sẽ là xu hướng tương lai: Người dùng sẽ rời xa các nền tảng khổng lồ để tìm đến những nhóm kín, nơi niềm tin và giá trị chung được coi trọng, với nội dung đóng vai trò cốt lõi. Tương lai của việc xây dựng cộng đồng sẽ xoay quanh những kết nối chân thực, sâu sắc và mang tính cá nhân hơn.