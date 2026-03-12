Google Photos bổ sung tùy chọn tắt tìm kiếm AI, cho phép người dùng quay lại trải nghiệm cũ

Google Photos vừa công bố một tùy chọn mới cho phép người dùng tắt tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên “Ask Photos”, thay vào đó là trở về trải nghiệm tìm kiếm “cổ điển” quen thuộc và thường nhanh hơn. Động thái này được xem là sự nhượng bộ nhỏ của Google trước những người dùng không muốn AI tích hợp quá sâu vào các ứng dụng hàng ngày của họ.

Tính năng Ask Photos, ra mắt tại thị trường Mỹ vào năm 2024, cho phép người dùng tìm kiếm ảnh bằng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm cả những yêu cầu phức tạp. Tuy nhiên, việc triển khai sản phẩm này đã từng bị tạm dừng ngắn gọn vào mùa hè năm ngoái để công ty giải quyết các vấn đề về độ trễ, sau khi nhận được phản hồi từ người dùng.

Một số người dùng Google Photos chưa bao giờ thực sự hài lòng với trải nghiệm tìm kiếm AI này. Họ phàn nàn rằng Ask Photos vẫn không thể tìm thấy một số ảnh của họ và các kết quả tìm kiếm kém chính xác hơn so với trước đây. Mặc dù Google đã cung cấp một tùy chọn để vô hiệu hóa việc sử dụng Gemini trong Google Photos, nhưng nó lại bị ẩn sâu trong phần cài đặt và thường bị bỏ qua.

Để giải quyết vấn đề này, Google cho biết sẽ cung cấp một cách dễ dàng và trực quan hơn để chuyển đổi giữa hai trải nghiệm tìm kiếm. Thông qua một nút chuyển đổi mới trên màn hình tìm kiếm, người dùng có thể tắt tính năng tìm kiếm AI của Ask Photos và xem các kết quả cổ điển. Tuy nhiên, Google vẫn sẽ ưu tiên hiển thị kết quả phù hợp nhất với truy vấn của người dùng, bất kể chế độ nào đang được chọn.

Trong thông báo, bà Shimrit Ben-Yair, Giám đốc Google Photos, đã chia sẻ rằng động thái này xuất phát từ những lời phàn nàn của người dùng về tính năng Ask Photos. Trên nền tảng X, bà Ben-Yair viết: “Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi của các bạn rằng các bạn muốn kiểm soát nhiều hơn đối với loại kết quả hiển thị khi tìm kiếm trong Google Photos.” Bà cũng lưu ý rằng Google đã cải thiện chất lượng của một số tìm kiếm phổ biến nhất, cũng dựa trên phản hồi của người dùng.