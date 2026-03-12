Google tích hợp AI Gemini sâu rộng vào Docs, Sheets, Slides và Drive, nâng cao năng suất làm việc

Google vừa công bố một loạt các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới, được hỗ trợ bởi Gemini, sẽ được tích hợp vào các ứng dụng Docs, Sheets, Slides và Drive. Các tính năng này được thiết kế để giúp người dùng nhanh chóng tạo các bản nháp, trang trình bày và bảng tính với định dạng hoàn chỉnh, dựa trên thông tin có sẵn từ Gmail, Chat và Drive của họ.

Mục tiêu của Google là biến các ứng dụng này trở nên cá nhân hóa và có khả năng hỗ trợ người dùng hoàn thành công việc nhanh hơn ngay trong chính nền tảng, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi sang các công cụ hoặc chatbot riêng biệt.

Trong Docs, công cụ "Help me create" (Giúp tôi tạo) mới cho phép người dùng mô tả nội dung mong muốn, và Gemini sẽ thực hiện theo hướng dẫn, thu thập thông tin từ Drive, Gmail và Chat để tạo bản nháp đầu tiên. Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu Gemini "soạn thảo một bản tin cho hiệp hội khu phố của chúng ta bằng cách sử dụng biên bản cuộc họp HOA tháng 1 và danh sách các sự kiện sắp tới". Sau khi có bản nháp, Gemini có thể giúp tinh chỉnh các phần cụ thể mà không cần tạo lại toàn bộ tài liệu. Công cụ "Help me write" (Giúp tôi viết) cũng hỗ trợ cải thiện độ rõ ràng hoặc thêm chi tiết khi cần.

Ngoài ra, với những tài liệu có nhiều người cùng chỉnh sửa với các văn phong khác nhau, tính năng "Match writing style" (Khớp văn phong) mới sẽ giúp thống nhất tài liệu bằng cách đề xuất các chỉnh sửa để đảm bảo giọng văn và phong cách nhất quán. Docs cũng nhận được công cụ "Match the format" (Khớp định dạng) cho phép sao chép cấu trúc và kiểu dáng của một tài liệu khác. Chẳng hạn, người dùng có thể tìm một mẫu lịch trình du lịch ưng ý, sau đó để Gemini tự động điền thông tin chi tiết chuyến đi từ email như xác nhận chuyến bay, đặt phòng khách sạn và thuê xe.

Đối với Sheets, Google cho biết Gemini sẽ phát triển từ một công cụ đơn thuần thành một đối tác cộng tác. Chỉ với một câu lệnh, Gemini có thể kéo dữ liệu liên quan từ Gmail, Chat và Drive để nhanh chóng tạo một bảng tính được định dạng đầy đủ. Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu "tổ chức việc chuyển nhà sắp tới của tôi đến Chicago. Tạo danh sách kiểm tra đóng gói theo phòng, danh sách liên hệ tiện ích và bảng tính để theo dõi báo giá của các công ty vận chuyển từ hộp thư đến của tôi". Với các tác vụ phức tạp hơn, công cụ "Fill with Gemini" (Điền bằng Gemini) giúp điền dữ liệu vào bảng nhanh hơn, tạo văn bản tùy chỉnh, phân loại và tóm tắt dữ liệu, hoặc kéo thông tin thời gian thực từ Google Search.

Trong Slides, Gemini giờ đây có thể tạo một trang trình bày có thể chỉnh sửa hoàn toàn, phù hợp với chủ đề tổng thể của bài thuyết trình, dựa trên ngữ cảnh từ các tệp, email và web. Nếu không hài lòng, người dùng có thể yêu cầu Gemini điều chỉnh, ví dụ như "khớp màu với phần còn lại của bản trình bày" hoặc "làm cho phần này tối giản hơn". Trong tương lai, Google cho biết Slides sẽ cho phép tạo một bài thuyết trình hoàn chỉnh chỉ từ một câu lệnh, sử dụng ngữ cảnh liên quan khi cần thiết. Người dùng có thể yêu cầu Gemini "tạo một bài thuyết trình 5 trang cho chuyến đi Tokyo sắp tới của tôi".

Google cũng thông báo rằng Drive sẽ là nơi lưu trữ tệp và trở thành một đối tác cộng tác tích cực. Khi tìm kiếm trong Drive bằng ngôn ngữ tự nhiên, Gemini sẽ hiển thị "AI Overview" (Tổng quan AI) ở đầu kết quả, tương tự như trên Google Search. Tổng quan này tóm tắt thông tin liên quan nhất từ các tệp, đồng thời trích dẫn nguồn, giúp người dùng không cần mở tài liệu để tìm kiếm. Tính năng "Ask Gemini in Drive" (Hỏi Gemini trong Drive) mới cho phép đặt các câu hỏi phức tạp trên nhiều tài liệu, email, lịch và web. Chẳng hạn, người dùng có thể chọn tất cả các tệp liên quan đến thuế và hỏi: "Tôi nên hỏi cố vấn thuế của mình điều gì trước khi nộp thuế năm nay?", và nhận được câu trả lời chi tiết dựa trên dữ liệu thực tế.

Tất cả các tính năng mới này đang được triển khai trong giai đoạn thử nghiệm (beta) và sẽ có sẵn trước tiên cho những người đăng ký Google AI Ultra và Pro. Chúng hiện có sẵn bằng tiếng Anh trên toàn thế giới cho Docs, Sheets và Slides, và tại Hoa Kỳ cho Drive.