Google vừa lập 1 kỷ lục buồn lần thứ 2 trong lịch sử, khiến cổ phiếu công ty mẹ Alphabet lao dốc, nhà đầu tư lo lắng

Theo số liệu được công bố vào cuối ngày thứ năm, doanh thu quảng cáo của Google đã giảm 4% trong quý cuối cùng của năm ngoái, đánh dấu sự sụt giảm theo quý thứ hai trong lịch sử của công ty.

Sự sụt giảm trong lĩnh vực quảng cáo diễn ra sau sự sụt giảm mạnh trong hoạt động kinh doanh của Google vào năm ngoái khi tăng trưởng kinh tế suy yếu. Đây cũng là nguyên nhân khiến công ty mẹ Alphabet chỉ tăng trưởng doanh thu tổng thể 1%, so với mức tăng 32% mà công ty đã đặt ra mục tiêu vào năm trước.

Tin tức này cho thấy sự giảm tốc thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với dự đoán của nhiều nhà phân tích và khiến cổ phiếu của công ty giảm 4%. Google cũng báo cáo tỷ suất lợi nhuận hoạt động bị giảm do tăng chi phí vượt xa doanh thu, dẫn đến chỉ số EPS giảm 32% xuống còn 1,06 USD, ít hơn so với kỳ vọng của phố Wall là 1,18 USD.

Các số liệu mới nhất có khả năng khiến phố Wall chuyển hướng tập trung vào chi phí của Alphabet. Tháng trước, công ty đã thông báo cắt giảm 12.000 việc làm nhưng họ vẫn bị một nhà đầu tư chỉ trích vì không có hành động quyết liệt hơn.

Giám đốc điều hành Sundar Pichai cho biết trong một tuyên bố được đưa ra trước buổi họp báo cáo kết quả kinh doanh với các nhà phân tích rằng công ty đang “trên một hành trình quan trọng nhằm tái cấu trúc cơ cấu chi phí một cách bền vững và xây dựng các mảng kinh doanh đang phát triển bền vững, sôi động và phát triển về mặt tài chính trên khắp Alphabet”.

Alphabet cho biết họ dự kiến sẽ báo cáo khoản phí từ 1,9 tỷ USD đến 2,3 tỷ USD do cắt giảm việc làm và các động thái cắt giảm chi phí khác, phần lớn trong quý đầu tiên của năm nay.

Tăng trưởng doanh thu từ điện toán đám mây cũng đã chậm lại, chỉ còn 32% trong quý 4 năm ngoái, giảm từ mức 38% trong ba tháng trước đó. Thậm chí, mức giảm này còn mạnh hơn dự đoán của hầu hết các nhà phân tích. Quảng cáo trên YouTube, vốn chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ suy thoái kinh tế so với mảng kinh doanh tìm kiếm, đã giảm 8% sau khi ghi nhận mức giảm 2% trong quý thứ ba của năm ngoái.

Lần giảm doanh thu đầu tiên của Google xảy ra vào thời điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng Covid-19, khi nhiều nhà quảng cáo tạm dừng ngân sách quảng cáo. Tuy nhiên, mức tăng trưởng đã phục hồi mạnh mẽ khi chi tiêu cho quảng cáo kỹ thuật số bùng nổ trong thời kỳ đại dịch.

Hiện tại, Google đang trở thành tâm điểm bàn tán với sự xuất hiện của công cụ trí thông minh nhân tạo ChatGPT.

Kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 11/2022, ChatGPT, một mô hình trí thông minh nhân tạo có thể trả lời các câu hỏi của người dùng như một thực thể dưới dạng văn bản, đã làm khuấy đảo giới truyền thông.

Ứng dụng này đã thu hút 1 triệu người dùng chỉ trong chưa đầy 1 tuần ra mắt, qua đó khiến nhiều chuyên gia lo ngại về vấn nạn làm hộ bài tập hay sao chép các bài luận văn trong giới sinh viên.

Nếu như công cụ tìm kiếm Google là một dạng cho phép người dùng gõ các từ khóa để cho ra hàng loạt những đường link liên quan, sau đó để người dùng tự quyết định thông tin nào là hữu ích rồi tìm kiếm tiếp.

Trái lại, ChatGPT lại là trí thông minh nhân tạo trả lời trực tiếp cho người hỏi với những giải thích cặn kẽ. Người dùng có thể hỏi thêm nếu chưa hiểu để đi đến kết quả thỏa mãn nhất khi ChatGPT có khả năng trả lời dưới dạng văn bản như một thực thể.

Đây là một trải nghiệm rất khác so với việc tự tìm kiếm thông tin qua những đường link trên Google. Nhiều người dùng nhận định nói chuyện với ChatGPT cứ như hỏi một giáo viên về những vấn đề chuyên sâu vậy.

Theo tờ New York Times, phía Google đang cảnh giác cao độ kể từ khi CHatGPT cho thấy được sức hút của mình và có khả năng đe dọa đến vị thế công cụ tìm kiếm của hãng.

Thậm chí tờ The Times còn cho biết chính CEO Sundar Pichai đã chỉ đạo trực tiếp, yêu cầu các nguồn lực của Google tái định hướng để đối phó với ChatGPT.

Nguồn: Financial Times