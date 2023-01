GPLX được tích hợp trong VNeID, không mang GPLX tham gia giao thông có bị phạt không?

Mức phạt lỗi không có hoặc không mang GPLX khi tham gia giao thông

- Đối với xe ô tô: Nếu không mang GPLX bị phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có GPLX sẽ bị phạt từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng.

- Đối với xe máy: Trường hợp có nhưng quên không mang GPLX sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Nếu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có GPLX sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 1.200.000 đồng với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi dưới 175 cm3; bị phạt tiền từ 3.000.000 – 4.000.000 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên.

Tài khoản định danh điện tử trên VNeID thay thế được GPLX hay không?

Theo Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử có thể được hiểu là "ví giấy tờ điện tử", là phương thức quản lý thông tin CCCD hay toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng. Tài khoản định danh điện tử được chia làm 2 mức độ:

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 gồm: Số định danh cá nhân; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính. Trường hợp là người nước ngoài thì có thêm thông tin về số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có đầy đủ thông tin cá nhân như cấp độ 1, ngoài ra còn có thêm thông tin sinh trắc học là ảnh chân dung, vân tay, GPLX, đăng ký xe, thẻ BHYT…

Một số thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được sử dụng như thông tin CCCD. Dùng thay thế CCCD gắn chip, công dân sử dụng khi thực hiện một số thủ tục hành chính mà không cần xuất trình CCCD.

Thông tin thẻ BHYT: Thay thế thẻ BHYT vật lý. Thông tin hiển thị của thẻ BHYT trên ứng dụng định danh điện tử VNeID được xác thực và truy xuất từ cơ sở dữ liệu BHYT Việt Nam, sẽ phục vụ cơ quan chức năng, công dân sử dụng khi khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm mà không cần trình thẻ BHYT truyền thống.

Thông tin đăng ký xe, GPLX: Các thông tin hiển thị các hạng GPLX, đăng ký xe trên VNeID được liên thông, xác thực với cơ sở dữ liệu về giao thông vận tải. Theo đó, người dân và cơ quan chức năng có thể sử dụng khi thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông đường bộ.

Ngoài ra, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh để thông tin về người phụ thuộc, người giám hộ; khai báo lưu trú mọi lúc mọi nơi, không cần phải liên hệ qua cơ quan công an; cũng có thể tố giác tội phạm với cơ quan công an một cách bảo mật, an toàn mà không lộ, lọt thông tin.