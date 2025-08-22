GPT-5 vừa ra mắt, OpenAI đã chuẩn bị ra mắt GPT-6

CEO OpenAI Sam Altman vừa tiết lộ rằng công ty đã bắt đầu phát triển GPT-6 ngay sau khi GPT-5 ra mắt, trong một cuộc gặp gỡ hiếm hoi với các phóng viên tại San Francisco tuần trước. Thông tin này mang đến cái nhìn quý giá về lộ trình sản phẩm đang phát triển của công ty cũng như những thách thức họ đang đối mặt.

Mặc dù Altman không đưa ra ngày phát hành cụ thể cho mô hình trí tuệ nhân tạo tiếp theo của công ty, ông đã làm rõ rằng GPT-6 sẽ khác biệt và sẽ ra mắt nhanh hơn khoảng cách thời gian giữa GPT-4 và GPT-5. Điểm đặc biệt của phiên bản mới này là nó sẽ không chỉ phản hồi người dùng mà còn thích ứng với họ, đồng thời cho phép mọi người tạo ra các chatbot phản ánh sở thích cá nhân.

Theo Altman, ông coi khả năng ghi nhớ là chìa khóa để làm cho ChatGPT thực sự cá nhân hóa. Hệ thống cần phải ghi nhớ người bạn là ai, bao gồm sở thích, thói quen và những đặc điểm riêng biệt của bạn, sau đó thích ứng tương ứng. "Mọi người muốn có bộ nhớ," Altman chia sẻ. "Mọi người muốn các tính năng sản phẩm đòi hỏi chúng tôi phải có khả năng hiểu họ."

Đáng chú ý, ông cũng tiết lộ rằng OpenAI đã làm việc chặt chẽ với các nhà tâm lý học để giúp định hình sản phẩm, đo lường cảm xúc của mọi người trong khi theo dõi mức độ hạnh phúc theo thời gian. Công ty chưa công khai dữ liệu này, nhưng Altman cho biết họ có thể sẽ làm điều đó trong tương lai.

Bên cạnh đó, Altman cũng khẳng định rằng các phiên bản tương lai của ChatGPT sẽ tuân thủ lệnh hành pháp gần đây từ chính quyền tổng thống Trump yêu cầu các hệ thống AI được sử dụng bởi chính phủ liên bang phải trung lập về mặt tư tưởng và có thể tùy chỉnh. "Tôi nghĩ sản phẩm của chúng tôi nên có lập trường khá trung dung, ở giữa, và sau đó bạn có thể đẩy nó khá xa," Altman nói.

Ông cũng bổ sung rằng nếu người dùng muốn mô hình trở nên bảo thủ, nó cũng nên phản ánh điều đó. Những bình luận của Altman về GPT-6 xuất hiện sau một quá trình ra mắt khó khăn của GPT-5, khi người dùng đã lên mạng xã hội phản ánh rằng mô hình này lạnh lùng hơn, ít kết nối và ít hữu ích hơn phiên bản trước.

"Tôi thích phiên bản mới hơn nhiều," ông nói, đồng thời thừa nhận rằng việc ra mắt đã bị xử lý sai. Ông lưu ý rằng OpenAI đã âm thầm đẩy một bản cập nhật về giọng điệu cho GPT-5 mà "ấm áp hơn nhiều." Mặc dù Altman gọi khả năng ghi nhớ nâng cao là tính năng yêu thích nhất được ra mắt trong năm nay, ông cho biết có những lo ngại về quyền riêng tư, đặc biệt là vì bộ nhớ tạm thời không được mã hóa.

Điều này có nghĩa là thông tin nhạy cảm có thể bị lộ mà không có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn. Altman xác nhận rằng việc mã hóa "rất có thể" sẽ được bổ sung, mặc dù chưa có lịch trình cụ thể. Các truy vấn liên quan đến thông tin pháp lý hoặc y tế, ông nói, cần được xử lý với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư thích hợp mà hiện tại chưa có.

"Việc mọi người nhận được lời khuyên y tế tốt... lời khuyên pháp lý tốt là vì lợi ích của xã hội," ông chia sẻ. "Và nếu bạn có thể nhận được các phiên bản tốt hơn của những điều đó từ AI, bạn phải có thể có cùng một sự bảo vệ vì cùng lý do chúng ta quyết định bạn có thể nhận chúng từ bác sĩ hoặc luật sư."

Nhìn về tương lai, Altman cũng quan tâm đến giao diện não-máy tính. Ông cho biết mình thấy "giao diện thần kinh là một ý tưởng thú vị" và tưởng tượng có thể "nghĩ gì đó và ChatGPT phản hồi." "Có một vài lĩnh vực liền kề với AI mà tôi nghĩ chúng tôi nên làm gì đó, và đây là một trong số đó," ông nói, đồng thời bổ sung rằng ông cũng quan tâm đến năng lượng, các chất nền mới, robot và cách xây dựng trung tâm dữ liệu nhanh hơn.

Hiện tại, sản phẩm tiêu dùng cốt lõi của OpenAI vẫn là ChatGPT, và Altman cho biết ông đang tập trung vào việc làm cho nó linh hoạt hơn và hữu ích hơn trong cuộc sống hàng ngày. Ông chia sẻ rằng mình đã dựa vào nó cho mọi thứ từ công việc đến các câu hỏi về nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng có những giới hạn.

"Các mô hình đã bão hòa trường hợp sử dụng chat," Altman nói. "Chúng sẽ không trở nên tốt hơn nhiều... Và có thể chúng sẽ trở nên tệ hơn." Những phát biểu của CEO OpenAI cho thấy công ty đang trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa phải xử lý những phản hồi về GPT-5 vừa chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo với những cải tiến đáng kể về khả năng cá nhân hóa và ghi nhớ.