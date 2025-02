GRDP bình quân đầu người một tỉnh miền Bắc vượt mốc 10.000 USD, cao hơn Bà Rịa Vũng Tàu nếu không tính dầu khí

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024 của Quảng Ninh tăng 8,42%, đứng thứ 6 trong vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 20 cả nước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước năm 2024 đạt 347.000 tỷ đồng.

GRDP bình quân đầu người ước đạt 10.272 USD, tăng 7,7% cùng kỳ, năng suất lao động xã hội đạt 569,6 triệu đồng/người, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Mức GRDP bình quân đầu người này cao hơn Bà Rịa - Vũng Tàu nếu không tính dầu khí (9.012 USD/người), Hải Phòng (8.665 USD/người)...

Các chỉ tiêu kinh tế khác của Quảng Ninh cũng khởi sắc trong năm 2024, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 109.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực dịch vụ phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng khá 14,16%, trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế với mức đóng góp 4,81 điểm % trong GRDP; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng đạt 6,05%, đóng góp 3,01 điểm % trong GRDP; khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,08% (là mức tăng không cao, không đạt mục tiêu đề ra của tỉnh do ảnh hưởng của bão Yagi làm cho khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản thiệt hại nặng nề, nhất là thủy sản); thuế sản phẩm (trừ trợ cấp) tăng 5,06% so cùng kỳ năm 2023.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 2.877,8 triệu USD, bằng 95,9% kế hoạch; trong đó có 43 dự án cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đạt 2.073 triệu USD và 31 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đạt 804,8 triệu USD. Quảng Ninh hiện đang thuộc nhóm 05 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút FDI năm 2024.

Về tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024 ước đạt 53.866 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ, đạt 97% so với dự toán. Tổng chi ngân sách ước đạt 21.940 tỷ đồng, đạt 75% so dự toán, giảm 3% so cùng kỳ 2023.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Tổng chi an sinh xã hội cả năm ước đạt 1.897 tỷ đồng, tăng 23% cùng kỳ (cùng kỳ 1.547 tỷ đồng).

Năm 2024, toàn tỉnh Quảng Ninh còn 08 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,002% (giảm 238/246 hộ nghèo, bằng 96,7% kế hoạch); 1.237 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,321% (giảm 1.826/3.063 hộ cận nghèo, bằng 152% kế hoạch năm theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh).