Gu túi hiệu "mỗi nhà một vẻ" của 4 dâu hào môn hot nhất Việt Nam

Cuối tuần qua, từ sự kiện VinFuture 2025 của Vingroup đến siêu hôn lễ của CEO Tiên Nguyễn. Bốn cô dâu hào môn của 2 tập đoàn hàng đầu lần lượt xuất hiện và gây sốt mạng xã hội. Điểm chung giữa 4 cái tên: Hà Tăng, Linh Rin, Phương Nhi và Lan Anh không chỉ nằm ở vẻ ngoài quý phái và những bộ áo dài nền nã mà còn là loạt túi hiệu thể hiện phong cách khác nhau, rất đáng quan tâm. Nếu chị em nhà Hà Tăng yêu thích những chiếc túi da tối giản, timeless thì chị em Phương Nhi lại có gu túi "độc lạ" vô cùng thú vị.

Hà Tăng - Saint Laurent Mini Voltaire In Box

Với logo nổi bật trên thân túi, không khó để nhận ra hôm nay Hà Tăng lựa chọn chiếc Saint Laurent Mini Voltaire In Box - phiên bản mini của dòng túi Voltaire. Chiếc túi có giá $2.150 (tương đương hơn 56 triệu đồng). Với thiết kế tối giản, kinh điển và tiện lợi, đây cũng là chiếc túi được cô Đại sứ Rosé từng sử dụng nhiều lần trong các lần xuất hiện.

Mini Voltaire In Box ra mắt tháng 9/2024 trong bộ sưu tập Spring/Summer 25 của Saint Laurent. Túi được làm từ da bê (calfskin) cao cấp với kết cấu mềm mại, bề mặt nhẵn mượt. Dòng Voltaire In Box có nhiều màu sắc để lựa chọn, từ đen, nâu, trắng kem cho đến các tông màu pastel nhẹ nhàng. Phiên bản màu đen là lựa chọn phổ biến nhất.

Linh Rin - Hermès Birkin

Hình ảnh của cô dâu thứ Linh Rin vô cùng kín đáo. Qua vài hình ảnh hiếm hoi được ghi lại vào ở lễ gia tiên buổi sáng 7/12, trên tay ông xã Linh Rin là một chiếc túi màu cream, khá tương đồng với mẫu Hermès Birkin Craie từng xuất hiện trên trang cá nhân của Linh Rin.

Hermès Birkin Craie - một sắc trắng kem mềm mại, tinh tế và cực kỳ dễ phối với nhiều phong cách khác nhau. Túi thường được làm từ các loại da như da Epsom hay Togo. Phiên bản kích thước tầm trung như Birkin 30 hoặc 35 Craie có giá trên thị trường hiện nay thường dao động từ khoảng 14.000 đến 26.000 USD tùy chất liệu và kích thước, tương đương 370 - 680 triệu.

Phương Nhi - Simone Rocha Large Pearl Egg Bag

Chiếc túi có hình dáng quả trứng ngọc trai khổng lồ, bề mặt hoàn toàn trắng mượt như ngọc trai thật, kết hợp với quai xách làm từ chuỗi ngọc trai nhỏ xinh tạo nên tổng thể vô cùng nữ tính và lãng mạn. Thiết kế này như một món trang sức nghệ thuật hơn là một chiếc túi xách thông thường.

Thương hiệu đến từ Ireland nổi tiếng với phong cách nữ tính mang đậm tinh thần sáng tạo, mới mẻ. Chiếc túi "trứng" hoàn hảo kết hợp với áo dài hồng phấn của Phương Nhi, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng như một nàng công chúa hiện đại.

Bùi Lan Anh - Rosantica Monte Bianco Crystal

Dâu trưởng Bùi Lan Anh lựa chọn chiếc túi Rosantica Monte Bianco Crystal-Embellished Handbag có giá bán ở thị trường thứ cấp khoảng $2.107 (hơn 55 triệu đồng). Thiết kế nằm trong BST mang tên Sparkling trông như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ từ thương hiệu xa xỉ nước Ý.

Túi có thiết kế giống như một chiếc thuyền gondola được chế tác tinh xảo từ đồng thau mạ vàng, điểm xuyết bằng pha lê nhiều màu. Đây là phiên bản giới hạn, được làm thủ công tại Milan. Mỗi sản phẩm đều được đánh số thứ tự riêng.



