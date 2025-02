Gửi ngân hàng 2 tỷ đồng sẽ lãi bao nhiêu mỗi tháng?

Giả sử, bạn gửi tiết kiệm 2 tỷ đồng ở Techcombank với kỳ hạn 36 tháng. Thời điểm hiện tại, Techcombank sẽ trả cho khoản tiền 2 tỷ đồng ở kỳ hạn này với mức lãi suất là 5,05%/năm. Với mức lãi suất này, bạn sẽ nhận được 101 triệu đồng tiền lãi/năm, tương đương với khoảng 8,42 triệu đồng/tháng.

Vẫn là khoản tiền 2 tỷ đồng gửi tiết kiệm ở Techcombank nhưng với kỳ hạn 10 tháng, lãi suất bạn nhận được sẽ là 4,85%/năm. Với mức lãi suất này, bạn sẽ nhận được khoảng 8,08 triệu đồng/tháng.

Nếu bạn đem 2 tỷ đồng gửi tiết kiệm vào Vietcombank ở kỳ hạn 24 tháng, ngân hàng này sẽ trả lãi cho bạn là 4,7%/năm. Tiền lãi bạn nhận được trong 1 năm là 94 triệu đồng, tương đương với 7,83 triệu đồng/tháng.

Còn nếu chỉ gửi tiền ở kỳ hạn 6 tháng, Vietcombank sẽ trả cho bạn ở mức lãi suất là 2,9%/năm, tương đương với số tiền 4,83 triệu đồng/tháng.

Nếu bạn gửi 2 tỷ đồng vào ngân hàng Bản Việt (BVBank) ở kỳ hạn 24 tháng, thì lãi suất ngân hàng này trả cho bạn ở mức 6,2%/năm. Đây là mức lãi suất tiền gửi cao nhất trên thị trường ngân hàng ở thời điểm hiện tại.

Với mức lãi suất này, số tiền lãi bạn nhận được trong 1 năm là 124 triệu đồng, tương đương với 10,33 triệu đồng/tháng. Còn lãi suất kỳ hạn 6 tháng của ngân hàng này hiện đang là 5,3%, tương đương với số tiền bạn nhận được khi gửi tiền ở kỳ hạn này là khoảng 8,83 triệu đồng/tháng.

Lãi suất tiền gửi của mỗi ngân hàng là khác nhau, mỗi kỳ hạn là khác nhau ở từng thời điểm. Vì vậy, khách hàng liên hệ trực tiếp với ngân hàng khi có ý định gửi tiền để nhận được mức lãi suất chính xác nhất.

Ảnh minh họa.

Những lưu ý khi gửi tiền ngân hàng

Lựa chọn ngân hàng uy tín

Trước hết, việc lựa chọn một ngân hàng uy tín là yếu tố then chốt. Ngân hàng uy tín không chỉ đảm bảo an toàn cho khoản tiền của bạn mà còn mang đến sự an tâm về các dịch vụ và chính sách hỗ trợ. Để đánh giá mức độ uy tín của một ngân hàng, bạn có thể tìm hiểu về lịch sử hoạt động, quy mô, đánh giá từ khách hàng trước đó, và đặc biệt là yếu tố bảo hiểm tiền gửi mà ngân hàng đó cung cấp.

Lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng mà người gửi tiết kiệm quan tâm. Tuy nhiên, lãi suất không nên là yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn ngân hàng. Đôi khi, lãi suất quá cao có thể đi kèm với những rủi ro nhất định. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và so sánh lãi suất giữa các ngân hàng để tìm ra sự cân bằng giữa lợi nhuận và an toàn.

Lựa chọn kỳ hạn phù hợp

Kỳ hạn gửi tiết kiệm cũng là một yếu tố cần được xem xét. Bạn cần xác định rõ mục tiêu tiết kiệm của mình là gì. Nếu bạn có kế hoạch sử dụng số tiền đó trong tương lai gần, hãy chọn kỳ hạn gửi ngắn. Ngược lại, nếu bạn có thể để tiền trong dài hạn, hãy chọn kỳ hạn dài để hưởng mức lãi suất cao hơn.

Lựa chọn loại hình tiết kiệm

Hiện nay, có nhiều hình thức gửi tiết kiệm khác nhau như tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm không kỳ hạn và tiết kiệm trực tuyến. Mỗi hình thức có những ưu và nhược điểm riêng. Tiết kiệm có kỳ hạn phù hợp với những người có kế hoạch tài chính rõ ràng, trong khi tiết kiệm không kỳ hạn mang lại sự linh hoạt cho người muốn rút tiền bất cứ lúc nào. Tiết kiệm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến nhờ sự tiện lợi và nhanh chóng.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý đến một số vấn đề khác như số tiền gửi tối thiểu, phí dịch vụ (nếu có), các điều khoản và điều kiện của ngân hàng, và các chương trình khuyến mãi.