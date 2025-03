Gửi nhầm bức ảnh học sinh đang ngủ vào nhóm phụ huynh, cô giáo vội xóa trong vòng 2 phút nhưng vẫn bị phát hiện: Cô không thoát được đâu!

Nhiều năm về trước, tại Trung Quốc, từng xảy ra một sự việc khó xử. Một giáo viên mẫu giáo đã vô tình đăng ảnh các bé đang ngủ trưa vào nhóm chat phụ huynh, khiến nhiều người phản ứng gay gắt và yêu cầu nhà trường giải thích. Hiện, câu chuyện này bất ngờ được đào lại, thu hút sự chú ý của dân tình.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Tiểu Phương - người mẹ có con gái tròn 3 tuổi và mới đi học mầm non. Vì con gái mới đi học, Tiểu Phương luôn lo lắng, sợ con chưa kịp thích nghi với môi trường mẫu giáo. Để tiện theo dõi tình hình của con, cô đã ghim nhóm chat phụ huynh lên đầu, đảm bảo có thể nhận được tin nhắn từ giáo viên về tình hình của con ngay lập tức.

Bức ảnh cô giáo gửi nhầm.

Một ngày nọ, giáo viên chia sẻ vài bức ảnh các bé đang ngủ trưa trong nhóm chat. Có thể do sơ suất, chỉ chưa đầy hai phút sau, giáo viên đã vội vàng thu hồi tin nhắn. Tuy nhiên, một số phụ huynh theo dõi nhóm thường xuyên đã kịp nhìn thấy, thậm chí có người còn lưu lại những bức ảnh đó.

Tiểu Phương cau mày ngay khi nhìn thấy những bức ảnh. Từ hình ảnh có thể thấy, các bé trai và bé gái ngủ chung trong cùng một khu vực mà không có sự phân tách rõ ràng.

Các phụ huynh lập tức bàn tán sôi nổi trong nhóm chat, nhiều người tỏ ra khó chấp nhận cách sắp xếp này và yêu cầu giáo viên đưa ra lời giải thích hợp lý.

Sự việc nhanh chóng leo thang, các cuộc thảo luận ngày càng gay gắt, buộc hiệu trưởng phải lên tiếng. Trước tiên, cô gửi lời xin lỗi đến phụ huynh và cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Sau đó, cô hiệu trưởng giải thích cặn kẽ: "Do tình trạng thiếu nhân sự gần đây, để tiện chăm sóc các bé, chúng tôi tạm thời sắp xếp cho các bé trai và bé gái ngủ cùng khu vực.

Tuy nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời. Ngay khi tuyển thêm được bảo mẫu, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo mỗi bé có không gian ngủ riêng. Tất cả các sắp xếp đều vì sức khỏe và sự an toàn của các bé".

Nghe xong lời giải thích, các phụ huynh dần nguôi ngoai và bày tỏ sự thông cảm. Cuối cùng, sự việc cũng được giải quyết ổn thỏa.

Có nên để trẻ mầm non ngủ chung với nhau không?

Xét về mặt thực tế, nhiều trường mẫu giáo gặp khó khăn trong việc sắp xếp chỗ ngủ riêng cho từng trẻ. Nguyên nhân chính thường đến từ tình trạng thiếu nhân lực và không gian. Ở một số khu vực, số lượng giáo viên và bảo mẫu không đủ để quản lý từng bé một cách tách biệt. Do đó, việc để trẻ ngủ chung một khu vực giúp giáo viên dễ dàng kiểm soát, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho các bé hơn. Hơn nữa, ở lứa tuổi mầm non, trẻ chưa có nhận thức rõ ràng về sự khác biệt giới tính, nên việc ngủ chung không nhất thiết gây ra vấn đề nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lo ngại về việc này. Một số phụ huynh cho rằng, dù trẻ chưa ý thức rõ về giới tính nhưng vẫn nên tạo thói quen phân biệt ngay từ nhỏ. Điều này giúp bé hình thành sự riêng tư và tôn trọng không gian cá nhân. Ngoài ra, một số trường hợp có thể phát sinh những tình huống không mong muốn, như trẻ nghịch ngợm, quấy rối bạn khác mà không ý thức được hành vi của mình. Nếu không có sự giám sát chặt chẽ, điều này có thể gây lo ngại cho các bậc cha mẹ.

Một giải pháp hợp lý có thể là phân chia khu vực ngủ một cách linh hoạt, tùy thuộc vào điều kiện của từng trường. Nếu trường có đủ điều kiện, việc tách riêng khu vực ngủ cho bé trai và bé gái là điều nên làm để giúp các bé hình thành nhận thức về không gian cá nhân. Song nếu trường còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất và nhân sự, thì việc ngủ chung cần đảm bảo an toàn và có sự giám sát kỹ lưỡng từ giáo viên.

Việc có nên để trẻ mầm non ngủ chung hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện thực tế của nhà trường và mức độ giám sát của giáo viên. Quan trọng nhất vẫn là đảm bảo sự an toàn và tạo môi trường phù hợp để trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn nhận thức.

