Hà Anh Tuấn: 'Lam Trường lấy rất nhiều tiền của tôi'

Hơn 4 tiếng đồng hồ với hàng loạt ca khúc những năm 2000

20.000 khán giả là số lượng người đã đến concert Sketch A Rose in Saigon của Hà Anh Tuấn trong hai đêm 8-9/3 tại The Global City, theo thống kê từ ban tổ chức.

Đây là “concert đôi” không chỉ vì hai đêm diễn, mà chính đêm nhạc đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc cầu hôn của các cặp tình nhân. Tất cả đều nhận được lời chúc phúc từ Hà Anh Tuấn, đồng thời có chứng kiến và công nhận của hàng chục nghìn khán giả.

Đêm nhạc của Hà Anh Tuấn dài 4 tiếng đồng hồ.

Trên sân khấu, nam ca sĩ nói nhận được nhiều thư mong muốn thực hiện màn cầu hôn tại concert và Hà Anh Tuấn làm “ông mai”: “Mãi không hỏi cưới người ta mà phải đợi đến concert Hà Anh Tuấn để được tạo điều kiện cầu hôn. Giờ tôi tạo cơ hội, ai không có phận sự bỏ tay xuống”.

Điểm nhấn đập vào thị giác của người xem là bông hoa hồng khổng lồ nở rộ ngay chính trung tâm sân khấu, bao phủ xung quanh là hàng nghìn dây hồng leo uốn lượn trong ánh sáng. Dàn nhạc hỗ trợ cũng được đầu tư lớn khi có sự xuất hiện của 150 nghệ sĩ từ ban nhạc, dàn nhạc dây, hợp xướng đến nhóm bè.

Hà Anh Tuấn lựa chọn đồng hành cùng những con người gắn liền với tuổi trẻ của nhiều thế hệ là Lam Trường và Quang Hùng MasterD. Các ca khúc song hành cùng tháng năm cũng được tái hiện lại khiến khán giả như được trở về những ngày thanh xuân.

Hà Anh Tuấn và “anh hai” Lam Trường kết hợp với ca khúc Tình thôi xót xa . Cả khán đài như vỡ òa ngay từ những giai điệu đầu. Lam Trường đứng ở một đầu khán đài, Hà Anh Tuấn ở đầu còn lại, cùng hòa giọng cùng hàng ngàn khán giả bao quanh.

Bên cạnh đó, những ca khúc được sáng tác bởi những nhạc sĩ trẻ như Vũ Cát Tường, Vũ, Hoàng Dũng, Trần Duy Khang, Thành Nghiệp… đã có thêm một đời sống mới khi vang lên trên sân khấu. 999 đóa hồng, Tiễn bạn lên đường, Mưa phi trường được trình diễn, 20.000 khán giả ở hai đêm diễn như vỡ òa khi giọng ca thuộc hai thế hệ hòa quyện trong những hoài niệm.

Sân khấu hoành tráng của Sketch A Rose .

Nối tiếp đó là khoảnh khắc Quang Hùng MasterD mang đến bản hit Tình đầu quá chén trên nền nhạc giao hưởng cùng sự hòa giọng của Hà Anh Tuấn, tiếp nối là tình khúc Tháng Tư là lời nói dối của em cùng Xuân thì …

Liên khúc Thiên đường gọi tên - Yêu em - Cơn mưa tình yêu được cất lên đã tạo nên không gian cảm xúc. Huyền thoại dương cầm Yiruma chính là nhân tố đặc biệt nhất của live concert. Giai điệu River Flows In You, May Be, I, Reminiscent được cất lên, cùng đó là Dear, Memory - ca khúc đặc biệt mà Yiruma đã sáng tác riêng cho Hà Anh Tuấn.

Hà Anh Tuấn "bóc mẽ" đàn anh, "hơn thua" với khán giả

Những màn hợp tác những các ca sĩ nhiều thế hệ giúp đêm nhạc dài 4 tiếng đồng hồ của Hà Anh Tuấn có nhiều màu sắc.

Chứng kiến tình cảm nồng nhiệt mà khán giả dành cho Lam Trường, Hà Anh Tuấn xúc động chia sẻ: “Thấy người anh Lam Trường là thấy cả quãng đời sống và yêu âm nhạc. Âm nhạc chưa bao giờ dừng lại, âm nhạc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đó là cách chúng tôi yêu quý nhau”.

Kể về kỷ niệm ngày xưa trước mặt hàng ngàn người, nam ca sĩ không ngần ngại "tố" đàn anh đã lấy rất nhiều tiền của mình.

Hà Anh Tuấn và “anh hai” Lam Trường (ảnh trái) và màn kết hợp với Quang Hùng MasterD (phải).

"Ngày đó anh Lam Trường lấy tiền của tôi rất nhiều. Một thời thanh xuân của nhạc Việt, chỉ có âm nhạc và âm nhạc, anh Trường là một trong những người của thế hệ ấy. Tôi nhịn ăn sáng, có bao nhiêu tiền đều dành mua vé xem. Dưới khán đài tôi ao ước một ngày giống anh, hát bài nào cũng hit, cô gái nào cũng theo. Bây giờ tôi ước thêm trẻ mãi không già như Lam Trường" - Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Về phần Quang Hùng MasterD, anh nói ca sĩ trẻ đã tiếp thu ý kiến khi chuẩn trang phục thành màu đen: "Hôm trước Hùng mặc đồ trắng như hoàng tử, rất bất lịch sự. Sau khi tôi phê bình thì đã mặc đồ đẹp hơn" - Hà Anh Tuấn đùa hóm hỉnh.

Nam ca sĩ cũng "nổi ghen" khi có fan nữ tặng hoa cho Quang Hùng mà không tặng cho anh: "Bạn gái dễ thương nhưng lần sau nhớ mua hai bó hoa nhé".

Sau hai đêm live concert tại TPHCM, Sketch A Rose được tiếp nối tại Dolby Theatre (Mỹ) vào tháng 10. Địa điểm này được xem là thánh đường danh giá của điện ảnh Hollywood, là nơi tổ chức lễ trao giải Oscar hàng năm và quy tụ những gương mặt nổi tiếng hàng đầu thế giới.