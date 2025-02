Hà Nội: 10 tổ công tác "đặc biệt" xử lý 37.517 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền gần 30 tỷ đồng

Ngày 16-2, Công an thành phố Hà Nội thông tin, đến nay qua 10 tháng triển khai 10 tổ công tác “đặc biệt” giải quyết trật tự an toàn giao thông vào giờ cao điểm tại những nút giao thông chính của Thủ đô đã hoàn thành nhiệm vụ. Các đơn vị tham gia tổ công tác gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động trở về đơn vị chủ quản sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, triển khai từ tháng 5-2024, 10 tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng trong việc kiểm soát tình hình giao thông và giữ vững an ninh trật tự. Sự kết hợp giữa cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động trong tuần tra kiểm soát giúp xử lý vi phạm hiệu quả, phát hiện, đấu tranh với nhiều loại tội phạm trên địa bàn, đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.

Mỗi tổ công tác đặc biệt là sự phối hợp giữa cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động

“Hà Nội, với mật độ dân số cao và lưu lượng phương tiện lớn, luôn đối mặt với những thách thức trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông . Để giải quyết vấn đề này, thực hiện Kế hoạch của Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai mô hình 10 tổ công tác đặc biệt. Đây được xem là một trong những giải pháp đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao ý thức người tham gia giao thông và duy trì trật tự trên các tuyến đường” – Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh.

Mỗi tổ công tác đặc biệt là sự phối hợp giữa cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và phương tiện hiện đại. Lực lượng này có nhiệm vụ tập trung xử lý các hành vi vi phạm giao thông trọng tâm, vốn là nguyên nhân chính gây ùn tắc và tai nạn giao thông, như: điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh, trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng. Ngoài ra, các tổ công tác còn tập trung đấu tranh với tội phạm đường phố, bao gồm: sử dụng giấy tờ giả, vận chuyển ma túy, phương tiện không rõ nguồn gốc, mang theo hung khí khi tham gia giao thông…

Từ tháng 5/2024, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 37.517 trường hợp vi phạm

Từ ngày triển khai kế hoạch (13-5-2024) đến nay, qua kiểm soát, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 37.517 trường hợp vi phạm, phạt tiền 29,981 tỷ đồng, tạm giữ 7.842 trường hợp; tước 1.598 giấy phép lái xe. Trong đó, xử lý mũ bảo hiểm là 34.600 trường hợp, vượt đèn đỏ 713 trường hợp, đi ngược chiều 1.436 trường hợp, chở quá người 379 trường hợp.

Qua 10 tháng triển khai, 10 tổ công tác đã phát hiện 42 vụ việc, trong đó 7 vụ hình sự, 15 vụ ma túy, 9 vụ giấy phxe ép lái nghi làm giả, 1 vụ giấy tờ xe nghi làm giả, 7 vụ sử dụng biển kiểm soát không trùng số khung, số máy, xe nghi tang vật trộm cắp và 2 vụ việc khác…

Sự có mặt của các tổ công tác đặc biệt tại các tuyến đường trọng điểm đã tạo ra hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Tình hình trật tự an toàn giao thông được cải thiện. Người dân dần hình thành thói quen tự giác đội mũ bảo hiểm, không vượt đèn đỏ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định khi tham gia giao thông. Nhiều tuyến đường trước đây thường xuyên xảy ra ùn tắc nay đã thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho việc di chuyển. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đã góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô tận tâm, trách nhiệm trong mắt người dân.

Tổ công tác đặc biệt đã giúp tình hình trật tự an toàn giao thông được cải thiện

Thành công của mô hình 10 tổ công tác không chỉ đến từ sự quyết liệt trong xử lý vi phạm mà còn nhờ vào sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công an thành phố, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Thủ đô.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục nghiên cứu tham mưu đề xuất thành lập các tổ công tác mới với trang thiết bị hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối liên ngành và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến góp phần xây dựng một Hà Nội văn minh, hiện đại, an toàn cho mọi người dân.