Hà Nội: Con đường nghìn tỉ dang dở, ngập rác và bụi mù mịt

Thông tin tới báo Tiền Phong, liên danh nhà đầu tư cho biết, dự án xây dựng đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc GPMB, không phải do lỗi của nhà đầu tư. Hợp đồng BT đã hết thời hạn từ 30/6/2018 UBND TP Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng BT. Tuy nhiên hợp đồng vẫn chưa được gia hạn theo quy định. Do đó, kể từ năm 2020 đến nay, liên danh nhà đầu tư phải tạm dừng thi công do đã hết thời gian thực hiện hợp đồng BT. Điều này đã làm phát sinh thêm chi phí quản lý dự án, chi phí lãi vay... không được thanh toán gây thiệt hại cho nhà đầu tư.