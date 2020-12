Hà Nội: Công an đang làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng tại chung cư Golden Land - Hoàng Huy

Sáng 5/12, trao đổi với PV, đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đang tiến hành xác minh vụ tai nạn thang máy nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Golden Land ở 275 Nguyễn Trãi khiến 1 người bị thương nặng vào khoảng 18 giờ ngày 4/12.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, hiện vụ việc ngã từ thang máy ở chung cư Hoàng Huy khiến 1 người bị thương nặng đang được công an phường Thanh Xuân Trung kiểm tra, xác minh và sẽ thông tin lại sau khi có kết quả.

Cũng trong sáng 5/12, một đại diện của Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Hoàng Huy Group, trụ sở chính ở Hải Phòng) cho hay, dự án này do một đơn vị thành viên của công ty thực hiện tại Hà Nội.

Hiện đơn vị đang phối hơp cùng các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và sau khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp cho báo chí.

Thang máy nơi xảy ra vụ tai nạn

Phía bên ngoài thang máy khi bước ra là khoảng không

Sau khi xảy ra sự cố, khu vực bị rào lại

Theo thông tin giới thiệu, chung cư Golden Land do Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt (thuộc Hoàng Huy Group) làm chủ đầu tư.



Dự án Golden Land được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 2,4ha và được phê duyệt quy hoạch kiến trúc và cấp phép xây dựng 5 toà nhà cao tầng (từ 25 – 33 tầng). Cụ thể gồm 3 toà nhà chung cư cao cấp cao 25 và 27 tầng với 3 tầng hầm cho toàn bộ khối nhà;1 toà trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng cao 33 tầng với 3 tầng hầm;1 toà nhà ở cao khoảng 21 tầng với 3 tầng hầm.

Theo phản ánh của người dân, khoảng 18 giờ chiều 4/12, ông Nguyễn Anh C. (53 tuổi, cư dân tòa B) đi từ thang máy tại tòa B ra, bước hụt chân, bị rơi từ tầng 2 xuống sàn dưới với độ cao từ 5 - 6 m.

Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, người dân đã gọi cấp cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, tay, mất nhiều máu…

Nạn nhân C. được sơ cứu trước khi đưa đi cấp cứu. Ảnh do cư dân cung cấp.

Cơ quan công an sau đó đã niêm phong khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn.



Đáng chú ý, nhiều cư dân chung cư Golden Land bức xúc cho rằng, chiếc thang máy mà nạn nhân C. bước ra khu vực hành lang không có trong thiết kế ban đầu của tòa nhà.

"Thiết kế thang máy giống như được tận dụng, cơi nới phục vụ cho một số phòng ở tầng 3, 4. Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ thang máy này có được cấp phép, hay chủ đầu tư tự cơi nới phục vụ cho tầng 3, 4.

Chúng tôi cũng nghi ngờ chủ đầu tư tòa nhà đã tận dụng tầng kỹ thuật để cho thuê văn phòng, cơi nới thêm thang máy", anh Nguyễn Văn T., cư dân chung cư Golden Land, bày tỏ.

Dự án chung cư Hoàng Huy được quảng cáo trên website công ty.

Quan sát tại hiện trường thang máy được làm từ tầng trệt lên tầng 4 (khu văn phòng của tòa nhà). Tại cửa ra thang máy tầng 2, là một sảnh có chiều ngang khoảng 80cm nhưng không hề có lan can hay vật cảnh báo, che chắn.



Theo một số người dân, nạn nhân C. đi từ thang máy tầng 2 ra, do không có lan can hay cảnh báo nguy hiểm nên bước hụt chân rơi xuống.