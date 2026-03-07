Hà Nội đặt mục tiêu 100% trường phổ thông ứng dụng AI vào năm 2035

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 126 xã, phường và 16 cụm trường THPT, với hơn 1.500 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, việc thí điểm giáo dục AI nhằm triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo khảo sát năm 2025 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, khoảng 92% học sinh đã biết sử dụng AI và 85% giáo viên đã ứng dụng AI trong giảng dạy, quản lý học sinh. Điều này cho thấy AI đang trở thành công cụ quen thuộc trong nhà trường, đòi hỏi ngành giáo dục phải có định hướng bài bản, an toàn và hiệu quả.

Xác định 4 trụ cột năng lực AI

Trên cơ sở khung nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Giáo dục Hà Nội xác định 4 trụ cột năng lực cốt lõi cần truyền tải tới học sinh gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm; đạo đức trong sử dụng AI; kiến thức kỹ thuật và khả năng ứng dụng; năng lực thiết kế hệ thống AI ở mức độ phù hợp.

Lộ trình triển khai được xây dựng theo từng cấp học. Ở cấp tiểu học, học sinh làm quen với robot, trợ lý ảo và hình thành ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tài liệu giáo dục trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh. Ảnh: BTC.

Cấp trung học cơ sở tập trung giúp học sinh hiểu nguyên lý hoạt động, biết vận dụng AI để tạo ra sản phẩm số phục vụ học tập.

Ở cấp trung học phổ thông, học sinh được khuyến khích thiết kế, cải tiến công cụ AI thông qua các dự án khoa học, gắn với định hướng nghề nghiệp trong kỷ nguyên số. Riêng các lớp chuyên tin, mỗi lớp thực hiện ít nhất một chuyên đề chuyên sâu mỗi năm về kỹ thuật và thiết kế hệ thống AI.

Không tăng tiết học, không gây quá tải

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; lồng ghép nội dung AI vào môn Tin học và các môn học khác phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm không tăng tiết học, không gây quá tải.

Song song đó, các phòng chuyên môn được giao xây dựng học liệu số, bài giảng minh họa và ngân hàng dự án STEM, STEAM gắn với AI. Giáo viên tiếp tục tự học, nâng cao kỹ năng ứng dụng AI an toàn, hiệu quả.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn thí điểm, các trường có thể tổ chức chuyên đề học tập, câu lạc bộ AI, cuộc thi sáng tạo để lan tỏa kiến thức. Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội có 50% trường phổ thông ứng dụng AI trong quản trị và giảng dạy; đến năm 2035 đạt 100%, từng bước đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một phần tự nhiên của môi trường giáo dục Thủ đô.