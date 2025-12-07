Hà Nội đẩy mạnh điện mặt trời và đảm bảo an ninh năng lượng đến năm 2045

Hà Nội triển khai Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng, thể hiện quyết tâm của Thủ đô trong việc chủ động nguồn điện, đẩy mạnh năng lượng tái tạo và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao.

Theo mục tiêu đến năm 2030, điện năng thương phẩm của Hà Nội sẽ đạt hơn 52.178 triệu kWh, bình quân 5.721 kWh/người/năm; công suất cực đại 9.400 MW, bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội.

Năng lượng tái tạo phải chiếm tối thiểu 5% tổng cung năng lượng sơ cấp, trong đó điện mặt trời được xác định là hướng đột phá, với mục tiêu đạt khoảng 1.500 MW công suất.

Thành phố sẽ ưu tiên các dự án điện mặt trời quy mô lớn và triển khai đồng bộ điện mặt trời mái nhà tại khu công nghiệp, công sở, chung cư, tòa nhà thương mại và hộ dân.

Đến năm 2030, 50% trụ sở cơ quan Thành phố phải vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng, không phát ngược lên lưới.

Bên cạnh đó, Hà Nội đặt mục tiêu phát điện từ rác đạt khoảng 280 MW; tiết kiệm 8–10% tổng năng lượng tiêu thụ thông qua thiết bị hiệu suất cao và kiểm toán năng lượng định kỳ. Thành phố cũng hướng tới dự trữ xăng dầu tương đương 90 ngày nhập ròng và phát triển hạ tầng nhập khẩu LNG, góp phần giảm phát thải khí nhà kính từ 15–35% so với kịch bản thông thường.

Về lưới điện, Hà Nội sẽ hoàn thành chuyển đổi thống nhất cấp điện áp 22 kV và đạt tỷ lệ ngầm hóa 100% lưới trung, hạ áp tại khu vực nội thành, trung tâm và các đô thị ổn định quy hoạch. Hệ thống lưới điện thông minh hướng tới độ tin cậy N-1 cho vùng quan trọng và N-2 cho vùng đặc biệt quan trọng, tiệm cận tiêu chuẩn các thủ đô trong khu vực.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội hướng tới bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, hình thành thị trường điện cạnh tranh minh bạch, phát triển ngành năng lượng hiện đại, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Hạ tầng và nguồn nhân lực ngành năng lượng sẽ đạt trình độ tương đương các nước công nghiệp phát triển.

Với lộ trình cụ thể và quyết tâm mạnh mẽ, Hà Nội đang tiên phong thực hiện Nghị quyết 70, hướng tới một Thủ đô xanh, bền vững và bảo đảm nguồn điện cho tăng trưởng kinh tế, xã hội trong nhiều thập kỷ tới.