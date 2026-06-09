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Hà Nội đề xuất đầu tư 146 dự án nhà ở xã hội

| | Bất động sản

Trong 146 dự án nhà ở xã hội được đề xuất đầu tư, xã Thường Tín là nơi có nhiều dự án được đề xuất nhất với 10 khu.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai danh mục đề xuất 146 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Xã Thường Tín là nơi có nhiều dự án nhà xã hội được đề xuất triển khai nhất Hà Nội với 10 khu có thể kể ra như: Dự án Khu Nhà ở xã hội Bình Vọng, dự án xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất ký hiệu CHT.4-OM-O1, dự án xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất ký hiệu CHT.4-OM-O8, dự án Xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất ký hiệu CHT.4- OM-03; CHT.4-OM-04...

Tiếp đó là xã Ô Diên với 7 dự án là Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Ô Diên, dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Liên Hà, Dự án Nhà ở xã hội 379 Tân Hội, dự án Nhà ở xã hội Ô Diên Đan Phượng...

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Ảnh minh họa

Các xã Phúc Thịnh, Tây Phương, phường Tây Tựu, Đại Mỗ mỗi nơi có 6 dự án. Tại phường Tây Tựu có dự án khu nhà ở xã hội tại khu chức năng đô thị Tây Tựu (khu nhà ở xã hội Ecohome 5); dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Quốc lộ 32, dự án nhà ở xã hội Tây Tựu...

Phường Đại Mỗ có dự án nhà ở xã hội Tây Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội VOV - Mễ Trì; dự án nhà ở xã hội an sinh Đại Mỗ; dự án nhà ở xã hội TC Đại Mỗ và dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu chức năng đô thị Đại Mỗ - giai đoạn 2.

Tại phường Hoàng Liệt, các dự án được đề xuất gồm dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại các lô đất HH-11, HH-12, CX-09 trong Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm và khu nhà ở xã hội Nam Hồ Linh Đàm.

Phường Hoàng Mai có dự án khu nhà ở xã hội hồ Đền Lừ; xã Thanh Trì và phường Thanh Liệt có dự án khu nhà ở xã hội IEC; dự án khu nhà ở xã hội IEC Xanh 11,2 ha và dự án nhà ở xã hội - NC3 Khu đô thị Cầu Bươu.

Xét về quy mô, dự án có diện tích lớn nhất là tổ hợp nhà xã hội đa tiện ích tại xã Yên Xuân. Dự án có quy mô lớn thứ 2 cũng nằm ở phía tây là tổ hợp nhà ở xã hội đa tiện tích Phú Cát.

Trong danh sách này có một số dự án được đề xuất áp dụng cơ chế thí điểm theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Cụ thể, tại xã Sóc Sơn có dự án khu nhà ở xã hội Lương Châu và dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dược.

Tại xã Ô Diên có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Ô Diên Green và dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tre Việt Xanh.

Tại phường Phú Lương có dự án nhà ở xã hội Phú Lương.

Theo Sở Xây dựng, thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ. Trong đó, 13 dự án với hơn 11.000 căn đã khởi công. 41 dự án gần 27.500 căn dự kiến được xây dựng trong năm nay. Còn lại 29 dự án (hơn 35.000 căn) dự kiến triển khai năm 2027.


Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

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