Hà Nội dự kiến sáp nhập 25 phường tại 5 quận, người dân tại đây có phải làm lại căn cước?

Những ngày qua, thông tin về việc các địa phương trên cả nước sẽ tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính xã, phường, huyện đã thu hút sự quan tâm của người dân.



Theo Bộ Nội vụ, đến nay đã có 56/56 tỉnh, thành phố có huyện, xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã gửi phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ. Bộ đã cho ý kiến vào việc triển khai phương án thực hiện tổng thể của 56 địa phương.

Tại Hà Nội, thành phố đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình Bộ Nội vụ thống nhất thông qua.

Theo đó, 25 phường tại 5 quận bao gồm: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông và Long Biên dự kiến được sáp nhập do không đủ tiêu chí về diện tích và dân số.

Mục tiêu của việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính là nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân.

Cụ thể:

- Quận Đống Đa sẽ giảm hai phường, trong đó sáp nhập phường Khâm Thiên và Trung Phụng; phường Ngã Tư Sở nhập vào Khương Thượng và Thịnh Quang; Trung Tự vào Phương Liên và Kim Liên.

- Quận Hà Đông giảm hai phường khi nhập Yết Kiêu, Nguyễn Trãi và Quang Trung thành một phường mới.

- Quận Hai Bà Trưng giảm ba phường sau khi nhập Đồng Nhân và Đống Mác, Quỳnh Lôi với Bạch Mai, Cầu Dền vào Bách Khoa và Thanh Nhàn.

- Quận Long Biên giảm một phường khi nhập Sài Đồng vào Phúc Đồng và Phúc Lợi. Quận Thanh Xuân giảm hai phường do sáp nhập Thanh Xuân Bắc và Thanh Xuân Nam, Hạ Đình vào Kim Giang.

- Tại các huyện, Ứng Hòa có số xã giảm lớn nhất khi nhập 14 xã thành 5 xã (giảm 9); Thường Tín, Đan Phượng và Quốc Oai cùng giảm 4 xã.

- Thị xã Sơn Tây giảm 2 phường: nhập phường Lê Lợi, phường Ngô Quyền và phường Quang Trung thành một phường mới.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, thành phố có 30 đơn vị hành chính cấp huyện (17 huyện, 12 quận, một thị xã) và dự kiến có 509 đơn vị hành chính cấp xã (321 xã, 168 phường, 20 thị trấn), số phường xã thị trấn hiện nay là 579.

Như vậy, sau sắp xếp sẽ giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã.

Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã. Trong giai đoạn 2023-2025, qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí, Hà Nội dự kiến có 173 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.

Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 vào ngày 28/2 vừa qua, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã phát biểu thảo luận một số nội dung, trong đó những nội dung liên quan đến việc chuyển đổi giấy tờ do có thay đổi từ việc sắp xếp đơn vị hành chính thu hút sự quan tâm của người dân.

Về vấn đề này, đại diện Bộ Công an cho biết, khi sắp xếp lại địa giới hành chính có thay đổi về tên gọi. Dữ liệu được thu thập, được làm sạch và được cập nhật thường xuyên. Do đó, khi có nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các dữ liệu này sẽ được lực lượng công an cơ sở cập nhật, bổ sung. Một số trường thông tin của công dân sẽ thay đổi nên sẽ chạy lại hệ thống dữ liệu dân cư. Theo đại diện Bộ Công an, việc này có một chút khó khăn nhưng thực hiện được.

Về quy định, không yêu cầu công dân phải đổi giấy tờ căn cước công dân, nhưng để thuận tiện cho các giao dịch liên quan đến các thủ tục hành chính, đại diện Bộ Công khuyến cáo công dân nên đổi căn cước công dân theo địa danh mới.



Việc đổi căn cước này sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí.