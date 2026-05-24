Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội hôm nay nắng nóng nhất cả nước

Huệ Nguyễn/VTC News | 24-05-2026 - 06:48 AM | Xã hội

Với ngưỡng nhiệt 38,7°C quan trắc được tại trạm Láng, Hà Nội là địa phương nắng nóng nhất cả nước trong ngày 23/5, hình thái thời tiết này duy trì nhiều ngày tới.

Trong ngày đầu của đợt nắng nóng diện rộng , thủ đô Hà Nội nóng nhất cả nước. Từ ngày mai, nhiệt độ miền Trung tăng rất nhanh, ngày 24/5 có nơi trên 39°C , ngày 25/5 có nơi trên 40°C .

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay (23/5), Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C như: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 38,6 độ; Hòa Bình (Phú Thọ) 38,5°C; Láng (Hà Nội) 38,7°C.

STT Tỉnh/thành phố Trạm đo Nhiệt độ (°C)
1 Hà Nội Láng 38,7
2 Thanh Hoá Hồi Xuân 38,5
3 Nghệ An Con Cuông 38.3
4 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 38,1
5 Phú Thọ Vĩnh Yên 38,6
6 Quảng Trị Ba Đồn 38,4

Cùng ngày, Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C như Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,5°C; Con Cuông (Nghệ An) 38,3°C; Hà Tĩnh 38,1°C; Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4°C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,1°C…

Trong ngày, độ ẩm trong không khí ở các khu vực trên giảm xuống thấp, dao động 40-45%, trời oi bức, khô nóng.

Trong đêm nay và ngày mai 24/5, thời tiết Hà Nội tiếp tục oi bức. Đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C.

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở Hà Nội còn duy trì trong các ngày 25-27/5 với nhiệt độ cao nhất 38°C, nhiệt độ thấp nhất 29°C.

Từ 28/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này.

Với ngưỡng nhiệt 38,7°C quan trắc được tại trạm Láng, Hà Nội là địa phương nắng nóng nhất cả nước trong ngày 23/5. (Ảnh minh họa)

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay và nắng nóng đặc biệt gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Huệ Nguyễn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026

Tin vui cho tất cả người dân đăng ký thường trú, tạm trú đến hết năm 2026 Nổi bật

Kiểm tra kho hàng hiệu khủng ở Chợ Lớn, khởi tố bà chủ Nguyễn Thanh My và chồng

Kiểm tra kho hàng hiệu khủng ở Chợ Lớn, khởi tố bà chủ Nguyễn Thanh My và chồng Nổi bật

Lấy 80 nghìn cuối cùng mua vé số, thanh niên vác bao tải đi nhận thưởng: Chủ đại lý hé lộ chi tiết bất ngờ

Lấy 80 nghìn cuối cùng mua vé số, thanh niên vác bao tải đi nhận thưởng: Chủ đại lý hé lộ chi tiết bất ngờ

21:34 , 23/05/2026
Hà Nội nắng 'đổ lửa' hơn 40°C, phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ khác lạ ngày cuối tuần

Hà Nội nắng 'đổ lửa' hơn 40°C, phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ khác lạ ngày cuối tuần

20:56 , 23/05/2026
Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa to, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt?

Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa to, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt?

20:31 , 23/05/2026
Từ ngày mai miền Bắc bước vào cao điểm đợt nắng nóng, Hà Nội lên tới 39°C

Từ ngày mai miền Bắc bước vào cao điểm đợt nắng nóng, Hà Nội lên tới 39°C

19:34 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên