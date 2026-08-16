Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,2 triệu trẻ em và học sinh trước năm học mới

Chiến dịch cao điểm diễn ra từ ngày 18-8 đến 4-9-2026 với mục tiêu 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe trước ngày khai giảng năm học mới, đồng thời tích hợp dữ liệu vào Hồ sơ sức khỏe điện tử và Học bạ điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Mục tiêu 100% học sinh được quản lý sức khỏe toàn diện

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Theo thống kê từ UBND các xã, phường, toàn thành phố hiện có 4.776 cơ sở giáo dục với 2.222.733 trẻ em mầm non và học sinh phổ thông. Cụ thể, khối mầm non có 479.945 trẻ (3.197 trường/nhóm lớp); khối tiểu học có 700.524 học sinh (702 trường); khối THCS có 601.778 học sinh (569 trường); khối THPT có 306.882 học sinh (205 trường) và hệ liên cấp có 133.604 học sinh (100 trường). Kinh phí thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ này đều được ngân sách thành phố bảo đảm miễn phí hoàn toàn theo chính sách an sinh xã hội.

Mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là chủ động điều phối, bố trí nhân lực y tế phấn đấu đạt 100% trẻ em mầm non và học sinh phổ thông hoàn thành khám sức khỏe trước ngày khai giảng. Điểm đột phá của đợt khám năm nay là kết quả khám không chỉ phục vụ phân loại thể lực ban đầu mà còn được lập mới, cập nhật vào hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố, liên thông với các nền tảng của Bộ Y tế và tích hợp trực tiếp vào Học bạ điện tử của học sinh, tạo nền tảng quản lý sức khỏe theo suốt vòng đời bắt đầu từ năm 2026.

Quy trình khám sức khỏe được triển khai nghiêm ngặt theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2026/TT-BYT và Quyết định số 2047/QĐ-BYT của Bộ Y tế, phân định rõ theo hai nhóm đối tượng.

Đối với trẻ dưới 6 tuổi (mầm non): Tập trung đánh giá dấu hiệu sinh tồn, tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển vận động - tinh thần; đánh giá tiền sử tiêm chủng; thăm khám toàn diện các hệ cơ quan (da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, tiết niệu - sinh dục, cơ xương khớp, thần kinh) và đặc biệt chú trọng sàng lọc sớm nguy cơ tự kỷ. Nhóm trẻ này có thể khám tại trường mầm non, trạm y tế kết hợp các buổi tiêm chủng, hoặc tổ chức khám tập trung đối với nhóm trẻ gia đình.

Đo chiều cao, khám sức khỏe cho trẻ. Ảnh: Hiền Thu

Đối với học sinh từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi (phổ thông): Khai thác kỹ tiền sử bản thân, gia đình; kiểm tra thể lực toàn diện và thăm khám các chuyên khoa nhi (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, thần kinh, tâm thần, cơ xương khớp), mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Đối với khối phổ thông, đợt khám ưu tiên tổ chức lưu động ngay tại khuôn viên nhà trường.

Toàn bộ quy trình khám được tổ chức khoa học theo nguyên tắc một chiều, từ tiếp đón, đối soát thông tin qua số định danh cá nhân hoặc VNeID đến đánh giá phát triển/khai thác tiền sử; đo dấu hiệu sinh tồn; khám lâm sàng chuyên khoa; kết luận, tư vấn sức khỏe; thông báo kết quả và hướng dẫn chuyển tuyến kịp thời đối với các trường hợp nghi ngờ bệnh lý hoặc cần chỉ định cận lâm sàng theo diện BHYT.

Đáng chú ý, kết quả khám sức khỏe cùng các tư vấn chuyên môn sẽ được phản hồi tới cha mẹ/người chăm sóc trẻ trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi hoàn thành đợt khám. Đối với học sinh chưa thể tham gia khám theo lịch, nhà trường phối hợp cùng trạm y tế rà soát danh sách để tổ chức khám vét, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ em nào.

Huy động 168 cơ sở y tế đủ điều kiện tham gia phục vụ

Để phục vụ khối lượng khám rất lớn trong thời gian ngắn từ ngày 18-8 đến 4-9-2026, ngành Y tế Hà Nội đã huy động tối đa nguồn lực với mạng lưới 168 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện (tính đến ngày 14-8-2026). Mạng lưới này gồm 85 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập, tư nhân và bộ/ngành (như Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương...); 15 phòng khám đa khoa thuộc trạm y tế và 68 phòng khám đa khoa ngoài công lập, bộ/ngành trên địa bàn.

UBND các xã, phường giữ vai trò chủ trì, chỉ đạo; trong đó trạm y tế là đơn vị thường trực đầu mối về chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu các trường học để xây dựng kế hoạch, bố trí địa điểm, phân chia khung giờ khám khoa học, bảo đảm an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn và tránh tình trạng ùn ứ.

Để bảo đảm công tác này được triển khai khoa học và hiệu quả, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch và tập huấn chuyên môn, chuẩn hóa quy trình nhập liệu số cho toàn bộ lực lượng y bác sĩ, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và y tế trường học.

Việc tổ chức khám sức khỏe học đường định kỳ miễn phí quy mô lớn trước thềm năm học 2026-2027 không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chính sách nhân văn của thành phố Hà Nội đối với an sinh xã hội, mà còn là bước tiến vững chắc trong công tác chuyển đổi số y tế, giúp xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe học đường chuẩn hóa, liên thông, hướng tới mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ Thủ đô.