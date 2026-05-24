Hà Nội: Một doanh nghiệp được chuyển mục đích sử dụng hơn 2.000m² đất nông nghiệp làm dự án cây xăng

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 về việc cho Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây chuyển mục đích sử dụng 2.151m² đất nông nghiệp tại xã Thạch Thất để thực hiện Dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu Đại Đồng.

Trong tổng diện tích 2.151m² đất, có 1.778,4m² đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu là đất thương mại dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND TP ký Quyết định này. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

372,6m² đất nằm trong phạm vi mở rộng đường theo quy hoạch, đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Phương thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp xác định theo Bảng giá các loại đất hiện hành trên địa bàn TP.Hà Nội.

UBND TP giao Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây có trách nhiệm liên hệ với UBND xã Thạch Thất, và một số sở, ngành liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, UBND xã Thạch Thất chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.



