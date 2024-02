Hà Nội nồm ẩm đến tận 29 Tết, sau đó đón không khí lạnh mạnh

Miền Bắc đang trải qua những ngày mưa phùn, nồm ẩm, sáng sớm sương mù bao phủ. Đến trưa và chiều, mưa tạnh, trời ấm lên, có lúc hửng nắng, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 22 - 25 độ C.

Khối không khí lạnh chi phối miền Bắc đã suy yếu và lệch ra phía Đông, tạo lớp gió đông nam đưa ẩm từ biển vào đất liền, gây mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù cho các tỉnh miền Bắc. Ảnh: VTV

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 4-7/2 (tức đêm 25-28 tháng Chạp), Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Nhiệt độ cao nhất dao động 20-24 độ C, khu Tây Bắc 25-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Đến ngày 8/2 (tức ngày 29 Tết), nồm ẩm chấm dứt khi một khối không khí lạnh mạnh tràn xuống gây mưa rét cho miền Bắc.

Từ ngày 8-12/2 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán), Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ 9/2, khu vực này mưa vài nơi, trời chuyển rét. Vùng núi khả năng rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Thời tiết nồm ẩm sẽ còn kéo dài trong những ngày tới ở Bắc Bộ. Ảnh: PNS

Thời tiết Hà Nội trong hai ngày 2-3/2 có sương mù, mưa phùn, nhiều mây, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-25 độ.

Sương mù dày đặc sẽ kèm theo tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hơn vì bụi mịn, khói xả ra từ các phương tiện giao thông không thể thoát, bị giữ lại ở tầng thấp. Tình trạng sương mù sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới kéo theo chất lượng không khí ở Hà Nội sẽ còn xấu kéo dài.

Từ 4-6/2, Hà Nội duy trì thời tiết nhiều mây, không mưa, riêng 5/2 có thể có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Ngày 8/2 (29 tháng Chạp), Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển nhiều mây, có mưa, nền nhiệt giảm sâu, nhiệt độ trong ngày dao động từ 16-19 độ.

Trong hai ngày 9-10/2 (ngày 30 tháng Chạp và mùng 1 Tết), Hà Nội không mưa, trời rét đậm với nhiệt độ trong ngày dao động từ 14-17 độ.

Trong tháng đầu tiên của năm mới 2024, nước ta đã đón 3 đợt không khí lạnh vào các ngày 3/1, 10/1 và 22/1. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 22/1 đã gây ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Nhiệt độ ghi nhận tại Mẫu Sơn vào ngày 24/1 là -3 độ, là nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được trong mùa đông năm nay.