Hà Nội nộp phạt vi phạm giao thông qua dịch vụ công tăng

Thông thường để nộp phạt, người vi phạm giao thông phải đến trụ sở công an làm việc theo lịch hẹn, ra kho bạc nộp tiền, trở lại trụ sở công an nhận giấy hẹn, hết thời gian hẹn, người vi phạm lại đến trụ sở công an nhận lại giấy tờ bị tạm giữ. Với hình thức truyền thống này, người vi phạm mất ít nhất 4 lần đi lại. Tuy nhiên, từ tháng 3, Phòng cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội đã triển khai nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó người vi phạm giao thông chỉ cần đề lại thông tin căn cước công dân, số điện thoại cho cảnh sát giao thông, sau đó sẽ nhận được tin nhắn nộp phạt bằng hình thức online thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, mà không phải mất công đi lại. Phòng cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội cho biết từ tháng 3 đến nay tổng số biên bản vi phạm hành chính nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia đã tăng lên 30%, tuy nhiên vẫn còn thấp so với con số vi phạm.

Đại úy Trần Ngọc Lực, Đội Cảnh sát giao thông số 3, phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội cho biết: “Những người lao động tự do người ta chưa có hoặc không có tài khoản để thực hiện qua dịch vụ công, hoặc một số người dân chưa sử dụng điện thoại thông minh sẽ không làm được thao tác để nộp phạt. Bên cạnh đó, còn một số ngân hàng cũng chưa thể liên kết lại được. Sẽ có những biện pháp khắc phục dần dần để làm sao tất cả mọi người dân đều có thể thực hiện qua dịch vụ công”./.