Hà Nội ra mắt nền tảng số tích hợp nhiều tiện ích phục vụ A80

Ngày 8/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lễ ra mắt nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Nền tảng bao gồm: Website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động cùng tên, đóng vai trò là kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm lớn diễn ra trên toàn địa bàn thành phố.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng các đại biểu TP Hà Nội, nhấn nút khai trương website chính thức của sự kiện A80.

“A80 - Tự hào Việt Nam” là cổng thông tin số cập nhật đầy đủ, chính xác các nội dung liên quan đến lễ kỷ niệm, bao gồm: Lịch trình diễu binh, diễu hành, chương trình nghệ thuật, triển lãm, cùng với thông tin điều tiết giao thông, an ninh, y tế và các hình ảnh, video đáng nhớ.

Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực để người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế chủ động theo dõi và hòa mình vào không khí lễ hội lớn của dân tộc.

Với thiết kế mang sắc đỏ, vàng rực rỡ, cùng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đội ngũ diễu binh trên trang chủ, giao diện website tạo nên không khí trang trọng, hiện đại và gần gũi. Cấu trúc nội dung trực quan, phân mục rõ ràng theo từng sự kiện, giúp người dùng dễ dàng tra cứu, tương tác và chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương thông tin về các nội dung chính của website.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương, website được tích hợp mạng xã hội, thư viện ảnh, video, bản đồ số sự kiện, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, kết nối cộng đồng và khẳng định bản sắc Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Không chỉ dừng lại ở vai trò truyền tải thông tin, nền tảng A80 còn được trang bị những tiện ích thông minh như: Chatbot AI tư vấn sự kiện, chỉ dẫn đường đi, lịch nhắc nhở; bản đồ tương tác với các điểm sự kiện, điểm tiếp nước, trạm y tế…

Đồng thời, hệ thống cảnh báo giao thông giúp người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc. Tất cả được xây dựng với triết lý “lấy trải nghiệm người dân làm trung tâm”, phản ánh tư duy công nghệ hiện đại gắn với trách nhiệm phục vụ cộng đồng.

Nền tảng A80 còn là không gian để cộng đồng thể hiện tình yêu Tổ quốc thông qua các chuyên mục như “80 đẹp lắm” – nơi lưu giữ và chia sẻ hình ảnh đẹp từ người dân; công cụ tạo thiệp, avatar quốc kỳ… khơi dậy tinh thần dân tộc và tạo nên bản giao hưởng tự hào trên không gian mạng.

Người dân, tổ chức, địa phương có thể chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng và chia sẻ trực tiếp trên nền tảng – góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

Là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội không ngừng tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào các hoạt động văn hóa. Việc ra mắt nền tảng A80 là minh chứng sinh động cho tư duy đổi mới, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Thủ đô văn hiến – sáng tạo – hiện đại và hội nhập.

A80 chính là nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại, kết nối chính quyền và Nhân dân, kết nối dân tộc với bạn bè quốc tế – mang đến trải nghiệm văn hóa số đặc sắc, khơi dậy tinh thần dân tộc và niềm tự hào về hành trình lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Về vấn đề bảo mật, đảm bảo lưu lượng băng thông truy cập, đại diện VCCorp - đơn vị phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội - xây dựng và vận hành nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” cho biết, đơn vị đưa ra những cái công nghệ phù hợp nhằm đáp ứng được tất cả nhu cầu của người dân với sự kiện quan trọng này như: Hệ thống chỉ dẫn bản đồ rất trực quan và đầy đủ các thông tin cần thiết; Chatbot ứng dụng các công nghệ về trí tuệ nhân tạo – tư vấn viên trả lời tất cả nội dung người dân quan tâm; công nghệ giao tiếp bằng giọng nói (cả bằng tiếng Anh) giúp tất cả mọi người đều truy cập được.

Đại diện công ty cũng cho biết, vấn đề bảo mật cũng được chú trọng ngay từ đầu, đảm bảo tối đa an toàn; có quy trình đảm bảo về bảo mật thông tin, kiểm soát rất chặt chẽ; có phương án sẵn sàng với việc ứng phó với tấn công từ chối dịch vụ; xây dựng hệ thống mạch “sạch” được bảo vệ tối đa để xuất bản tin bài; có hệ thống kiểm soát 24/7.

Đặc biệt, với dự báo số lượng người truy cập sẽ rất lớn, đơn vị cũng đã đảm bảo nền tảng kỹ thuật phục vụ lưu lượng khoảng 500.000 người truy cập cùng lúc. Hạ tầng cũng có hệ thống “auto scale” tự động nâng cấp hệ thống khi lượng tương tác, truy cập vượt ngưỡng…



