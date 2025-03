Hà Nội sắp xây loạt cầu nghìn tỷ bắc qua sông Hồng, loạt dự án đô thị tỷ USD của Vinhomes, Ecopark, Him Lam… hưởng lợi

Ảnh minh họa.

Vào ngày 25/2 vừa qua, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng ba cây cầu lớn bắc qua sông Hồng, gồm: cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi và cầu Trần Hưng Đạo. Tổng mức đầu tư cho cả ba dự án này là gần 48.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2030.

Đây là những dự án lớn, được kỳ vọng từ nhiều năm qua, nhằm mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô, cải thiện hạ tầng giao thông và tạo kết nối thuận tiện.

Chính vì thế, trước khi chính thức được phê duyệt chủ trương đầu tư, khu vực xây dựng ba cây cầu này đã đón nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư, đặc biệt từ các “ông lớn” trong ngành bất động sản.

Vị trí xây cầu Tứ Liên.

Đầu tiên là cầu Tứ Liên , phải kể đến Tập đoàn Vingroup, hiện đang là chủ đầu tư của 2 dự án có vị trí nằm cạnh chân cầu phía huyện Đông Anh, gồm: Vinhomes Cổ Loa (Vinhomes Global Gate) trị giá 35.000 tỷ đồng, Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia gần 7.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu đô thị Vinhomes Cổ Loa sẽ có khoảng 15.000 căn hộ, quy mô dân số hơn 37.000 người. Trong đó, hơn 4.000 biệt thự đơn lập, liền kề cao 4-5 tầng, hai tòa chung cư 45 tầng với hơn 4.800 căn hộ. Ngoài ra, dự án này còn 14 công trình hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ ở) cao 45 tầng, có hơn 6.000 căn hộ.

Bên cạnh đó, tập đoàn này thời gian qua cũng đăng ký thực hiện dự án khu đô thị thông minh sinh thái 33.000 tỷ đồng, có vị trí nằm cách dự án Vinhomes Cổ Loa và cầu Tứ Liên không xa.

Khu đô thị thông minh sinh thái dự kiến có quy mô 268 ha (2,68 km2), dân số khoảng 38.500 người. Tổng lượng căn hộ dự kiến gần 13.000 sản phẩm, bao gồm: biệt thự, căn hộ chung cư thương mại, căn hộ chung cư nhà ở xã hội …

Ngoài Vinhomes, thì cầu Tứ Liên cũng sẽ giúp dự án Eurowindow River Park của Eurowindow Holding phía huyện Đông Anh kết nối thuận tiện vào quận Tây Hồ và trung tâm thành phố.

Vị trí xây cầu Ngọc Hồi.

Tại phía cầu Ngọc Hồi , vào ngày 26/2 vừa qua, dự án khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang (Centerville) do CTCP Phát triển Đầu tư - Xây dựng Bách Giang (DCI) làm chủ đầu tư đã chính thức khởi công. Dự án có vị trí nằm tại xã Long Hưng (huyện Văn Giang), cách vị trí xây cầu Ngọc Hồi chỉ khoảng 5 km.

Theo quy hoạch, khu đô thị này có diện tích gần 50 ha, dân số khoảng 18.300 người, tổng vốn đầu tư gần 17.000 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2029 và cung cấp ra thị trường hàng nghìn sản phẩm biệt thự, nhà liền kề và căn hộ chung cư hiện đại.

Trước đó, khu vực huyện Văn Giang (Hưng Yên) cũng đã đón nhận được sự quan tâm của nhiều ông lớn, với các dự án tỷ USD. Đơn cử là Ecopark, một trong những dự án khu đô thị lớn nhất miền Bắc có tổng mức đầu tư lên đến 10 tỷ USD, quy mô diện tích khoảng 500 ha.

Vinhomes Ocean Park 2 được triển khai xây dựng từ năm 2021 có vốn đầu tư lên đến 1,6 tỷ USD, quy mô 460 ha. Vinhomes Ocean Park 3 tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD với quy mô trên 290 ha.

Khi cầu Ngọc Hồi được xây dựng, sẽ góp phần giúp các khu đô thị Ecopark và Vinhomes 2,3 kết nối thuận tiện vào trung tâm của Thủ đô, thay vì phải đi vòng qua cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy.

Vị trí xây cầu Trần Hưng Đạo.

Cuối cùng là cầu Trần Hưng Đạo , khi dự án được xây dựng cũng sẽ giúp nhiều đô thị tại quận Long Biên kết nối thẳng vào trung tâm thành phố như: Dự án Him Lam Vĩnh Tuy của chủ đầu tư Him Lam; dự án Vinhomes Riverside của Tập đoàn Vingroup; dự án Hope Residence của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Phúc Đồng; dự án The Diamond Point; Khu đô thị Việt Hưng…