Hà Nội tăng tốc để cán đích GRDP 11%

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Quý I-2026, Hà Nội đạt mức tăng trưởng GRDP 7,87%, cao hơn bình quân chung cả nước nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Bước sang quý II, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương không chủ quan, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư công, dịch vụ, xuất khẩu và tiêu dùng và phát triển các động lực mới.

Hà Nội đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng và dịch vụ. Ảnh minh hoạ: T.H

Ở nhóm động lực truyền thống, thành phố đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng và dịch vụ. Khai thác dư địa từ kinh tế ban đêm, du lịch văn hóa, và các trung tâm tài chính - thương mại quốc tế. Thành phố dự kiến thí điểm phát triển kinh tế đêm có kiểm soát tại các quận trung tâm như Hoàn Kiếm và Tây Hồ, đồng thời mở rộng khung giờ hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, thành phố cũng chủ động tháo gỡ rủi ro cho hoạt động xuất khẩu và chi phí đầu vào, theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, cập nhật giá vật liệu xây dựng giúp hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp. Ngành công thương tham mưu triển khai Đề án liên thông dữ liệu và tối ưu hóa chi phí logistics xuất nhập khẩu nhằm giảm giá thành cho sản phẩm của Thủ đô, mở rộng xúc tiến thương mại tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, CPTPP, UKVFTA, Trung Đông, Ấn Độ, châu Phi và châu Mỹ…

Đầu tư công tiếp tục được xác định là “đầu kéo” cho tăng trưởng. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo hướng linh hoạt, hiệu quả hơn. Bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, nguồn vốn sẽ được điều chuyển từ các dự án chậm, kém hiệu quả sang các công trình trọng điểm, cấp bách, có khả năng giải ngân tốt. Thành phố cũng áp dụng cơ chế giao chỉ tiêu giải ngân theo từng tháng cho từng chủ đầu tư, từng địa phương, đồng thời yêu cầu báo cáo tiến độ hằng tuần để kịp thời xử lý các điểm nghẽn.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò của các tổ công tác tháo gỡ khó khăn trong giải ngân và giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án hạ tầng lớn được xác định là trọng điểm, như các cầu qua sông Hồng, các tuyến Vành đai 2,5; 3,5 và các trục giao thông hướng tâm. Thành phố yêu cầu phân công rõ trách nhiệm đến từng đơn vị, từng cá nhân; lập danh sách cụ thể các trường hợp còn vướng mắc và xử lý theo tiến độ ngày, tuần. Kết quả giải phóng mặt bằng sẽ là tiêu chí trực tiếp để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Song hành với các động lực truyền thống, Hà Nội cũng thúc đẩy những dư địa tăng trưởng mới. Đề án mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, công nghệ cao, kinh tế số với ba trụ cột gồm: Đổi mới sáng tạo và kinh tế số; tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn; liên kết vùng gắn với hạ tầng hiện đại và phát triển đô thị đa trung tâm.

Hà Nội phổ cập hạ tầng số, sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số. Ảnh: Trung tâm dữ liệu thành phố Hà Nội đặt tại Hoà Lạc

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035, GRDP đạt 200 tỷ USD, trong đó, kinh tế số chiếm 50%. Hà Nội định hướng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo do chính Thủ đô “sáng tạo, thiết kế và làm chủ công nghệ”, lấy Khu Công nghệ cao Hòa Lạc làm hạt nhân phát triển. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được định vị là trung tâm R&D, nơi thí điểm cơ chế, chính sách và công nghệ mới, đồng thời đóng vai trò đào tạo nhân lực và khởi nghiệp.

Hà Nội xây dựng mô hình đô thị thông minh thế hệ mới. Thành phố sẽ phát triển nền tảng đô thị 3D, ứng dụng AI, Big Data, IoT và công nghệ “bản sao số” (Digital Twin) để giám sát, điều hành theo thời gian thực toàn bộ hoạt động đô thị. Tối ưu hóa quỹ đất và thu hút các ngành công nghiệp xanh, công nghệ sạch theo định hướng phát triển toàn cầu

Trong chiến lược phát triển kinh tế, Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc vào các ngành công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn như điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics và công nghệ số.

Đột phá về thể chế khai mở tiềm năng phát triển

Theo kịch bản tăng trưởng điều chỉnh, để đạt mục tiêu cả năm, quý II-2026 Hà Nội phải đạt mức tăng trưởng GRDP 10,47%, 9 tháng đạt 10,16% và quý IV tăng tới 13,19%. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng được kỳ vọng tăng 11,16%; khu vực dịch vụ tăng 11,55%; vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt khoảng 730 nghìn tỷ đồng; vốn FDI đăng ký phấn đấu đạt 4,5 tỷ USD.

TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, cho rằng mục tiêu tăng trưởng trên 11% của Hà Nội tuy cao nhưng vẫn có những nền tảng nhất định để kỳ vọng đạt được.

Thứ nhất, điểm sáng rõ nét nhất của kinh tế Hà Nội tăng trưởng quý I ở mức cao trong nhiều năm trở lại đây. Theo chu kỳ, những tháng cuối năm sẽ là thời gian tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao hơn. Thứ hai, sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực dịch vụ và du lịch. Cùng với đó, đầu tư công được đẩy mạnh ngay từ đầu năm, chuyển biến rõ rệt trong thực thi. Đầu tư công đang trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nhiều lĩnh vực vẫn gặp khó. Nhiều dự án trọng điểm của Hà Nội đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm cần thúc đẩy nhanh hơn nữa để đạt tăng trưởng như kỳ vọng.

TS Nguyễn Minh Phong cũng đánh giá tăng trưởng của Hà Nội vẫn đang tích cực. “Từ nay đến cuối năm, Hà Nội vẫn có những dư địa tăng trưởng kinh tế, trong đó nổi bật là kinh tế số. Việc đầu tư mạnh vào lĩnh vực này là đáng để kỳ vọng”, TS Nguyễn Minh Phong nêu quan điểm.

TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, tin tưởng từ nay đến cuối năm nhu cầu tiêu dùng, du lịch sẽ tăng trưởng mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho Hà Nội. Các dịch vụ, thế mạnh của Hà Nội như khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đều cần được đầu tư nhiều hơn so với các ngành khác.

Ngoài ra, một nguồn lực quan trọng nữa sẽ góp phần tích cực cho tăng trưởng GRDP của Hà Nội đó là đầu tư tư nhân. “Khi đầu tư tư nhân tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026 thì có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Vì thế phải tháo gỡ về thể chế để kích thích lĩnh vực này phát triển", ông Bình nói.

Các chuyên gia cho rằng, thành phố có rất nhiều tiềm năng, lợi thế, cùng với khung khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, tạo dư địa lớn cho phát triển.

Trong tháng 4, và đầu tháng 5, Hà Nội đón nhận nhiều sự kiện quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và định hướng phát triển dài hạn. Đáng chú ý là việc thông qua quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua, thể hiện kỳ vọng lớn của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đối với Hà Nội, đồng thời mở ra nhiều cơ chế, chính sách mới cho phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu đổi mới phương thức xử lý công việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong đó, các đơn vị cần mạnh dạn cải cách quy trình, giảm tối đa thủ tục.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu một cuộc cách mạng trong phương thức làm việc để nâng cao hiệu quả thực thi, phát huy tối đa quyền phân cấp, phân quyền để các địa phương chủ động xử lý công việc trong thẩm quyền.

Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền; tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để sớm ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

Thành phố đã có đầy đủ điều kiện về cơ chế, chính sách. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện. Nếu các cấp, các ngành quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.