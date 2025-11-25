Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: 'Vướng' mộ tổ và thiếu quỹ nhà tái định cư, dự án đường chưa thể triển khai

25-11-2025 - 16:52 PM | Bất động sản

UBND thành phố cho biết, điểm nghẽn lớn nhất trong công tác GPMB dự án đường Hạ Yên Quyết đấu nối với đường Nguyễn Khang là thiếu quỹ nhà tái định cư và việc di chuyển mộ tổ họ Quản.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi HĐND thành phố trả lời kiến nghị cử tri tại các hội nghị tiếp xúc. Trong đó, có nội dung cử tri kiến nghị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại dự án đường Hạ Yên Quyết đấu nối với đường Nguyễn Khang (dự án đã gần 20 năm).

Về nội dung này, UBND TP. Hà Nội cho biết, dự án Khu đô thị mới Yên Hòa do Công ty xây dựng dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư.

Trong quá trình triển khai dự án, vướng mắc lớn nhất là công tác GPMB các tuyến đường nối Hạ Yên Quyết thông ra Nguyễn Khang (tuyến 1.2, 1.3 và tuyến 4.4).

Hà Nội: 'Vướng' mộ tổ và thiếu quỹ nhà tái định cư, dự án đường chưa thể triển khai- Ảnh 1.

Dự án đường Hạ Yên Quyết đấu nối đường Nguyễn Khang còn nhiều vướng mắc (ảnh: VNM)

Cụ thể, tổng diện tích đất phải thu hồi cả 3 tuyến trên là 9.934,3m2, chủ yếu là đất thổ cư với công trình kiên cố (khoảng 130 hộ) và 01 nhà thờ, mộ tổ họ Quản.

Trong đó, quỹ nhà cần bố trí tái định cư cho GPMB cả 3 tuyến cần khoảng 132 căn và đến nay chưa được chấp thuận về chính sách tái định cư. Do đó, các bước tiếp theo để GPMB chưa thể thực hiện được, dẫn đến tiến độ bị kéo dài.

UBND thành phố cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất trong công tác GPMB là thiếu quỹ nhà tái định cư và việc di chuyển mộ tổ họ Quản.

UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với UBND Phường Yên Hòa xem xét báo cáo UBND thành phố xin cơ chế đặc thù về phương án bồi thường GPMB đối với các diện tích còn lại của dự án Khu đô thị mới Yên Hòa. Trong đó ưu tiên đối với các trường hợp thuộc diện phải GPMB ở các tuyến còn lại của dự án.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

