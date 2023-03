Hà Nội xuất hiện chiêu lừa đảo mới: "Con nợ tiền, yêu cầu phụ huynh trả gấp"

Trả lời VTC News chiều 23/3, bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày một phụ huynh có con đang học lớp 12 tại trường nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

"Người lạ yêu cầu phụ huynh chuyển trả nợ 5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Nguyên nhân do con đang cầm thẻ học sinh để mua đồ. Đối tượng cung cấp chính xác thông tin, ngày tháng năm sinh của học sinh khiến phụ huynh hoang mang", bà Hiền nói.

Phụ huynh cảnh giác với các số điện thoại lạ thông báo con đang nợ tiền. (Ảnh minh hoạ: Zing.vn)

Bà Hiền cho biết, may mắn, phụ huynh không chuyển tiền ngay theo lời đe doạ của các đối tượng lừa đảo mà gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm và con để kiểm tra thông tin.



Sau khi diễn ra sự việc, Trường THPT Kim Liên phát thông báo khẩn tới tất cả cha mẹ học sinh về hình thức lừa đảo mới của kẻ xấu để nêu cao tinh thần cảnh giác.

"Đây là hiện tượng phụ huynh nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ của kẻ xấu thông báo học sinh đã mua hàng hoặc đồ ăn, quần áo, vật dụng… nhưng chưa trả đủ tiền. Học sinh đã phải để lại thẻ học sinh, do đó đối tượng sẽ yêu cầu phụ huynh gửi tiền vào số tiền khoản mà đối tượng cung cấp. Đây là hình thức lừa đảo mới, Ban Giám hiệu đề nghị thầy cô giáo thông tin đến phụ huynh tất cả các lớp để được biết và đề cao tinh thần cảnh giác, tránh bị lừa”, thông báo của Trường THPT Kim Liên nêu.

Cũng theo bà Hiền, thời gian qua, kẻ xấu đã dùng rất nhiều chiêu trò để lừa đảo phụ huynh, thậm chí đe doạ cả học sinh. Cách đây không lâu, một số phụ huynh của trường cũng đã nhận được điện thoại của người lạ thông báo con bị tai nạn nhập viện cấp cứu, đề nghị chuyển tiền gấp để làm thủ tục mổ.

Hay có kẻ gọi điện, nhắn tin cho học sinh với nhiều lời lẽ đe doạ, gây áp lực vì lý do phụ huynh nợ tiền. Học sinh này tắt máy để học, khi mở ra có đến 300 cuộc gọi nhỡ. "Với trường hợp đó, khi nhận được báo cáo, nhà trường một mặt làm công tác tâm lý cho học sinh ổn định để học tập, mặt khác đã báo cáo công an phường để có hướng dẫn, can thiệp kịp thời", Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên cho biết thêm.

Đầu tháng 3/2023, các địa phương trên cả nước liên tiếp ghi nhận các sự việc người lạ giả danh là bác sĩ, nhân viên y tế gọi điện cho phụ huynh thông báo con bị tai nạn, nhập viện và cần tiền gấp để mổ cấp cứu.

Theo ghi nhận của Công an TP.HCM, trong nửa đầu tháng 3 có 14 trường hợp phụ huynh bị lừa đảo với chiêu thức "chuyển tiền gấp, con cấp cứu", tổng số tiền 825.000.000 đồng. Các đối tượng thường tự xưng là giáo viên thể dục, nhân viên y tế nơi học sinh đang học để gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh về việc con bị té ngã khi hoạt động thể dục, con bị tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não đang nhập viện nên cần tiền để mổ gấp.

Đối tượng tạo sự tin tưởng bằng cách thông tin chính xác về tên, tuổi của học sinh, phụ huynh. Tiếp đó, đối tượng chuyển điện thoại đến 1 người tự xưng là bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện để trao đổi, thông tin về tình trạng bệnh, yêu cầu chuyển tiền để mổ cấp cứu gấp. Do tâm lý lo lắng, nhiều phụ huynh học sinh không nghi ngờ và đã chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường vận động phụ huynh, học sinh, sinh viên bị lừa đảo kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an để điều tra, xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả./.