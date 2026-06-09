Hạ tầng dẫn lối, Tây Nam TP.HCM bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Tại hội thảo chuyên đề "Đọc vị" cực tăng trưởng mới - Bài toán đầu tư trong chu kỳ phát triển đa cực của TP.HCM" tổ chức tại Five Star Eco City ngày 06/06 vừa qua, nhiều góc nhìn đã chỉ ra rằng Tây Nam đang hội tụ các động lực từ hạ tầng, kinh tế vùng và dòng vốn đầu tư để từng bước định hình vị thế của một cực tăng trưởng mới.

Hạ tầng mở đường cho không gian phát triển mới

Theo ông Phùng Quang Hải, Tổng Giám đốc Five Star Group, mỗi giai đoạn tăng trưởng mạnh của TP.HCM đều gắn với sự mở rộng không gian đô thị và sự xuất hiện của những động lực phát triển mới.

"Nếu khu Nam từng là tâm điểm giai đoạn 2005 – 2015, khu Đông là động lực của giai đoạn 2016 – 2025, thì Tây Nam đang sở hữu nhiều điều kiện để trở thành cực tăng trưởng tiếp theo của thành phố", ông Hải nhận định.

Động lực lớn nhất đến từ mạng lưới hạ tầng liên vùng đang được đẩy mạnh đầu tư với cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 1A mở rộng cùng nhiều tuyến kết nối trọng điểm. Khi khả năng liên kết được cải thiện, khu vực này có thêm lợi thế trong thu hút dân cư, doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế.

Dòng tiền hướng về những vùng còn nhiều dư địa

Ở góc độ thị trường, ông Lê Văn Kiên, Tổng Giám đốc Big One Holdings Việt Nam, cho rằng điều quan trọng không phải bất động sản đã tăng giá bao nhiêu mà là nhà đầu tư đang tham gia ở giai đoạn nào của chu kỳ phát triển.

Theo ông Kiên, Tây Nam TP.HCM hiện vẫn duy trì mặt bằng giá cạnh tranh so với những khu vực đã tăng trưởng mạnh trước đó. Trong khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện và các động lực kinh tế dần hình thành, khu vực này vẫn còn nhiều dư địa cho chiến lược đầu tư trung và dài hạn.

Five Star Eco City – Đại đô thị sinh thái 669ha tại thủ phủ Tây Nam TP.HCM

Cùng quan điểm, bà Phạm Trần Minh Thu, Phó Tổng Giám đốc Đầu tư Indochine, cho biết dòng tiền đang có xu hướng tìm đến những khu vực sở hữu hạ tầng phát triển, mức giá hợp lý và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Giá trị thực ngày càng được đề cao

Theo bà Trần Thị Hoa, Tổng Giám đốc Quản lý và Điều hành Five Star Homes, yếu tố tạo nên giá trị bền vững không chỉ nằm ở vị trí mà còn đến từ pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ, hệ tiện ích hoàn chỉnh và năng lực triển khai của đơn vị phát triển.

Đây cũng là lợi thế của Five Star Eco City – đại đô thị quy mô 669ha tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM. Hiện nay, đại đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu cùng hệ thống trường học, thương mại dịch vụ, công viên, khu thể thao và nhiều tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày.

Five Star Eco City đã hiện hữu cộng đồng cư dân cùng hệ tiện ích đồng bộ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, Five Star Group vừa được vinh danh Top 10 Nhà phát triển Bất động sản Việt Nam tại Hubexo Asia Awards 2026. Giải thưởng ghi nhận những dấu ấn nổi bật của doanh nghiệp trên thị trường, qua đó tiếp tục củng cố uy tín thương hiệu đối với khách hàng và nhà đầu tư.

Cơ hội đón đầu chu kỳ mới

Trong tổng thể Five Star Eco City, The Royal đang nhận được sự quan tâm nhờ vị trí kết nối trực tiếp trục Đinh Đức Thiện nối dài và Quốc lộ 1A mở rộng. Đây là khu vực được kỳ vọng hưởng lợi rõ nét từ quá trình hoàn thiện hạ tầng của Tây Nam TP.HCM.

Hiện Five Star Homes triển khai chính sách giãn xây dành cho 99 sản phẩm giới hạn, cho phép khách hàng sở hữu quỹ đất đã hoàn thiện pháp lý, có sẵn giấy chứng nhận và giấy phép xây dựng với mức thanh toán ban đầu từ 5% và tiến độ thanh toán linh hoạt chỉ 1% mỗi tháng.

Đi kèm là nhiều chính sách hỗ trợ như hoàn 11% giá trị thanh toán vượt tiến độ, cam kết thuê lại lên đến 1,2 tỷ đồng trong 2 năm cùng quà tặng nội thất giá trị. Đây được xem là giải pháp giúp khách hàng chủ động dòng tiền trong khi vẫn nắm giữ tài sản tại khu vực đang đón nhận nhiều động lực tăng trưởng mới.

Với lợi thế hạ tầng, kinh tế vùng cùng sự hiện hữu của các khu đô thị quy mô lớn, Tây Nam TP.HCM đang từng bước khẳng định sức hút trên thị trường. Trong bối cảnh đó, những sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh, giá trị sử dụng thực và được phát triển bởi các đơn vị uy tín tiếp tục là lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm.