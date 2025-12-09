Hạ tầng Giao thông Đèo Cả muốn ‘rót’ thêm 790 tỷ đồng vào một doanh nghiệp liên quan

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (MCK: HHV, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thống nhất thông qua phương án góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Hạ tầng Đô thị Đèo Cả.

Theo đó, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ nâng tỷ lệ tham gia góp vốn chủ sở hữu tại Hạ tầng Đô thị Đèo Cả từ 8% lên 17,8% (tính trên tổng số vốn điều lệ sau khi đơn vị này hoàn tất kế hoạch tăng vốn).

Giá trị vốn góp bổ sung trong đợt này dự kiến là 790 tỷ đồng, các đợt góp vốn tiếp theo sẽ được xác định theo phương án tăng vốn được doanh nghiệp đầu tư phê duyệt.

HHV cho biết sẽ tăng tỷ lệ sở hữu thông qua các hình thức góp vốn hợp pháp theo quy định pháp luật và phù hợp với kế hoạch tăng vốn điều lệ của Hạ tầng Đô thị Đèo Cả. Nguồn vốn dùng để góp thêm bao gồm: vốn tự có, vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Nguồn vốn để Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thực hiện góp thêm vốn vào doanh nghiệp nêu trên được lấy từ vốn tự có, nguồn vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Thời gian thực hiện theo phương án tăng vốn điều lệ được Hội đồng thành viên Hạ tầng Đô thị Đèo Cả thống nhất.

Đồng thời, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả cũng thống nhất phương án huy động tối đa 680 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn ngoài tự có để đầu tư vào Hạ tầng Đô thị Đèo Cả.

Nguồn vốn huy động từ tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức khác phù hợp theo quy định pháp luật. Thời hạn huy động tối đa 5 năm.

Khoản vay được bảo đảm bằng các ác tài sản thuộc sở hữu của HHV, tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức khác (sau khi được các cá nhân, tổ chức khác chấp thuận sử dụng làm tải sản bảo đảm).

Theo tìm hiểu, Hạ tầng Đô thị Đèo Cả được thành lập ngày 11/11/2025, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ. Trụ sở chính đặt tại 278 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu là 125 tỷ đồng với 5 thành viên góp vốn. Trong đó, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả góp vốn 10 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 8%), CTCP Tập đoàn Đèo Cả góp vốn 2,5 tỷ đồng (tỷ lệ 2%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng 568 góp 10 tỷ đồng (tỷ lệ 8%); CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam và CTCP Xây dựng Đèo Cả mỗi bên góp 51,25 tỷ đồng (tỷ lệ 41%).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả mang về doanh thu thuần hơn 2.595,6 tỷ đồng, tăng 12,9% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 476,7 tỷ đồng, tăng 29,7%.

Năm 2025, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu gần 3.585 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 555,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 12% so với năm 2024.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 72,4% kế hoạch doanh thu và 85,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tăng 2,9% so với đầu năm, lên mức gần 40.050 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 28.072,6 tỷ đồng, tăng gần 96 tỷ đồng so với đầu năm.



