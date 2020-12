Hạ tầng phía tây bứt tốc, bất động sản tăng giá trị bền vững

Hạ tầng khu Tây không ngừng thay da đổi thịt

Từ một vùng nông nghiệp, khu Tây đã lột xác với những đại dự án như: đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Pháp Vân, Đại lộ Thăng Long, đường Lê Văn Lương kéo dài… mở ra khả năng kết nối to lớn, khẳng định tính dẫn dắt của thị trường địa ốc mới, hiện đại và phát triển nhanh của thành phố.

Từ 2017 đến nay, rất nhiều dự án giao thông mới đã được đầu tư, song song với việc nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến giao thông hiện hữu như: đường Trần Hữu Dực nối Lê Đức Thọ với đường 70, đường Vành đai 3,5 nối Quốc lộ 32 với Đại lộ Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng mở rộng, đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long…

Cùng với các tuyến đường bộ, dự án đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội cũng được đẩy mạnh triển khai, là huyết mạch giao thông, cùng với hệ thống buýt nhanh BRT hiện hữu, tăng cường khả năng kết nối, giúp cư dân khu vực di chuyển dễ dàng và nhanh chóng tới vùng trung tâm, sân bay Nội Bài hoặc các tỉnh lân cận.

Tuyến đường sắt trên cao tạo nên cú hích mạnh mẽ cho thị trường phía Tây

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông dự kiến sẽ là một trong những tuyến giao thông trọng điểm, giảm tải giao thông nội đô và thúc đẩy sự lưu chuyển giữa các điểm trung tâm ra cửa ngõ phía Tây của thành phố. Tất cả những yếu tố hạ tầng này đã âm thầm tạo nền tảng cho sự ‘đi lên bền vững’ của thị trường BĐS trong khu vực.



Giá trị nhà đất lên cao

Theo quy luật của thị trường, hạ tầng phát triển đến đâu, giá nhà đất gia tăng đến đó, khiến giá BĐS khu Tây trong những năm qua không ngừng thiết lập những mốc cao mới.

Khảo sát thực tế cho thấy, giai đoạn 2015 – 2017, giá căn hộ tại khu Tây dao động quanh ngưỡng 25-30 triệu đồng/m2, cá biệt mới có dự án 40 triệu đồng/m2. Nhưng đến nay, chỉ tính riêng khu vực quanh Vành đai 3, giá căn hộ đều đã vượt trên ngưỡng 40 triệu đồng/m2. Một số dự án còn có mức giá lên tới 50 – 60 triệu đồng/m2. Theo Savills, 2 nguyên nhân cơ bản khiến giá căn hộ lên cao là sự hoàn thiện của cơ sở hạ tầng và chất lượng xây dựng tốt bên cạnh tiện ích nội khu đầy đủ. Như vậy, sự tăng giá trị của BĐS khu Tây không phải là hiện tượng "thổi giá" có tính nhất thời, mà là sự tăng trưởng bền vững dựa trên các nền tảng cơ bản của chất lượng sản phẩm. Điều này càng đặc biệt đúng với những dự án cao cấp, được phát triển bởi chủ đầu tư có uy tín.

Điển hình như The Zei của HD Mon Holdings, kể từ khi ra mắt, dự án được đánh giá là hưởng lợi rất lớn nhờ tọa lạc tại trung tâm Mỹ Đình – nơi có hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại hàng đầu khu Tây. Với hệ thống tiện ích nội khu riêng biệt, đẳng cấp và chất lượng xây dựng vượt trội, giá trị căn hộ dự án không ngừng tăng trưởng.

Ghi nhận cho thấy The Zei là dự án nổi bật của khu Tây sở hữu 4 mặt tiền, nằm ở giao điểm kết nối quan trọng, bao quanh các tuyến huyết mạch như: Vành đai 3, Quốc lộ 32, Xuân Thủy, tuyến đường sắt trên cao… Cư dân có thể di chuyển nhanh chóng tới các khu vực: các quận nội thành, sân bay Nội Bài, khu Nam Thủ đô, khu Tây Nam, khu Tây Bắc…

Hạ tầng mở rộng thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ vào thị trường BĐS phía Tây

The Zei ghi điểm tuyệt đối khi sở hữu những công nghệ và thương hiệu nổi tiếng để hoàn thiện chất lượng từ trong ra ngoài. Về tổng thể, tòa nhà The Zei sử dụng tường bê tông liền khối Multi Shear Wall Structure kết hợp với Gangform – công nghệ được thực thi bằng cách đổ 100% bê tông từ khối đế lên tầng áp mái, đảm bảo kết cấu chịu lực vượt trội và chiều cao thông thủy lớn. Về nội thất, chủ đầu tư đặc biệt kĩ tính khi chọn lọc những thương hiệu danh giá. Chính vì vậy, giá trị căn hộ tại dự án The Zei không ngừng được gia tăng kể từ khi mới ra mắt trên thị trường năm 2019 đến nay. Dự kiến giá trị này sẽ tiếp tục tăng chóng mặt trong thời gian tới, khi tuyến đường sắt trên cao đi vào hoạt động và dự án cán mốc bàn giao cho khách hàng.

The Zei ra mắt căn hộ điển hình ngay tại dự án với hệ thống nội thất tinh tế

Mới đây, The Zei vừa cho ra mắt tầng căn hộ điển hình với nội thất liền tường tại tầng 15 của dự án và được đánh giá cao bởi khách mua nhà cùng giới đầu tư. Không lâu nữa, quý II/2021, The Zei sẽ tiến hành bàn giao căn hộ cho khách hàng. Với tiến độ đảm bảo, chất lượng xây dựng vượt trội và hệ thống tiện ích độc đáo, số lượng căn hộ có hạn có thể sẽ càng trở thành "của hiếm" trong thời gian không xa.

Đăng ký mua căn hộ The Zei ngay để nhận những ưu đãi hấp dẫn:

Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc

Tặng 10 năm Phí dịch vụ

Chiết khấu lên tới 8% giá trị căn hộ

Quà tặng tân gia 100 triệu đồng

Chi tiết liên hệ hotline: 0971 19 91 91.