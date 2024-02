Hải An (HAH): Đối mặt tình trạng cung vượt cầu, sẽ đóng thêm 3 tàu container dù sở hữu "hạm đội" lớn nhất Việt Nam

Theo báo cáo thường niên năm 2023, ban lãnh đạo CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) cho biết thị trường vận tải biển nói chung và vận tải container nói riêng trong năm 2024 so với năm 2023 sẽ có xu hướng ổn định và tăng nhẹ về giá cước vận tải cũng như giá thuê tàu. Tuy nhiên thị trường sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức.

Đầu tiên là cung tiếp tục tăng. Nguồn cung đội tàu sẽ tăng đáng kể trong năm 2024 do số lượng tàu giao mới dự kiến sẽ chiếm 10,4% tổng nguồn cung đội tàu với tổng cộng 2,95 triệu TEU, cao nhất kể từ năm 2010. Theo Clarkson, nguồn cung dự kiến sẽ vượt 3,1% nhu cầu trong năm 2024.

Thứ hai, những yếu tố ảnh hưởng đến cầu vẫn chưa được cải thiện trong năm 2023 và sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong năm 2024. Ví dụ như người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trước tình hình lạm phát, lãi suất tăng, và xu hướng chi tiêu hậu Covid - 19 dịch chuyển từ hàng hóa sang dịch vụ du lịch, chăm sóc sức khỏe…

Thứ ba là các bất ổn địa chính trị xảy ra từ những điểm nóng trên toàn thế giới vẫn chưa thể kết thúc sớm, tiếp tục gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu.

Căn cứ diễn biến thị trường nêu trên và kế hoạch đầu tư, phát triển dài hạn, Hải An định hướng kinh doanh trong thời gian tới như sau: Đối với đội tàu phải tiếp tục phấn đấu tăng thị phần vận tải container và phạm vi hoạt động trên tuyến nội địa bằng việc tăng số chuyến và các cảng ghé mới.

Cùng với Liên doanh ZIM-HAIAN phát triển các tuyến Nội Á (Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông), khai thác đội tàu hiệu quả nhất thông qua việc áp dụng linh hoạt tỉ lệ tàu được. Công ty tự khai thác và cho thuê định hạn, tiết kiệm chi phí để đảm bảo cho đội tàu hoạt động có lãi.

Với việc vừa tiếp nhận tàu HAIAN ALFA vào tháng 12/2023 và tiếp tục nhận thêm 3 tàu đóng mới trong năm 2024, Hải An sẽ nâng cao năng lực vận tải của công ty cũng như tìm kiếm các đối tác phù hợp (các hãng tàu nước ngoài) để hợp tác khai thác chung, trao đổi chỗ trên các tuyến nội Á nhằm từng bước mở rộng khai thác các tuyến nội Á.

Đối với các doanh nghiệp khai thác Cảng, Depot và Logistics phải phấn đấu đạt lợi nhuận cao hơn năm 2023 để hỗ trợ cho đội tàu. Ngoài ra, Hải An tiếp tục mua các tàu thích hợp khi có cơ hội để tăng năng lực, chất lượng cho đội tàu đồng thời tích cực tìm kiếm và đầu tư vào các dự án hạ tầng nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng cho công ty. Doanh nghiệp này cũng phấn đấu đến năm 2025 tăng sản lượng vận tải nước ngoài lên 30% - 40% tổng sản lượng vận tải hàng năm của đội tàu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 4/2023, Hải An ghi nhận doanh thu đạt 664,76 tỷ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 52,56 tỷ đồng, giảm 72,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tiếp tục suy giảm từ 32%, về chỉ còn 17%.

Luỹ kế trong năm 2023, doanh nghiệp vận tải biển này ghi nhận doanh thu đạt 2.612,69 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 371,2 tỷ đồng, giảm 64,3% so với cùng kỳ năm trước.