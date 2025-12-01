Hai "cá mập" tổng quy mô 24.500 tỷ có thể bán mạnh cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ngược chiều "gom" mã nhà tỷ phú Trần Đình Long

Chứng khoán SSI vừa có báo cáo dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ quý 4/2025. Trong kỳ này, các quỹ ETF ngoại ước tính sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 4/2025 vào ngày 19/12/2025. Trong đó, chỉ số MarketVector Vietnam Local Index sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF (tham chiếu rổ STOXX Vietnam Total Market Liquid Index), hiện tổng giá trị tài sản ròng ở mức 352,8 triệu USD (~9.300 tỷ đồng, tăng 39% từ đầu năm). Số lượng chứng chỉ quỹ giảm khoảng 12% và giá trị rút vốn ròng lên tới 34,9 triệu USD (khoảng 929 tỷ đồng).

Về giao dịch, SSI Research dự phóng quỹ sẽ mua vào một số cổ phiếu như HPG (+4,4 triệu cổ phiếu), SHB (+3,6 triệu cổ phiếu), SSI (+2 triệu cổ phiếu)…

Chiều ngược lại, quỹ này có thể bán ra VIC (−3 triệu cổ phiếu).

Với VanEck Vectors Vietnam ETF (tham chiếu rổ MarketVector Vietnam Local Index), SSI cho rằng sẽ không có cổ phiếu mới thêm vào rổ chỉ số. Hai mã VPL và TCX chưa đủ điều kiện thêm vào rổ chỉ số kỳ này, do TCX chưa đủ thời gian niêm yết tối thiểu để xét duyệt rút gọn trong khi VPL không đạt tiêu chí về thanh khoản.

Ngược lại, mã CTR nằm sát ngưỡng Top 98% vốn hóa free float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện, do đó có khả năng mã này bị loại khỏi danh mục trong kỳ review quý 4.

Mặt khác, giá cổ phiếu VIC đã tăng 103% kể từ đợt rà soát trước đó, khiến mã này vượt ngưỡng giới hạn tỷ trọng cho một cổ phiếu đơn lẻ là 8%. Do đó, SSI Research đánh giá quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF cần bán ra cổ phiếu này để cân đối tỷ trọng các cổ phiếu trong danh mục.

Hiện tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF đạt 577 triệu USD (~15.200 tỷ đồng). Từ đầu năm 2025, AUM

tăng +38,4%, giá trị rút vốn ròng hơn 47 triệu USD, tương đương 1.200 tỷ đồng.﻿

Về giao dịch, trong kịch bản 1, khi danh mục được giữ nguyên không thay đổi, SSI cho rằng nhóm cổ phiếu dự kiến được mua vào mạnh nhất gồm HPG với khoảng 7 triệu cổ phiếu, tiếp theo là SSI khoảng 5,1 triệu và VCB gần 3,6 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, lực bán tập trung chủ yếu tại VIC với khoảng 4,6 triệu cổ phiếu và VCI khoảng 1,3 triệu cổ phiếu.

Với kịch bản 2, nếu CTR bị loại khỏi danh mục và không có mã mới được thêm vào, cổ phiếu HPG có thể đươc mua vào khoảng 7 triệu cổ phiếu, theo sau là SSI hơn 5,2 triệu và VCB khoảng 3,7 triệu cổ phiếu.

Ở chiều bán, ngoài VIC (−4,6 triệu cổ phiếu) và VCI (−1,3 triệu cổ phiếu), quỹ ETF ngoại còn có thể bán thêm khoảng 604 nghìn cổ phiếu tại CTR.