Hai cha con Hiệu trưởng Trường Quốc tế QSI Hải Phòng tử vong sau khi bị hàng trăm ong bắp cày tấn công

04-11-2025 - 22:26 PM

Hai cha con Hiệu trưởng Trường Quốc tế QSI Hải Phòng tử vong sau khi bị hàng trăm ong bắp cày tấn công

Ngày 15/10, ông Daniel Owen (47 tuổi) và con trai Cooper (15 tuổi) đã tử vong sau khi bị hàng trăm con ong bắp cày khổng lồ châu Á tấn công trong lúc tham gia trò chơi zipline tại một khu nghỉ dưỡng mạo hiểm.

Theo tờ The Times, khi hai cha con người Mỹ đang trượt dây từ trên cây xuống, đàn ong bất ngờ bay đến và tấn công dữ dội.

Bác sĩ Phanomsay Phakan tại Phakan Arocavet Clinic, nơi hai nạn nhân được đưa đến cấp cứu đầu tiên, cho biết: “Cơ thể họ chi chít vết đỏ. Cơn đau vô cùng dữ dội, với hơn 100 vết đốt khắp người. Tôi biết ngay đây là tình huống rất nguy hiểm vì chưa bao giờ thấy trường hợp nào nghiêm trọng đến thế.”

Khi được chuyển đến phòng khám, cả hai vẫn còn thở và không có dấu hiệu sốc phản vệ - phản ứng dị ứng nguy hiểm thường gặp khi bị ong hoặc ong bắp cày đốt. Tuy nhiên, họ nhanh chóng được chuyển tiếp đến bệnh viện địa phương và không qua khỏi chỉ sau vài giờ.

Ông Daniel Owen là Hiệu trưởng Trường Quốc tế QSI tại Hải Phòng, thuộc hệ thống Quality Schools International - một chuỗi trường tư phục vụ con em các nhà ngoại giao trên toàn thế giới.

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội, hệ thống QSI viết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông Dan Owen - Giám đốc Trường Quốc tế QSI Hải Phòng và con trai Cooper, do một tai nạn thương tâm. Dan đã cống hiến 18 năm cho QSI, làm việc tại 5 cơ sở khác nhau và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh nhờ sự ấm áp, tận tâm và tinh thần lãnh đạo của mình.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình Owen và tất cả những ai yêu mến họ.”

Loài ong bắp cày khổng lồ châu Á (tên khoa học Vespa velutina) có nọc độc mạnh, gây đau đớn dữ dội và trong nhiều trường hợp có thể dẫn đến tử vong. Mỗi cá thể dài khoảng 25mm, chủ yếu săn ong mật, và các chuyên gia cho biết một đàn ong loại này có thể “tàn sát” tới 90.000 cá thể thụ phấn chỉ trong một mùa.

Ong bắp cày chân vàng, tên gọi khác của loài này, được cho là đã du nhập vào châu Âu khi một con ong chúa bị mang sang Pháp trong lô hàng gốm sứ. Kể từ đó, chúng lan rộng sang các nước lân cận như Hà Lan, Bỉ và Anh.

Sự xuất hiện của loài ngoại lai này đang khiến giới khoa học, các nhà bảo tồn và người nuôi ong ở châu Âu vô cùng lo ngại, do chúng đe dọa nghiêm trọng đến đa dạng sinh học và góp phần làm suy giảm số lượng ong và côn trùng bản địa. Ngoài ra, chúng còn tiềm ẩn nguy hiểm đối với con người nếu vô tình bị tấn công.

Nguồn: The Sun

Đột kích dinh thự đồ sộ của 1 doanh nhân, tịch thu khối tài sản hơn 1.240 tỷ đồng gồm tiền mặt và loạt siêu xe

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

