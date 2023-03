Hai dự án khổng lồ của Arab Saudi: Công nghệ đủ cả, hoành tráng đến khó tin

Mukaab - siêu dự án hoành tráng đến khó tin

Đây là siêu dự án tham vọng của Arab Saudi. Mukaab được xây dựng tại New Murabba, khu trung tâm của thủ đô Riyadh. Tầm quan trọng của dự án đến từ thực tế là nó sẽ thay đổi sự phụ thuộc của Arab Saudi vào dầu mỏ. Bên cạnh đó, dự án này sẽ đi tiên phong về tính bền vững.

Theo thông báo của Arab Saudi, dự án Mukaab mới sẽ được xây theo khái niệm bền vững, đồng thời giúp tăng thêm khoảng 47 tỷ USD vào tổng sản phẩm quốc nội phi dầu mỏ của Arab Saudi.

Mukaab cũng là dự án cho thấy tầm quan trọng của định hướng Tầm nhìn 2030, với mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế Arab Saudi và phát triển ngành dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, giải trí và du lịch.

Theo đó, dự án này tập trung vào các khu phố bền vững và cung cấp cho người dân ở mỗi khu phố khả năng tiếp cận nhà ở, việc làm và cơ hội giải trí trong bán kính chỉ 15 phút đi bộ.

Dự án Mukaab sẽ xây dựng một vùng địa lý thay vì một thành phố hoàn toàn mới. Vì vậy, cơ hội di chuyển trong mạng lưới rộng lớn như vậy rất cao. Thông qua giao thông công cộng, những không gian sống này sẽ được kết nối với 100.000 đơn vị nhà ở và 9.000 phòng khách sạn cùng với cơ sở cộng đồng.

Vậy, câu hỏi đặt ra rằng việc dự án tập trung vào xây dựng không gian sống thông minh có đủ biến nó thành biểu tượng?

Câu trả lời là không.

Trung tâm của dự án này là một tòa nhà chọc trời hình lập phương. Ảnh: Archdaily





Trên thực tế, trung tâm của dự án Mukaab là một tòa nhà chọc trời công nghệ tiên tiến có chiều dài, chiều rộng và chiều cao dự kiến là 400 m. Công trình này giống nhà thờ Kaaba ở hình dạng lập phương. Thế nhưng công trình này có kích thước lớn gấp gần 30 lần Kaaba.

Chính phủ Arab Saudi cũng cho biết, dù Makaab không liên quan tới Kaaba, nhưng hình dáng của hai tòa nhà rất giống nhau.

Riyadh là thành phố được ví như bộ mặt hiện đại của Arab Saudi. Do đó, dự án này là cơ hội mới để hiện đại hóa Arab Saudi. Về mức độ đồ sộ của Mukaab, công trình này có thể chứa được 20 tòa nhà Empire State (New York, Mỹ) ở trong.

Đặc biệt, phong cách kiến trúc AI Najdi sẽ được sử dụng để xây dựng tòa nhà. Đây là lối kiến trúc của Najd, cố đô của vương triều cổ đại AI-Saud. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có nhiều yếu tố mô phỏng những ngôi làng ven sông của Arab Saudi với các cụm dân cư đông đúc được ngăn cách bằng con đường hẹp bảo vệ người dân khỏi ánh nắng gắt.

Mukaab chính là ứng viên cho một trong những công trình có tính biểu tượng nhất trong tương lai. Dự án này sẽ cung cấp gợi ý cho đô thị hóa kiểu mới.

NEOM - siêu đô thị tích hợp công nghệ tiên tiến

Ngoài ra, Arab Saudi đang kết hợp sáng kiến công nghệ và tính bền vững trong các công trình giữa sa mạc. Sự kết hợp này không chỉ được ứng dụng với dự án Mukaab mà với cả dự án NEOM.

Trong đó, dự án NEOM sẽ bao gồm một ngọn núi nơi người dân có thể chơi các môn thể thao mùa đông, trang trại để động vật sống trong môi trường tự nhiên. Ngoài ra, siêu dự án này còn có một trung tâm thương mại phát triển.

Với việc xây dựng dựa trên nguyên tắc bảo tồn thiên nhiên, NEOM cho phép động vật tiếp tục sống trong môi trường hoang dã, trong khi cung cấp không gian sống trên hòn đảo sang trọng mang tên Sindalah.

Thiết kế này nhằm kết nối cư dân từ mọi ngành nghề và lối sống. Đặc biệt, siêu dự án NEOM sẽ bao gồm trung tâm thành phố gọi là Oxagon dành cho công nghiệp tiên tiến và những công trình mô phỏng tự nhiên.

Neom hứa hẹn tạo ra những ứng dụng mang tính đột phá trong công nghệ, cho phép tạo ra không gian sống lâu dài trong tương lai.

Theo ông Nadhmi Al-Nasr, giám đốc điều hành NEOM, dự án này đang được thi công theo đúng tiến độ. Hiện nay, 4 tổ hợp với quy mô lớn của NEOM bao gồm đảo Sindalah, The Line, Trojena và Oxagon đang được tiến hành xây dựng.

NEOM đang được thi công theo đúng tiến độ. Ảnh: NEOM

Cụ thể, Sindalah là khu nghỉ mát có câu lạc bộ trên bãi biển, sân golf, spa, trung tâm thể hình, khách sạn... Kiến trúc, công nghệ tiên tiến, thiết kế và khí hậu hoàn hảo ở Sindalah hứa hẹn sẽ mang đến những thú vui cho những cư dân ở đây.



Thành phố thẳng The Line có sức chứa 9 triệu dân. Ảnh: WSJ

The Line là thành phố thông minh hoạt động bằng 100% năng lượng tái tạo, 95% diện tích đất sẽ được bảo tồn cho thiên nhiên. Không giống như các thành phố truyền thống, sức khỏe và hạnh phúc của người dân ở The Line sẽ được ưu tiên hơn.



Đặc biệt, cư dân ở thành phố này có thể tiếp cận với mọi tiện nghi trong vòng 20 phút nhờ đường sắt cao tốc di chuyển từ đầu này tới đầu kia của thành phố. The Line có sức chứa 9 triệu người. Thành phố này rộng 200 m, dài khoảng 170 km và ở độ cao 500 m so với mực nước biển.

Trojena là một khu nghỉ mát thuộc siêu dự án NEOM, nằm cách bờ biển vịnh Aqaba khoảng 50 km. Khu vực này nằm ở độ cao từ 1.500 m đến 2.600 m và bao phủ diện tích gần 60 km2.

Tận dụng lợi thế khí hậu khác nhau trong khu vực, nơi có nhiệt độ mùa đông giảm xuống dưới 0 độ C và nhiệt độ quanh năm thường mát hơn 10 độ C so với phần còn lại trong vùng, Trojena sẽ không chỉ là điểm đến đầy mê hoặc với các môn thể thao trượt tuyết ngoài trời mà còn là một nơi tuyệt vời để sống và làm việc.

Cuối cùng là Oxagon, thành phố được xây dựng theo hình bát giác nằm ở rìa của NEOM. Thành phố này sẽ áp dụng công nghệ kết hợp hài hòa với thiên nhiên, đồng thời còn là một trong những trung tâm có công nghệ tiên tiến nhất thế giới.

Thành phố Oxagon sẽ sử dụng những công nghệ cao cấp hiện nay như Internet Vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo dự đoán, kết hợp người và máy và robot.

Bài viết tham khảo nguồn: Archdaily, Interestingengineering