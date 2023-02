Hai dự án lớn nhất đầu tư vào Bắc Giang chiếm hơn 45% tổng vốn FDI vào Việt Nam trong tháng 1/2023

Theo Bộ kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/1/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng vốn đầu tư đăng ký giảm do vốn điều chỉnh và GVMCP giảm mạnh. Trong khi đó, vốn đầu tư mới cũng như số dự án mới và số lượt dự án điều chỉnh vốn vẫn tăng so với cùng kỳ.

Theo địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 32 tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 01 năm 2023. Bắc Giang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 791,9 triệu USD, chiếm gần 47% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp gần 10,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 50 dự án mới, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 179 triệu USD, chiếm hơn 10,6% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Đồng Nai, Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (32,7%), số lượt dự án điều chỉnh (22,5%) và GVMCP (68,1%).

Đối với riêng Bắc Giang, những ngày đầu năm mới, Bắc Giang được nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký đầu tư thực hiện dự án. Điển hình là dự án "Nhà máy công nghệ chính xác Fulian" Ingrasys (Singapore) Pte.Ltd do Công ty TNHH Fulian thực hiện tại Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu (Việt Yên). Dự án được triển khai trên diện tích gần 50 ha. Mục tiêu chính là sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị truyền thông.

Ngoài dự án này, nhà đầu tư Hainan Longi Green Energy Technology Company Limited (Trung Quốc) cũng đầu tư nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời với quy mô công suất 3.500 Mw/năm trong KCN Hòa Phú (Hiệp Hòa). Dự án được triển khai từ quý I/2023. Tổng vốn đăng ký của hai dự án trên khoảng 761 triệu USD.

Với số vốn này, 2 dự án đã chiếm hơn 96% tổng vốn đăng ký vào Bắc Giang và chiếm hơn 45% tổng vốn đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1/2022.

Ngoài các dự án trên, trong tháng 1/2023, Bắc Giang tiếp nhận 23 hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Lũy kế đến nay, tổng số các dự án đầu tư tại các KCN là 448 dự án, trong đó có 336 dự án FDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký 8,15 tỷ USD và 17.812 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 5,34 tỷ USD và khoảng 7.490 tỷ đồng.

Năm 2023, Bắc Giang phấn đấu thu hút khoảng 1,3 tỷ USD. Trong đó, riêng thu hút vào KCN đạt 1 tỷ USD. Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1/2023, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu năm, việc thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Đây là tín hiệu vui trong thu hút đầu tư, phát triển của tỉnh.

Dự báo trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục mời gọi nhiều nhà đầu tư quy mô lớn vào địa bàn, do đó các địa phương, ngành liên quan, Ban Quản lý các KCN cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các KCN, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết thêm.