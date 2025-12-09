Hai đứa trẻ bỗng mất hút sau lời rỉ tai về "tiên thảo": Phụ huynh nghe xong lạnh cả sống lưng

Trẻ con luôn đầy ắp tò mò và thích phiêu lưu theo cách rất khó đoán. Chỉ cần một điều gì đó nghe thật kỳ diệu hay một câu chuyện vu vơ của người lớn, các em có thể biến nó thành “nhiệm vụ đặc biệt” rồi lao vào thực hiện đầy hào hứng. Nhưng đôi khi, chính sự hồn nhiên ấy lại vô tình đặt các em vào tình huống nguy hiểm khó lường.

Điển hình là vụ việc khiến cả khu dân cư ở Hà Nam (Trung Quốc) náo loạn hồi đầu tháng 10/2025 vừa qua. Theo Sở Cứu hỏa Tín Dương, hai đứa trẻ - bé gái 8 tuổi và cậu bé 4 tuổi, là hàng xóm bất ngờ biến mất khi đang chơi gần khu vực miền núi phía tây Hạ Hà Khẩu, đường Hoàng Hà Nam, huyện Tín. Gia đình hoảng hốt tỏa đi tìm trên núi suốt nhiều giờ nhưng không thấy dấu vết, buộc phải cầu cứu lực lượng cứu hộ.

Gia đình phải nhờ tới sự trợ giúp của đội cứu hộ.

Ngay khi nhận được tin, đội cứu hộ lập tức có mặt. Địa hình nơi này rậm rạp, dốc đứng và ánh sáng yếu khiến việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Đội cứu hộ chia thành nhiều nhóm, vừa quét núi theo hai hướng, vừa dùng flycam hồng ngoại để dò nhiệt, đồng thời liên tục gọi loa vào sâu trong rừng với hy vọng nhận được phản hồi.

Trong lúc các đội tìm kiếm vẫn đang mở rộng phạm vi, tin vui bất ngờ ập đến: người thân đã tìm thấy bọn trẻ trước. Tuy nhiên, do trời tối và đường dốc, họ không thể tự đưa các bé xuống núi nên rất cần sự hỗ trợ.

Hai đứa trẻ đã may mắn được tìm thấy.

Lính cứu hộ lập tức di chuyển đến điểm được chỉ dẫn. Dưới sự hỗ trợ của flycam, đội cứu hộ băng qua rừng rậm và triền dốc, cuối cùng cũng tìm thấy hai "nhà thám hiểm nhí" và đưa các em xuống núi an toàn. May mắn thay, cả hai đều bình an, chỉ hơi hoảng và mệt.

Tại hiện trường, khi được hỏi lý do "trốn nhà lên núi", câu trả lời hồn nhiên của các bé khiến tất cả mọi người đều sững sờ: "Bọn con lên hái nấm Linh Chi ạ".

Hóa ra hai em nghe nói nấm linh chi là "thần dược" nên rủ nhau đi tìm, mà không lường được nguy hiểm trong rừng núi.

Đội cứu hoả đã kịp thời giải cứu hai đứa trẻ an toàn.

Sau khi giải cứu, đội cứu hộ đã mời hai bé đến tham quan trạm, hướng dẫn kỹ năng an toàn, kỹ năng tự vệ và cách phản ứng khi gặp tình huống nguy hiểm. Một trải nghiệm vừa vui vừa giúp trẻ hiểu rằng khám phá là điều tuyệt vời, nhưng phải đi cùng người lớn và không đặt mình vào rủi ro.

Người lớn cần dạy trẻ các kỹ năng cần thiết để vui chơi an toàn.

Trẻ con luôn tò mò và thích khám phá, đó là điều tự nhiên và hoàn toàn cần được khuyến khích. Nhưng sự tò mò ấy cần được người lớn “gắn dây an toàn”. Chỉ một cuộc phiêu lưu vô tư cũng có thể biến thành sự cố nghiêm trọng nếu thiếu giám sát.

Thay vì cấm đoán tuyệt đối, cha mẹ nên hướng dẫn con cách nhận biết rủi ro, dạy kỹ năng sinh tồn cơ bản và luôn đảm bảo con không rời khỏi tầm mắt. Nuôi dưỡng trí tò mò là tốt, nhưng phải đi kèm an toàn, đó mới là món quà trưởng thành bền vững nhất mà bố mẹ có thể trao cho con.

Theo 163.com