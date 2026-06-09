Hải Hà và chiến lược đổi mới toàn diện năm 2026

Theo số liệu từ Statista, quy mô ngành bánh kẹo Việt Nam 2025 chạm mốc 1,8 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng kép duy trì ổn định ở mức 6,81%. Trong khi đó, báo cáo ngành bánh kẹo Việt Nam 2025 do nền tảng Cốc Cốc công bố lại cho thấy một tín hiệu đáng chú ý: Bên cạnh số ít các doanh nghiệp Việt, phần lớn các tên tuổi thống lĩnh thị phần bánh kẹo và đồ ăn vặt trong nước là các thương hiệu do các "ông lớn" ngoại nắm giữ.

Trước bối cảnh đó, bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp Việt là phải liên tục tái định vị, từ đa dạng hóa danh mục, cải tiến thiết kế cho đến việc bắt nhịp gu tiêu dùng hiện đại - nơi yếu tố sức khỏe, trải nghiệm và cảm xúc được đặt lên hàng đầu.

Trong dòng chảy đó, Bánh kẹo Hải Hà - thương hiệu 66 năm tuổi chủ động thực hiện cuộc cách mạng đổi mới toàn diện. Chiến lược chiều sâu này được cụ thể hóa bằng 5 trụ cột cốt lõi, đóng vai trò bệ phóng đưa thương hiệu di sản tiến vào kỷ nguyên mới.

5 trụ cột cốt lõi trong chiến lược chuyển mình của Bánh kẹo Hải Hà

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Bánh kẹo Hải Hà, vị thế và uy tín của thương hiệu lâu đời trong ngành một lần nữa được khẳng định bằng những con số "biết nói".

Giữa bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, Bánh kẹo Hải Hà chủ động tối ưu hóa bộ máy vận hành, góp phần thúc đẩy tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 813 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 59,5 tỷ đồng.

Vị thế của Bánh kẹo Hải Hà càng thêm vững chắc khi có sự đồng hành của Mesa Group - nhà đầu tư chiến lược của doanh nghiệp. Đây là tập đoàn đầu tư đa ngành sở hữu bề dày kinh nghiệm và hệ sinh thái rộng lớn từ tiêu dùng, phân phối, bán lẻ, F&B đến truyền thông và sản xuất. Mesa Group đang vận hành hệ thống phân phối hàng đầu Việt Nam, là đối tác chiến lược của P&G, Blackmores; chuỗi nhà hàng F&B (Texas Chicken, Yipinxuan, Hachiban...) và dự án bất động sản nghỉ dưỡng như Costabella. Việc định hướng đầu tư phát triển các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam (trong đó có Miliket và Hải Hà) từ Mesa Group đã mang lại những giá trị cộng hưởng to lớn.

Sở hữu bệ phóng tài chính ổn định và lành mạnh, năm 2026, Bánh kẹo Hải Hà không "ngủ quên trên hào quang cũ" của chặng đường 66 năm lịch sử. Doanh nghiệp chủ động thực hiện cuộc cách mạng đổi mới toàn diện về cả tinh thần lẫn cách thương hiệu xuất hiện trên thị trường, cụ thể hóa bằng 5 trụ cột chiến lược: Tái định vị thương hiệu, đầu tư hạ tầng sản xuất, cải tiến sản phẩm, bùng nổ tiếp thị và nâng cấp tư duy đội ngũ sale thành "Đại diện thương hiệu".

Trụ cột đầu tiên nằm ở chiến lược tái định vị thương hiệu nhằm mang lại diện mạo hiện đại hơn. Bánh kẹo Hải Hà thổi luồng gió mới vào bộ nhận diện truyền thống. Với logo, thương hiệu chuyển đổi từ biểu tượng con thuyền - vốn đại diện cho doanh nghiệp sản xuất - sang dạng logo chữ hiện đại, phản ánh định hướng trở thành thương hiệu tiêu dùng gần gũi hơn với thị trường. Gam màu đỏ - xanh tiếp tục được duy trì nhưng tinh chỉnh, vừa kế thừa tinh thần thương hiệu, vừa thể hiện định hướng đổi mới. Chi tiết "Est 1960" cũng được giữ lại như cách nhấn mạnh nền tảng di sản lâu năm.

Đi đôi với hình ảnh, trụ cột thứ hai thể hiện tầm vóc của Bánh kẹo Hải Hà thông qua việc đầu tư vào hạ tầng sản xuất. Tiềm lực và tham vọng của thương hiệu di sản thể hiện qua dự án đầu tư gần 500 tỷ đồng cho nhà máy quy mô, diện tích đất sử dụng 4,87 ha tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Từ bệ đỡ hạ tầng, doanh nghiệp có đủ không gian và công nghệ để thực hiện trụ cột cải tiến sản phẩm triệt để.

Tại Hội nghị Khách hàng 2026, Bánh kẹo Hải Hà công bố chiến lược "Chuyển mình - Bứt phá", đánh dấu chương mới cho trụ cột truyền thông tiếp thị. Thông thường, các doanh nghiệp di sản lâu năm có xu hướng tiết kiệm chi phí tiếp thị và dựa vào hệ thống phân phối truyền thống có sẵn.

Năm 2026, Bánh kẹo Hải Hà định hình chiến lược tiếp cận thị trường bằng trạng thái chủ động và linh hoạt hơn. Không "đi một mình", doanh nghiệp dịch chuyển nguồn lực vào việc đồng hành và tiếp sức cho hệ sinh thái nhà phân phối, đối tác toàn quốc. Sự cộng hưởng giữa chiến dịch truyền thông số hiện đại và hoạt động tiếp thị điểm bán thực chiến này chính là bệ phóng giúp thương hiệu thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, nâng cao vị thế trên bản đồ bánh kẹo Việt Nam.

Mắt xích cuối cùng để hoàn thiện chuỗi chuyển mình nằm ở yếu tố con người. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Khách hàng 2026, Bánh kẹo Hải Hà đặt mục tiêu nâng cấp tư duy của đội ngũ bán hàng thành những "đại diện thương hiệu" thực thụ. Hệ thống nhân sự sale không còn đóng vai trò bán hàng thuần túy, mà được đào tạo bài bản để trở thành những đại sứ mang hình ảnh chuyên nghiệp, năng động và lan tỏa giá trị di sản của Hải Hà đến điểm bán trong và ngoài nước.

Hiện thực hóa cuộc cách mạng toàn diện trên từng kệ hàng

Hiện thực hóa rõ nét nhất tư duy cải tiến sản phẩm của Bánh kẹo Hải Hà chính là màn "thay áo" của dòng sản phẩm kẹo dẻo quốc dân Jelly Chip Chip. Thiết kế bao bì mới được công bố mang tinh thần cốt lõi mà doanh nghiệp hướng tới là sự trẻ trung, năng động nhằm bắt nhịp với thế hệ tiêu dùng hiện đại. Gói kẹo sử dụng gam màu rực rỡ, bắt mắt, kết hợp hệ thống nhân vật hoạt hình được tạo hình ngộ nghĩnh và sống động. Cách đóng gói, phom dáng cũng theo hướng gọn gàng, hiện đại, tăng tối đa hiệu ứng nhận diện thương hiệu khi đặt cạnh các đối thủ ngoại trên kệ hàng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Quản lý thương hiệu - giới thiệu về bao bì mới của Jelly Chip Chip.

Tiếp nối bước chuyển mình chiến lược, mùa Trung thu 2026 đánh dấu cột mốc đầu tư bài bản của Bánh kẹo Hải Hà vào một trong những ngành hàng cạnh tranh khốc liệt trên thị trường F&B. Kể từ lần đầu ra mắt bộ sưu tập vào năm 1999, doanh nghiệp liên tục khẳng định năng lực khai thác thị trường mùa vụ bằng những bước đi mang tính thời đại. Từ nền tảng định vị của các mùa Trung thu trước, thương hiệu nâng tầm chiến lược danh mục năm nay nhằm giải quyết triệt để bài toán "món quà tinh ý" và chất lượng "trọn vị tinh hoa" cho khách hàng.

Bộ sưu tập mang concept chủ đạo "Nguyệt Lộc Tài Hoa" - giao hòa tinh tế giữa phong vị bánh ngọt lành 66 năm lịch sử và ngôn ngữ thiết kế đương đại. Bánh kẹo Hải Hà cũng đầu tư vào chất liệu giấy mỹ thuật cao cấp, kết hợp kỹ thuật ép kim sang trọng, dập nổi tinh xảo trên các hình tượng hoa sen thuần khiết và sóng nước mềm mại. Sự lột xác về mặt mỹ thuật biến mỗi hộp quà thành một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn, thay lời chúc an lành, tài lộc và phú quý gửi trọn vẹn đến các gia đình Việt cũng như các đối tác, khách hàng trong phân khúc quà tặng ngoại giao

Từ những thay đổi cụ thể ở từng dòng sản phẩm mới từ kẹo dẻo Jelly Chip đến chiến dịch mùa vụ mang đậm dấu ấn nghệ thuật "Nguyệt Lộc Tài Hoa", Hải Hà từng bước xây dựng nền tảng vững chắc để trở thành một thương hiệu thực phẩm Việt Nam có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục cơ hội tăng trưởng đột phá tại thị trường trong nước lẫn quốc tế.