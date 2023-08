Hai liên danh 'đấu nhau' tại dự án gần 727 tỷ đồng ở Bình Định

Theo biên bản mở hồ sơ đăng ký vừa được Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định công bố, có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 tại phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là liên danh Công ty CP Xây dựng C BHI - Công ty CP Đầu tư phát triển nhà THC (ở Hà Nội); liên danh Công ty CP Xây dựng An Phú Gia - Công ty TNHH Nhà Sài Gòn (ở TP.HCM).



Dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 có tổng diện tích hơn 3,8 ha, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án gần 727 tỷ đồng. Dự án sẽ có 4 tòa chung cư nhà ở xã hội với khoảng 714 căn hộ, 48 căn nhà liền kề cùng nhà trẻ, trường mẫu giáo, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng cho quy mô dân số khoảng 2.334 người. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm và tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng.

Theo tìm hiểu của Nhà đầu tư, trong liên danh đầu tiên, Công ty CP Xây dựng C BHI được thành lập vào tháng 10/2013, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại, có trụ sở tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Tại đây, ông Chu Minh Huấn là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT. Cập nhật tại ngày 21/6/2023, BHI có số vốn điều lệ 180 tỷ đồng.

Theo thông tin giới thiệu trên website của CTCP Xây dựng C BHI, từ khi thành lập đến nay, công ty đã tham gia hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực và tham gia thi công xây lắp, hoàn thiện nhiều dự án như khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh tại phường Phù Chẩn (TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Trung tâm Khai thác Vận chuyển khu vực phía Bắc TP. Hà Nội; khu liền kề The Masions - Park City Hanoi; căn hộ khách sạn cao cấp bãi biển Hà My (Quảng Nam); Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Hà Nội); Khu đô thị sinh thái Xuân Phương Tasco (Hà Nội); Khu đô thị Park City Hà Nội; Khu đô thị Gamuda Hà Nội; chung cư Hateco Xuân Phương (Hà Nội); Khu đô thị Ciputra; Nhà tái định cư tại phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thành viên tiếp theo trong liên danh này là Công ty CP Đầu tư phát triển nhà THC được thành lập vào tháng 7/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại, cũng có trụ sở tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Đến ngày 16/3/2023, công ty này có vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật là ông Kiều Hồng Thiên (SN 1984).

Trong liên danh thứ 2, Công ty CP Xây dựng An Phú Gia được thành lập đầu năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, có trụ sở tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ông Phan Thế Hoàng (SN 1978) là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT. Vốn điều lệ của công ty này tại ngày 1/4/2022 là 209 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Hoàng còn là người đại diện pháp luật của CTCP An Phú Gia Holdings. Công ty này được thành lập tháng 8/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, có trụ sở tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Nhà Sài Gòn được thành lập vào cuối tháng 10/2014, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, có trụ sở tại phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM. Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Phạm Thanh Hải. Cập nhật tại ngày 9/5/2023, công ty này có số vốn điều lệ 79 tỷ đồng.