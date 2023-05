Hải Phát (HPX), Apax Holdings (IBC), Trí Việt (TVB) và nhiều cổ phiếu đồng loạt bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, nhà đầu tư chỉ có thể mua bán trong phiên chiều

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố quyết định chuyển hàng loạt mã cổ phiếu từ kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch.

Cụ thể, cổ phiếu C ông ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã: IBC), cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã: HPX), cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Mã: TVB), cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã: AGM) và cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến bộ (mã: TTB) đồng loạt nhận quyết định vào diện hạn chế giao dịch của HOSE kể từ 23/5/2023.

Nguyên nhân đều do các công ty trên chậm nộp BCTC năm 2022 được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Như vậy tới đây, nhà đầu tư HPX, IBC, TVB,… chỉ có thể giao dịch cổ phiếu trong phiên chiều của ngày giao dịch.

Trước đó, Hải Phát đã đề nghị được hoãn nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022 đến ngày 20/5/2023, tức là quá 50 ngày so với hạn chót thông thường. Văn bản ngày 31/3 của Hải Phát trình bày lý do: Từ những tháng cuối năm 2022, do ảnh hưởng từ hậu quả của dịch COVID kéo dài và tác động từ chính sách, quy định pháp luật nói chung, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn suy thoái, mất thanh khoản. Hải Phát cũng như các công ty cùng ngành khác đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, không tiếp cận được các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, không phát hành được trái phiếu, cơ cấu cổ đông và nhân sự quản lý cấp cao có nhiều thay đổi.

Trong bối cảnh đó, “chúng tôi buộc phải có những thay đổi để thích nghi với điều kiện thực tế và cần thêm thời gian để hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022", Hải Phát cho hay.

Tương tự, Đầu tư Apax Holdings (IBC) cũng từng có văn bản muốn được hoãn công bố BCTC kiểm toán tới ngày 30/6/2023, tức 3 tháng sau hạn chót thông thường và 6 tháng sau khi kết thúc năm tài chính với lý do đang trong tình trạng khó khăn về tài chính; công ty con là Anh ngữ Apax đang tái cấu trúc.

Song, tất cả các trường hợp trên đều không được UBCKNN đồng ý và đều phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.