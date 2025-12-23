Hải Phòng - Hải Dương sau sáp nhập: Cực tăng trưởng mới của miền Bắc

Nền tảng hình thành một cực tăng trưởng mới của miền Bắc

Trước đây, khi xuất hiện thông tin Hải Dương sẽ hợp nhất với Hải Phòng, nhiều người lo ngại rằng vị thế của Hải Dương sẽ bị "lu mờ" trên bản đồ kinh tế khu vực. Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại cho thấy điều ngược lại, tỉnh Hải Dương vẫn thu hút được 157,7 triệu USD vốn FDI, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có tới 13 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư 62 triệu USD.

Một trong những yếu tố then chốt giúp Hải Dương (cũ) duy trì sức hút đầu tư là lợi thế về vị trí địa lý. Khu vực này sở hữu toạ độ chiến lược khi nằm trên trục kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Địa phương này cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 70 km và cách cảng biển nước sâu Lạch Huyện (Hải Phòng) chưa đầy 90 phút di chuyển, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của miền Bắc.

Không chỉ vậy, việc khởi công siêu dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ tạo cú hích lớn cho kết nối giao thông liên vùng. Riêng địa bàn tỉnh Hải Dương (cũ) sẽ được bố trí 3 ga tàu, hứa hẹn mở ra không gian phát triển mới cho giao thông, logistics và kinh tế của địa phương.

Bản thân Hải Dương (cũ) trước khi sáp nhập cũng là một khu vực có tiềm lực kinh tế. Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt khoảng 212.386 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ - thuộc nhóm 6 tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Sau cuộc hợp nhất lịch sử với thành phố cảng, khu vực Hải Dương - Hải Phòng sẽ trở thành một siêu đô thị với diện tích 3.194 km2, tổng dân số hơn 4,6 triệu người. Đặc biệt, thành phố mới sẽ có GRDP lên tới 658.000 tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước về quy mô.

Tuy nhiên, các chỉ số tăng trưởng kể trên mới chỉ phản ánh một phần dư địa phát triển. Động lực bứt phá dài hạn của Hải Dương (cũ) sau sáp nhập nằm ở sự chuyển dịch trong cấu trúc kinh tế – một kịch bản có nhiều nét tương đồng với mô hình phát triển đa cực của thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc)

Nhìn lại lịch sử, sự thần kỳ của Thâm Quyến không đến từ việc phát triển dàn trải, mà nhờ chiến lược 'phân vai' rõ ràng cho từng khu vực: Nếu Phúc Điền là trung tâm tài chính, Nam Sơn là thủ phủ công nghệ, thì Diêm Điền đóng vai trò cửa ngõ logistics cảng biển. Chính sự chuyên môn hóa này đã biến mỗi quận của Thâm Quyến thành một 'cực tăng trưởng' riêng biệt, kéo theo sự bùng nổ về hạ tầng và thiết lập mặt bằng giá trị tài sản mới tại các khu vực trung tâm tương ứng.

Đối chiếu với quy hoạch của 'siêu đô thị' Hải Phòng - Hải Dương, mô hình này đang dần được định hình.

Trong chuỗi liên kết kinh tế mới, nếu Hải Phòng giữ vai trò cửa ngõ hướng biển, thì Hải Dương được quy hoạch trở thành trung tâm hậu cần và 'công xưởng' công nghệ cao của toàn vùng. Với lợi thế từ hệ thống 17 khu công nghiệp hiện hữu cùng vị trí giao điểm giữa Thủ đô và cảng biển, Hải Dương giữ vị thế là một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng toàn vùng.

Chính vai trò chiến lược này sẽ tạo ra lực hấp dẫn mạnh mẽ đối với dòng vốn và đặc biệt là làn sóng dịch chuyển của tầng lớp lao động tri thức, các chuyên gia và nhân sự quản lý cấp cao. Nhu cầu an cư khắt khe của tệp cư dân này sẽ là đòn bẩy thúc đẩy sự sôi động của thị trường bất động sản, biến nơi đây thành một vùng lõi giao thương sầm uất với đà tăng giá bất động sản bền vững, đặc biệt tại các khu vực trung tâm (Hải Dương cũ) - nơi sở hữu hạ tầng xã hội và thương mại đã hoàn thiện.

Khoảng trống tại vùng lõi đô thị

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com, 41% lượng tìm kiếm của các nhà đầu tư Hà Nội hướng tới bất động sản tại các tỉnh thành khác. Đáng chú ý, khu vực Hải Dương - Hải Phòng đang nổi lên như một điểm sáng mới trong danh sách lựa chọn.

Từ góc nhìn thị trường, với phân khúc nhà phố, khi nhà đầu tư chấp nhận mở rộng phạm vi ra ngoài Hà Nội, tiêu chí lựa chọn không còn dừng ở mức "giá tốt", mà tập trung vào các quỹ đất có vị trí trung tâm tại địa phương – nơi hội tụ đầy đủ hạ tầng, cộng đồng cư dân hiện hữu và nhu cầu sử dụng thực.

Theo các chuyên gia, những bất động sản này cần đáp ứng các yêu cầu khắt khe hơn về quy mô phù hợp, mặt tiền thuận lợi cho khai thác, hạ tầng giao thông hoàn chỉnh và pháp lý minh bạch. Chỉ khi hội tụ đủ các yếu tố này, việc dịch chuyển địa điểm đầu tư mới mang lại giá trị bền vững, đồng thời đảm bảo khả năng thanh khoản và khai thác dòng tiền trong dài hạn.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm dự án bất động sản mới, có vị trí đắc địa tại Hải Dương (cũ) không hề dễ dàng khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm. Đây là một khoảng trống trên thị trường bởi chính khu vực trung tâm mới là nơi hội tụ tiềm năng tăng giá và khai thác dòng tiền tốt nhất, nhờ cộng đồng cư dân hiện hữu cao cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã được đầu tư đồng bộ.

Nhà đầu tư đang tập trung vào những khu vực trung tâm Hải Dương - Hải Phòng hậu sáp nhập

Theo báo cáo khảo sát mức sống dân cư Việt Nam mới nhất của Cục Thống kê, Hải Dương nằm trong top 10 tỉnh, thành có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Riêng khu vực trung tâm – tức thành phố Hải Dương trước sáp nhập – mức thu nhập thực tế còn cao hơn mặt bằng chung. Đây cũng là khu vực tiên phong tại Hải Dương được xếp hạng đô thị loại I, nơi tập trung đông đảo đội ngũ tri thức, chuyên gia, lao động chất lượng cao đang sinh sống và làm việc. Với năng lực chi tiêu tốt và nhu cầu sử dụng dịch vụ cao, nhóm cư dân này trở thành tệp khách hàng chủ lực của các dự án bất động sản trung tâm, khi họ vừa có nhu cầu ở thực ổn định, vừa sẵn sàng chi trả cho các hoạt động mua sắm, dịch vụ và tiện ích đô thị.

Từ thực tế đó, xu hướng tìm kiếm bất động sản tại vùng lõi đô thị với quy mô vừa phải, pháp lý đầy đủ và tiềm năng phát triển rõ ràng đang ngày càng trở nên rõ nét. Hiện nay, sự quan tâm của thị trường đang tập trung mạnh vào trục đường Nguyễn Văn Linh – tuyến giao thông huyết mạch đi xuyên qua trung tâm Hải Dương (cũ).

Tại đây, một dự án bất động sản thấp tầng có sổ đỏ lâu dài đang chuẩn bị ra mắt thị trường. Tọa lạc trong vùng đô thị lõi, dự án chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Hải Dương và Trường Đại học Y Dược Kỹ thuật Hải Dương, đồng thời thừa hưởng trực tiếp nhịp giao thương – dịch vụ sầm uất đã hình thành.

Nhờ vị trí trung tâm và hệ sinh thái dân cư hiện hữu, dự án được đánh giá có tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn, khả năng khai thác cho thuê ổn định, đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực và đầu tư. Ngay tại thời điểm xuống tiền, yếu tố vị trí tiếp tục được xem là nền tảng quan trọng định hình giá trị và triển vọng sinh lời bền vững của bất động sản tại khu vực lõi đô thị này.