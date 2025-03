Hải Phòng: Khởi công dự án đường vành đai 2 hơn 7.000 tỷ đồng

Sáng 11/3, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 , đoạn tuyến Tân Vũ – Hưng Đạo – Bùi Viện.

Dự lễ khởi công, có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú , cùng đoàn công tác và lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Tuyến đường vành đai 2 , đoạn Tân Vũ – Hưng Đạo – Bùi Viện là dự án giao thông cấp đặc biệt, tổng chiều dài 11km, với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án gồm 3 hợp phần chính, gồm: xây dựng đoạn từ nút giao Tân Vũ – cầu Hải Thành và đoạn Hưng Đạo – Bùi Viện, rộng 37m, thiết kế 8 làn xe ở giữa và dải phân cách rộng 5m.

Xây dựng đoạn đường tỉnh 353 – Hưng Đạo rộng 68m, thiết kế 8 làn xe, dải phân cách giữa 23m, hè đường 2x7,5m. Xây cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray dài 1.133m, mặt cắt ngang 36m tải trọng thiết kế HL93.

Ngoài ra, dự án còn nhiều hạng mục khác như: cầu vượt nút giao Bùi Viện, 2 cầu nhánh kết nối nút giao Tân Vũ, hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Đây là dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị thành phố. Dự án được khởi công nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thành phố đồng bộ, liên hoàn, văn minh, hiện đại theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và chủ đề năm 2025 của thành phố “mở rộng không gian kinh tế, đô thị; hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù; tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số”.

Hiện nay, container, xe tải ra vào khu vực cảng biển Hải Phòng chủ yếu theo các tuyến quốc lộ 5 (cũ) – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Bỉnh Khiêm; Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện.

Hải Phòng là cửa chính ra biển của miền Bắc, hệ thống cụm cảng, đặc biệt cảng nước sâu Lạch Huyện ngày càng phát huy vai trò trung tâm kết nối các tuyến dịch vụ hàng hải trên thế giới.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050, sắp tới Cảng Nam Đồ Sơn được đầu tư xây dựng sẽ trở thành cảng cửa ngõ, kết hợp trung chuyển quốc tế, sẽ áp lực rất lớn lên hạ tầng giao thông.

Mô phỏng cầu Hải Thành, một trong những hạng mục chính dự án.

Trong khi đó, hạ tầng giao thông hiện tại chưa theo kịp tốc độ phát triển của hàng hóa và phương tiện vận tải, khiến đường ra cảng thường xuyên ùn tắc, nguy cơ xảy ra tai nạn, ô nhiễm… Do đó, dự án xây dựng đường vành đai 2 là cần thiết và cấp bách.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng sẽ giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị nói chung và các quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An nói riêng. Tạo tiền đề để phát triển các khu đô thị mới, góp phần xây dựng đô thị hiện đại, khuyến khích thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Đồng thời, rút ngắn hành trình, giảm thời gian xe chạy từ cảng biển về quốc lộ 5, quốc lộ 10 và các tuyến đường tỉnh. Qua đó, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực để xây dựng công trình, đảm bảo an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành dịp 13/5/2028.

Ông cũng yêu cầu các sở, ban ngành và các quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An tạo điều kiện tốt nhất, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công dự án. Đặc biệt, đảm bảo an ninh trật tự, tập trung GPMB, hoàn thành trước 30/6/2025.