Hải Phòng kịp thời khống chế đám cháy rừng trong đêm

Khoảng 18h30 phút ngày 12/2, tại khu vực núi Sơn Đào thuộc xã Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng bùng phát 2 đám cháy.

Nhận được tin báo cháy, Công an huyện Thuỷ Nguyên đã huy động 2 xe chữa cháy cùng cán, bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị, gồm: UBND xã Thuỷ Sơn, Hạt Kiểm lâm liên huyện, Lữ đoàn 126, Bộ chỉ huy Quân sự huyện Thuỷ Nguyên cùng nhân dân triển khai phương án dập lửa. Lực lượng chữa chữa cháy tại hiện trường lên đến hàng trăm người. Đến 22h30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Cháy rừng tại khu vực núi Sơn Đào thuộc xã Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng (Ảnh: CTV)

Theo đánh giá của huyện Thủy Nguyên, đám cháy không gây thiệt hại về người; khu vực bị cháy cơ bản là thảm thực bì, diện tích đang được xác định. Lực lượng chữa cháy vẫn đang ứng trực tại hiện trường, phòng nguy cơ đám cháy bùng phát cháy trở lại

Trước đó, một vụ cháy cũng xảy ra tại xưởng xay nhựa và ép giấy (thuê lại nhà xưởng của Công ty đóng tàu Thủy Sản, địa chỉ tại xã An Đồng, huyện An Dương) vào trưa 12/2. Diện tích đám cháy khoảng 400m2, toàn bộ xưởng và mái nhà xưởng bị sập. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (Công an TP Hải Phòng) cùng nhiều lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện chữa cháy.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại xưởng xay nhựa và ép giấy ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng (Ảnh: CA Hải Phòng)

Khoảng hơn 40 phút sau, đám cháy đã được dập tắt. Đám cháy không thiệt hại về người. Công an huyện An Dương tiếp nhận hiện trường, thống kê thiệt hại về lớn tài sản và điều tra nguyên nhân vụ việc.