Hai quốc gia thành viên tuyên bố sẽ kiện EU vì Nga: Chuyện gì đang xảy ra?

Theo ông Szijjártó, một khi kế hoạch RePowerEU được thông qua vào tuần tới, 2 quốc gia này sẽ nộp đơn kiến nghị đề nghị hủy bỏ kế hoạch và yêu cầu tạm hoãn thi hành trong thời gian chờ xét xử.

Ông cảnh báo: “Nếu lệnh cấm dầu và khí đốt của Nga được triển khai, việc đảm bảo nguồn cung năng lượng an toàn cho Hungary và Slovakia sẽ trở nên bất khả thi, đồng thời kéo theo làn sóng tăng giá trầm trọng.”

Ngoại trưởng Hungary không ngần ngại gọi kế hoạch của EU là “gian lận pháp lý quy mô lớn”, cho rằng đây là một biện pháp trừng phạt trá hình và lẽ ra phải được tất cả các nước thành viên EU thông qua bằng hình thức đồng thuận tuyệt đối. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh rằng năng lượng là lĩnh vực thuộc thẩm quyền quốc gia theo các hiệp ước EU hiện hành, vì vậy Brussels không có quyền đơn phương áp đặt các quy định như vậy.

Kế hoạch RePowerEU là một phần trong nỗ lực lớn của EU nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga kể từ sau cuộc xung đột Ukraine năm 2022. Theo nội dung thỏa thuận mới nhất giữa Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu, EU sẽ dừng nhập khẩu LNG của Nga vào cuối năm 2026 và chấm dứt hoàn toàn khí đốt qua đường ống từ mùa thu 2027.

Ủy viên Năng lượng châu Âu, Dan Jørgensen, khẳng định: “EU sẽ không bao giờ quay lại phụ thuộc vào năng lượng Nga, kể cả khi chiến tranh kết thúc. Đây là điểm không thể quay đầu.”

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ tiếc nuối trước phản ứng mạnh mẽ của Hungary, quốc gia vốn thường xuyên phản đối các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow.

Sự phản đối của Hungary và Slovakia không chỉ là một động thái mang tính kỹ thuật pháp lý, mà còn phản ánh mâu thuẫn sâu sắc giữa một số quốc gia Trung Âu, vốn phụ thuộc nặng vào năng lượng Nga, với định hướng chung của EU trong việc giảm ảnh hưởng từ Moscow. Không giống các quốc gia có cảng biển và khả năng tiếp cận LNG dễ dàng, Hungary và Slovakia không có lựa chọn thay thế nhanh chóng hoặc hiệu quả về mặt kinh tế.

