Hai tài sản ‘nóng bỏng tay’ liên tục lập đỉnh, nhưng ‘ngôi vương’ đến nay chỉ có 1, là lựa chọn đầu tư an toàn hàng đầu thế giới

Cả vàng và Bitcoin đều tăng giá và nhiều lần lập đỉnh mới trong năm 2025. Tuy nhiên, vàng đang dẫn trước. Giá vàng tương lai tăng mạnh ngay sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế với vàng thỏi 1 kg và vàng thỏi 100 ounce. Đà tăng thu hẹp sau thông tin chính quyền ông Trump dự kiến làm rõ rằng vàng nhập khẩu sẽ được miễn thuế.

Đà tăng giá vàng phản ánh xu hướng lớn hơn. Căng thẳng địa chính trị và lo ngại về thuế quan giúp các tài sản truyền thống phòng ngừa rủi ro như vàng hấp dẫn hơn so với các lựa chọn mới.

Những người ủng hộ tiền số lâu nay gọi Bitcoin là “vàng kỹ thuật số”. Họ kỳ vọng nó có thể đóng vai trò tương tự vàng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng vàng vẫn chiếm ưu thế nhờ lịch sử lâu năm là công cụ bảo vệ tài sản trong khủng hoảng.

Tỷ lệ Bitcoin/vàng giảm thể hiện vàng đang vượt trội hơn so với Bitcoin và ngược lại. Nguồn: Longtermtrends

“Dòng tiền tìm nơi trú ẩn năm nay chảy vào vàng nhiều hơn so với tiền điện tử như Bitcoin”, Giám đốc chiến lược đầu tư cấp cao Rob Haworth tại U.S. Bank Asset Management Group nhận định. Ông cho biết Bitcoin vẫn có xu hướng biến động như các tài sản rủi ro khác. Điều này hạn chế vai trò phòng ngừa trong giai đoạn bất ổn.

CEO Konstantin Anissimov của Currency.com cho biết vàng được hỗ trợ mạnh từ hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương toàn cầu. Động thái này tăng tốc trước bối cảnh căng thẳng địa chính trị, thuế quan và bất ổn vĩ mô. Ông nhận định khi thị trường bất ổn, chính phủ sẽ ưu tiên tài sản đã chứng minh sức bền qua hàng nghìn năm thay vì chỉ vài thập kỷ.

Ngược lại, chưa có chính phủ lớn nào sử dụng Bitcoin làm tài sản dự trữ. Tháng 3, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh thành lập quỹ dự trữ Bitcoin liên bang, nhưng đến nay chưa có thêm thông tin chi tiết. CEO Anissimov cũng cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp bổ sung Bitcoin vào bảng cân đối kế toán.

Theo Dow Jones Market Data, giá vàng tăng 30,8% từ đầu năm. Trong khi đó, tính đến ngày 9/8, Bitcoin tăng 25,1% từ đầu năm. Cả vàng và Bitcoin đều vượt trội so với chứng khoán Mỹ.

Hiệu suất giá vàng và Bitcoin từ đầu năm đến nay. Nguồn: Longtermtrends

Theo FactSet, trong nhóm quỹ ETF, VanEck Gold Miners ETF tăng 71% từ đầu năm đến nay. SPDR Gold Shares ETF tăng 29% từ đầu năm.

Về triển vọng, các nhà phân tích của Currency Research Associates cho biết đà tăng ngắn hạn của Bitcoin đã chuyển sang tiêu cực, trong khi vàng vẫn duy trì xu hướng tích cực. Điều này cho thấy vàng có khả năng tiếp tục tăng trong tuần tới.

Về dài hạn, Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư Peter Eberle của Castle Funds cho rằng Bitcoin có dư địa tăng lớn hơn khi mức độ chấp nhận từ các tổ chức tài chính mở rộng.

“Dòng vốn tổ chức đổ vào Bitcoin mới ở giai đoạn đầu. Khi khung pháp lý rõ ràng hơn và chính quyền có thái độ thân thiện hơn, chúng ta đang ở bước khởi đầu của quá trình áp dụng”, ông viết.

*Bài viết chỉ cung cấp thông tin tham khảo, không mang tính khuyến nghị đầu tư.

Theo MarketWatch