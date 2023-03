Hai tháng 2023: Việt Nam có một mặt hàng xuất khẩu gần 10 tỷ USD

Mới đây, Tổng cục Thống kê (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã công bố số liệu về xuất nhập khẩu trong hai tháng đầu năm 2023. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong tháng 2 năm 2023 cho thấy những tín hiệu khởi sắc khi bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng.

Riêng trong tháng 2, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 49,46 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu tính chung hai tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 96,06 tỷ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 10,4%; nhập khẩu giảm 16%.

"Điểm sáng của hoạt động xuất, nhập khẩu trong hai tháng đầu năm là cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,82 tỷ USD, trái ngược với trạng thái thâm hụt 300 triệu USD của cùng kỳ năm 2022", báo cáo của Tổng cục Thống kê nêu.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2023 ước đạt 25,88 tỷ USD, tăng 9,8% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,44 tỷ USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị xuất khẩu hai tháng đầu năm 2023 với 89,8%.

Trong hai tháng đầu năm 2023 có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 69,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Có 3 mặt hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị xuất khẩu trên 5 tỷ USD là: Điện thoại và linh kiện ước đạt 9,4 tỷ USD, tăng 7,6%; điện tử, máy tính và linh kiện 6,9 tỷ USD, giảm 13,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 6,4 tỷ USD, giảm 1,6%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2023 ước đạt 23,58 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 46,62 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,6% trong tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu hàng hóa.

Một mặt hàng xuất khẩu đạt gần 10 tỷ USD

Trong hai tháng đầu năm 2023 có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 69,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. 2 mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất, đạt trên 5 tỷ USD là: Điện tử, máy tính và linh kiện ước đạt 12,8 tỷ USD, giảm 8,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 5,5 tỷ USD, giảm 21,8%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa hai tháng đầu năm 2023, hầu hết các thị trường đều có tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là những thị trường lớn. Trung Quốc là thị trường có quan hệ thương mại hai chiều lớn nhất với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 22,8 tỷ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ 2 với 15 tỷ USD, giảm 19,8%. Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 3 với 11,7 tỷ USD, giảm 15,7%. ASEAN ước đạt 10,8 tỷ USD, giảm 10,5%; EU ước đạt 9 tỷ USD, giảm 12,3%. Trong hai tháng đầu năm 2023, nhập siêu từ Trung Quốc 6,4 tỷ USD, giảm 39,8% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Hàn Quốc 4,7 tỷ USD, giảm 27,2%; nhập siêu từ ASEAN 1,5 tỷ USD, giảm 23,9%; xuất siêu sang EU ước đạt 4,8 tỷ USD, tăng 1,8%.

Trước đó, trong báo cáo kinh tế Việt Nam tháng 2/2023, do ông Brian Lê Shun Rong, Chuyên gia nghiên cứu Kinh tế vĩ mô, và ông Chua Hak Bin, Kinh tế trưởng của Tập đoàn Maybank Investment Banking, công bố chỉ ra rằng với sự gia tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu trong tháng 2, cán cân thương mại hàng hóa đã tăng lên 2,3 tỷ USD (so với 656 triệu USD trong tháng 1), đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2022.

Hai chuyên gia vẫn duy trì dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức 6,3%. Theo đó ước tính mức tăng trưởng GDP trong quý 1 2023 (được công bố vào ngày 29/3) rơi vào khoảng 4,8% (so với 5,9% trong quý 2/2022), với sự suy giảm sản xuất do xuất khẩu sụt giảm trong khi các dịch vụ phục vụ trực tiếp vẫn được hỗ trợ bởi doanh thu bán lẻ ổn định và lượng khách du lịch phục hồi.

Xuất khẩu hàng hóa tăng do các nhà máy nối lại hoạt động sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tháng này số ngày làm việc nhiều hơn so với tháng 2/2022 do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm ngoái từ 29/1 đến 6/2.