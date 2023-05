Hẳn bạn đã nghe về Wi-Fi 2.4 GHz và 5.0 GHz, vậy băng tần nào 'mạnh' hơn?

Câu trả lời về băng tần nào "mạnh" hơn không hề đơn giản, chúng ta hãy thử tìm ra giải pháp từ bản chất của các băng tần 2.4 GHz và 5.0 GHz.

Băng tần 2.4 GHz

Băng tần 2.4 GHz được các nhà phân tích của The Big Tech Question so sánh một cách ẩn dụ với The Beatles - ban nhạc rock nổi tiếng những năm 1960- 1970 - tức là băng tần này đã có từ rất lâu và phổ biến rộng rãi.

Băng tần 2.4 GHz không chỉ được sử dụng cho việc truy cập Wi-Fi, mà còn được ứng dụng trên gần như mọi thiết bị kỹ thuật số từ màn hình dành cho trẻ em đến điện thoại để bàn không dây và camera không dây.

Ngoài ra, vẫn còn khá nhiều laptop (máy tính xách tay) và Router cũ chỉ có duy nhất một băng tần là 2.4 GHz.

Vấn đề là nếu bạn cố truyền phát một video 4K từ Router ở phòng khách tới Tivi trong phòng ngủ - sẽ có khá nhiều nguồn phát và nhận không dây không chỉ từ nhà bạn mà còn có thể từ Router của hàng xóm.

Và đó cũng là lý do các nhà sản xuất bắt đầu chuyển sang chế tạo các Router hoạt động ở băng tần 5 GHz ít bị nhiễu hơn.

Băng tần 5 GHz

Băng tần 5 GHz hoạt động ở tần số khác với 2.4 GHz, nghĩa là chúng có thể cùng tồn tại mà không ảnh hưởng tới nhau - và chúng được The Big Tech Question ví như Metallica, ban nhạc rock nổi tiếng từ những năm 1980 tới nay.

Vì số lượng thiết bị hỗ trợ 5 GHz ít hơn nên sóng có xu hướng "mạnh" hơn - giúp giảm nguy cơ quá tải hoặc gián đoạn việc truyền sóng vô tuyến.

Một tin tốt khác là tốc độ truyền dữ liệu tối đa của 5 GHz nhanh hơn nhiều so với 2.4 GHz.

Tuy nhiên 5 GHz cũng có nhược điểm. Nó sử dụng sóng vô tuyến ngắn hơn 2.4 GHz, nghĩa là sóng sẽ khó khăn hơn khi đi xuyên qua tường, cửa sổ, tủ sách và tất cả các chướng ngại vật có thể có trong một ngôi nhà hiện đại.

Nên chọn 2.4 GHz hay 5 GHz?

Điều đầu tiên bạn cần xác định là liệu bạn có quyền lựa chọn hay không vì để đơn giản hóa, hầu hết các Router sẽ tự động gán các thiết bị cho băng tần này hay băng tần kia.

Cách tiếp cận này có cả ưu lẫn nhược điểm. Ưu điểm là bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều nhưng nhược điểm là các thiết bị sử dụng băng tần 2.4 GHz thường không thể giao tiếp trực tiếp với các thiết bị trên băng tần 5 GHz - mặc dù chúng được kết nối với cùng một mạng.

Tệ hơn nữa, bạn sẽ không biết mỗi thiết bị đang kết nối với băng tần nào mà không đi sâu vào phần cài đặt của Router và nhiều khả năng bạn cũng không thể chọn một thiết bị kết nối với một băng tần cụ thể.

Do đó, cách tốt nhất là bạn nên thiết lập sao cho mỗi băng tần được gán tên (SSID) riêng biệt - để chúng trông giống như 2 Router khác nhau khi bạn kết nối các thiết bị.

Sau khi đã làm điều này, bạn cũng nên kết nối tất cả các thiết bị sử dụng hằng ngày (điện thoại, máy tính bảng, loa thông minh, chuông cửa...) trên băng tần 2.4 GHz.

Chúng thường không cần tốc độ cao nhất và bạn sẽ được hưởng lợi từ độ tin cậy cao của 2.4 GHz.

Các thiết bị cần tốc độ rất cao và hiệu suất tốt nhất có thể như Tivi, thiết bị phát trực tuyến 4K hay máy chơi game - hãy sử dụng 5 GHz. Chúng sẽ không bị nhiễu từ các thiết bị khác trong nhà của bạn và có thể nhận được dữ liệu ở tốc độ cao và không bị gián đoạn.

Lựa chọn thứ 3?

Một tin tuyệt vời là bạn có thể có 1 lựa chọn thứ ba đó là các Router mới dựa trên Wi-Fi 6E và Wi-Fi 7 đang cung cấp băng tần 6 GHz.

Băng tần này có một số lợi ích đáng kể như dung lượng lớn hơn 5 GHz, ít khả năng bị nhiễu hơn 2.4 GHz và 5 GHz vì nó mới và chưa được áp dụng rộng rãi.

Mặc dù cũng như 5 GHz - có phạm vi bao phủ ngắn hơn và xuyên tường kém hiệu quả - 6 GHz được kết hợp với các công nghệ của Wi-Fi 7, nó có thể cung cấp kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp, khiến nó trở nên lý tưởng cho truyền phát video 4K, trò chơi hay thực tế ảo.

Các Router Wi-Fi 6E và Wi-Fi 7 vẫn còn khá hiếm tại thời điểm hiện tại - nhưng nếu đang tính đến việc nâng cấp, bạn chắc chắn nên tìm hiểu chúng để khoản đầu tư của mình không bị lãng phí.

Và vì 6 GHz là băng tần của tương lai, The Big Tech Question vẫn chưa tìm ra được ban nhạc rock nào phù hợp để ví von với nó.